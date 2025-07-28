CotizacionesSecciones
GMS: GMS Inc

109.97 USD 0.01 (0.01%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GMS de hoy ha cambiado un 0.01%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 109.97, mientras que el máximo ha alcanzado 109.99.

Siga la dinámica de la pareja de divisas GMS Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
109.97 109.99
Rango anual
65.77 110.28
Cierres anteriores
109.96
Open
109.97
Bid
109.97
Ask
110.27
Low
109.97
High
109.99
Volumen
443
Cambio diario
0.01%
Cambio mensual
0.01%
Cambio a 6 meses
50.54%
Cambio anual
22.61%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B