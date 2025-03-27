CotizacionesSecciones
GNTY: Guaranty Bancshares Inc

48.70 USD 0.90 (1.88%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GNTY de hoy ha cambiado un 1.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.58, mientras que el máximo ha alcanzado 50.00.

Rango diario
48.58 50.00
Rango anual
32.04 50.41
Cierres anteriores
47.80
Open
48.66
Bid
48.70
Ask
49.00
Low
48.58
High
50.00
Volumen
48
Cambio diario
1.88%
Cambio mensual
0.70%
Cambio a 6 meses
23.51%
Cambio anual
42.44%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B