FDHT: Fidelity Digital Health ETF
El tipo de cambio de FDHT de hoy ha cambiado un -1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.20, mientras que el máximo ha alcanzado 21.24.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Fidelity Digital Health ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de FDHT hoy?
Fidelity Digital Health ETF (FDHT) se evalúa hoy en 21.24. El instrumento se negocia dentro de 21.20 - 21.24; el cierre de ayer ha sido 21.48 y el volumen comercial ha alcanzado 2. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios FDHT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Fidelity Digital Health ETF?
Fidelity Digital Health ETF se evalúa actualmente en 21.24. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 6.89% y USD. Monitoree los movimientos de FDHT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de FDHT?
Puede comprar acciones de Fidelity Digital Health ETF (FDHT) al precio actual de 21.24. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 21.24 o 21.54, mientras que 2 y 0.19% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de FDHT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de FDHT?
Invertir en Fidelity Digital Health ETF implica tener en cuenta el rango anual 16.84 - 22.17 y el precio actual 21.24. Muchos comparan -1.89% y 8.15% antes de colocar órdenes en 21.24 o 21.54. Estudie los cambios diarios de precios de FDHT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Fidelity Digital Health ETF?
El precio más alto de Fidelity Digital Health ETF (FDHT) en el último año ha sido 22.17. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 16.84 - 22.17, una comparación con 21.48 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Fidelity Digital Health ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Fidelity Digital Health ETF?
El precio más bajo de Fidelity Digital Health ETF (FDHT) para el año ha sido 16.84. La comparación con los actuales 21.24 y 16.84 - 22.17 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de FDHT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de FDHT?
En el pasado, Fidelity Digital Health ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 21.48 y 6.89% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 21.48
- Open
- 21.20
- Bid
- 21.24
- Ask
- 21.54
- Low
- 21.20
- High
- 21.24
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -1.12%
- Cambio mensual
- -1.89%
- Cambio a 6 meses
- 8.15%
- Cambio anual
- 6.89%