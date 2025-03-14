Divisas / EBR
EBR: Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares
9.34 USD 0.19 (1.99%)
Sector: Servicios Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de EBR de hoy ha cambiado un -1.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.24, mientras que el máximo ha alcanzado 9.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Centrais Electricas Brasileiras S A American Depositary Shares . El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
9.24 9.39
Rango anual
5.46 9.54
- Cierres anteriores
- 9.53
- Open
- 9.37
- Bid
- 9.34
- Ask
- 9.64
- Low
- 9.24
- High
- 9.39
- Volumen
- 1.222 K
- Cambio diario
- -1.99%
- Cambio mensual
- 15.45%
- Cambio a 6 meses
- 31.55%
- Cambio anual
- 27.77%
