COOP: Mr. Cooper Group Inc
220.90 USD 4.68 (2.16%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de COOP de hoy ha cambiado un 2.16%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 212.00, mientras que el máximo ha alcanzado 228.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Mr. Cooper Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
COOP News
Rango diario
212.00 228.37
Rango anual
84.68 234.73
Cierres anteriores
- 216.22
Open
- 218.00
Bid
- 220.90
Ask
- 221.20
Low
- 212.00
High
- 228.37
Volumen
- 1.750 K
Cambio diario
- 2.16%
Cambio mensual
- 20.55%
Cambio a 6 meses
- 84.62%
Cambio anual
- 140.76%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B