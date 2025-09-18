Divisas / FGFPP
FGFPP: Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St
18.50 USD 0.15 (0.80%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de FGFPP de hoy ha cambiado un -0.80%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 18.50, mientras que el máximo ha alcanzado 18.90.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fundamental Global Inc - 8.00% Cumulative Series A Preferred St. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
18.50 18.90
Rango anual
12.50 21.70
- Cierres anteriores
- 18.65
- Open
- 18.90
- Bid
- 18.50
- Ask
- 18.80
- Low
- 18.50
- High
- 18.90
- Volumen
- 5
- Cambio diario
- -0.80%
- Cambio mensual
- -2.12%
- Cambio a 6 meses
- 8.38%
- Cambio anual
- 25.08%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B