Divisas / CYCCP
CYCCP: Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock
5.05 USD 0.23 (4.36%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CYCCP de hoy ha cambiado un -4.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.05, mientras que el máximo ha alcanzado 5.43.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cyclacel Pharmaceuticals Inc - 6% Convertible Preferred Stock. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
5.05 5.43
Rango anual
3.29 17.00
- Cierres anteriores
- 5.28
- Open
- 5.35
- Bid
- 5.05
- Ask
- 5.35
- Low
- 5.05
- High
- 5.43
- Volumen
- 9
- Cambio diario
- -4.36%
- Cambio mensual
- 4.77%
- Cambio a 6 meses
- 7.22%
- Cambio anual
- -16.80%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B