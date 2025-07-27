CotizacionesSecciones
Divisas / COOP
Volver a Acciones

COOP: Mr. Cooper Group Inc

220.90 USD 4.68 (2.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de COOP de hoy ha cambiado un 2.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 212.00, mientras que el máximo ha alcanzado 228.37.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Mr. Cooper Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

COOP News

Rango diario
212.00 228.37
Rango anual
84.68 234.73
Cierres anteriores
216.22
Open
218.00
Bid
220.90
Ask
221.20
Low
212.00
High
228.37
Volumen
1.750 K
Cambio diario
2.16%
Cambio mensual
20.55%
Cambio a 6 meses
84.62%
Cambio anual
140.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B