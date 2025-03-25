Divisas / DATS
DATS: DatChat Inc
2.23 USD 0.13 (5.51%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DATS de hoy ha cambiado un -5.51%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.22, mientras que el máximo ha alcanzado 2.34.
DATS News
Rango diario
2.22 2.34
Rango anual
1.11 9.34
- Cierres anteriores
- 2.36
- Open
- 2.34
- Bid
- 2.23
- Ask
- 2.53
- Low
- 2.22
- High
- 2.34
- Volumen
- 68
- Cambio diario
- -5.51%
- Cambio mensual
- -4.70%
- Cambio a 6 meses
- -3.04%
- Cambio anual
- 76.98%
