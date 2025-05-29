Divisas / FPAY
FPAY: FlexShopper Inc
0.78 USD 0.04 (4.88%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FPAY de hoy ha cambiado un -4.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.77, mientras que el máximo ha alcanzado 0.86.
Siga la dinámica de la pareja de divisas FlexShopper Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
FPAY News
- FlexShopper extends forbearance period on credit agreement to September 3
- FlexShopper amends credit agreement to allow interim financing for working capital
- FlexShopper terminates CEO and CFO, appoints chief restructuring officer
- FlexShopper board member Denis Echtchenko resigns, Steven Varner appointed
- FlexShopper appoints John Davis as president in addition to chief operating officer role
- FlexShopper gets Nasdaq extension to file delayed financial reports
- FlexShopper partners with ICON Vehicle Dynamics
Rango diario
0.77 0.86
Rango anual
0.45 2.38
- Cierres anteriores
- 0.82
- Open
- 0.79
- Bid
- 0.78
- Ask
- 1.08
- Low
- 0.77
- High
- 0.86
- Volumen
- 145
- Cambio diario
- -4.88%
- Cambio mensual
- 11.43%
- Cambio a 6 meses
- -40.00%
- Cambio anual
- -30.36%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B