GNTY: Guaranty Bancshares Inc
48.70 USD 0.90 (1.88%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GNTY de hoy ha cambiado un 1.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 48.58, mientras que el máximo ha alcanzado 50.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Guaranty Bancshares Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GNTY News
- Guaranty Bancshares declara dividendo especial de $2.30 antes de fusión
- Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) Could Be a Great Choice
- Glacier Bancorp emite divulgaciones complementarias tras demandas de accionistas
- Are You Looking for a High-Growth Dividend Stock?
- Why Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) is a Great Dividend Stock Right Now
- Glacier Bancorp Is A 'Wait And See' Opportunity (NYSE:GBCI)
- Guaranty Bancshares Inc. (GNTY) Could Be a Great Choice
- Guaranty Bancshares earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Huntington to Strengthen Texas Presence With Veritex Buyout
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of July 6
- Keefe, Bruyette & Woods raises Glacier Bancorp price target on GNTY deal
- DA Davidson reiterates buy rating on Glacier Bancorp stock
- Glacier Bancorp stock rises on acquisition of Guaranty Bancshares
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 22
- Guaranty Bancshares, Inc. Declares Quarterly Cash Dividend
- Guaranty Bank & Trust Celebrates Buffy Dyess on Receiving the Prestigious 2025 Bank Compliance Leader Award
- Guaranty Bancshares: I’m Holding For Now, Not Chasing The Rally (NYSE:GNTY)
- Guaranty Bancshares, Inc. (GNTY) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of April 6
- 21 Upcoming Dividend Increases To Finish Q1
Rango diario
48.58 50.00
Rango anual
32.04 50.41
- Cierres anteriores
- 47.80
- Open
- 48.66
- Bid
- 48.70
- Ask
- 49.00
- Low
- 48.58
- High
- 50.00
- Volumen
- 48
- Cambio diario
- 1.88%
- Cambio mensual
- 0.70%
- Cambio a 6 meses
- 23.51%
- Cambio anual
- 42.44%
