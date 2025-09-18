CotizacionesSecciones
Divisas / FGFPP
FGFPP: Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St

18.50 USD 0.15 (0.80%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de FGFPP de hoy ha cambiado un -0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.50, mientras que el máximo ha alcanzado 18.90.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
18.50 18.90
Rango anual
12.50 21.70
Cierres anteriores
18.65
Open
18.90
Bid
18.50
Ask
18.80
Low
18.50
High
18.90
Volumen
5
Cambio diario
-0.80%
Cambio mensual
-2.12%
Cambio a 6 meses
8.38%
Cambio anual
25.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B