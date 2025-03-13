Divisas / IPA
IPA: ImmunoPrecise Antibodies Ltd
2.07 USD 0.14 (7.25%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de IPA de hoy ha cambiado un 7.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.00, mientras que el máximo ha alcanzado 2.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas ImmunoPrecise Antibodies Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
IPA News
- MindWalk Inc. reporta sólido desempeño en Q1 2025 tras cambio de marca
- Transcripción del informe de resultados: MindWalk Inc. reporta un fuerte rendimiento en el primer trimestre de 2025, cambia su marca de ImmunoPrecise Antibodies
- Earnings call transcript: MindWalk Inc. reports strong Q1 2025 performance, rebrands from ImmunoPrecise Antibodies
- Phreesia (PHR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- ImmunoPrecise Antibodies rebrands as MindWalk, changes ticker to HYFT
- ImmunoPrecise advances dengue vaccine program to manufacturing phase
- ImmunoPrecise Antibodies sells Netherlands subsidiary to AVS Bio for $12m
- Earnings call transcript: ImmunoPrecise sees record revenue in Q4 2025
- ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) Reports Q4 Loss, Lags Revenue Estimates
- ImmunoPrecise Antibodies appoints data expert Jeff Fried to advisory board
- ImmunoPrecise regains Nasdaq compliance as share price stabilizes
- ImmunoPrecise Advances Universal Dengue Vaccine, Confirming Safety, Immune Activation, and Structural Stability Using its LENSai™ Platform Powered by Patented HYFT ® Technology
- ImmunoPrecise stock rating reiterated at Buy by H.C. Wainwright
- AI-Designed GLP-1 Peptides from ImmunoPrecise Antibodies Surpass Semaglutide in Receptor Activation Studies
- ImmunoPrecise identifies universal dengue vaccine target
- ImmunoPrecise Antibodies Engages CORE IR to Enhance Investor Engagement Efforts
- ImmunoPrecise Antibodies (IPA) to Present at Maxim Group’s 2025 Virtual Tech Conference
- ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (IPA) Q3 2025 Earnings Call Transcript
- Why Rubrik Shares Are Trading Higher By Over 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Bit Origin (NASDAQ:BTOG)
- What's Going On With ImmunoPrecise Stock Thursday? - ImmunoPrecise Antibodies (NASDAQ:IPA)
Rango diario
2.00 2.24
Rango anual
0.27 3.25
Cierres anteriores
- 1.93
Open
- 2.00
Bid
- 2.07
Ask
- 2.37
Low
- 2.00
High
- 2.24
Volumen
- 1.696 K
Cambio diario
- 7.25%
Cambio mensual
- -10.00%
Cambio a 6 meses
- 459.46%
Cambio anual
- 223.44%
