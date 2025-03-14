CotizacionesSecciones
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares

9.34 USD 0.19 (1.99%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de EBR de hoy ha cambiado un -1.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.24, mientras que el máximo ha alcanzado 9.39.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
9.24 9.39
Rango anual
5.46 9.54
Cierres anteriores
9.53
Open
9.37
Bid
9.34
Ask
9.64
Low
9.24
High
9.39
Volumen
1.222 K
Cambio diario
-1.99%
Cambio mensual
15.45%
Cambio a 6 meses
31.55%
Cambio anual
27.77%
23 septiembre, martes
12:30
USD
Cuenta corriente
Act.
Pronós.
$​-406.051 B
Prev.
$​-450.170 B
13:00
USD
Discurso de la Gobernadora de la Fed, Michelle Bowman
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
4.04 M
Prev.
4.01 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
-2.0%
Prev.
2.0%
16:35
USD
Discurso del Presidente del Sistema de la Reserva Federal, Jerome Powell
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de Obligaciones del Estado a 2 Años
Act.
Pronós.
Prev.
3.641%