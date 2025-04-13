Divisas / HONE
HONE: HarborOne Bancorp Inc
13.20 USD 0.16 (1.23%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HONE de hoy ha cambiado un 1.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 13.04, mientras que el máximo ha alcanzado 13.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas HarborOne Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
HONE News
- Eastern Bankshares: Growing Through Acquisitions, Attractive Value (NASDAQ:EBC)
- HarborOne Bancorp Posts Q2 Profit Gain
- HarborOne Bancorp (HONE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- HarborOne Bancorp (HONE) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- HarborOne Banc earnings beat by $0.01, revenue topped estimates
- HarborOne Bancorp declares quarterly dividend of $0.09 per share
- Eastern Bankshares And HarborOne Bancorp: Too Much Uncertainty For Me (NASDAQ:EBC)
- VeriSign Posts Better-Than-Expected Results, Joins Charter Communications, Sensient Technologies, Comfort Systems And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - BigBear.ai Hldgs (NYSE:BBAI), Cantor Equity Partners (NASDAQ:CEP)
- Eastern to acquire HarborOne in $490 million deal in latest U.S. regional bank consolidation
- Bank Buzz: Insider Buying & Share Repurchase Support Buy For NB Bancorp (NASDAQ:NBBK)
Rango diario
13.04 13.45
Rango anual
8.89 13.73
- Cierres anteriores
- 13.04
- Open
- 13.12
- Bid
- 13.20
- Ask
- 13.50
- Low
- 13.04
- High
- 13.45
- Volumen
- 848
- Cambio diario
- 1.23%
- Cambio mensual
- 3.94%
- Cambio a 6 meses
- 27.78%
- Cambio anual
- 2.96%
