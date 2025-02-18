Divisas / CLCO
CLCO: Cool Company Ltd
7.66 USD 0.02 (0.26%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CLCO de hoy ha cambiado un -0.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.60, mientras que el máximo ha alcanzado 7.80.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cool Company Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CLCO News
- Is Alstom (ALSMY) Stock Outpacing Its Transportation Peers This Year?
- Earnings call transcript: Cool Company Q2 2025 sees revenue beat, stock rises
- Earnings call transcript: Cool Company sees Q1 2025 revenue rise, stock gains 2.85%
- LNG Shipping Stocks: Japan Leads Charge As UPI Nears Resistance
- Buy 5 Ideal Safer Dividend Power Dogs In July
- LNG Shipping Stocks: UPI Goes Sideways, Sector Changes
- Buy 6 Ideal Safe Dividend Power Dogs For June (NYSE:ZIM)
- Top 2 Energy Stocks That May Fall Off A Cliff In Q2 - Cool Co (NYSE:CLCO), ProFrac Holding (NASDAQ:ACDC)
- Cool Company Ltd. Q1 2025 Business Update
- Cool Company Ltd. Announces First Quarter 2025 Earnings Release Date
- LNG Shipping Stocks: Week Of Returns
- LNG Shipping Report 2024: Market Trends, Challenges, And Future Outlook
- Cool Company: Cheap For Good Reasons, Dividend Still At Risk. Avoid (NYSE:CLCO)
Rango diario
7.60 7.80
Rango anual
4.51 11.71
Cierres anteriores
7.68
- 7.68
Open
7.71
- 7.71
- Bid
- 7.66
- Ask
- 7.96
- Low
- 7.60
High
7.80
- 7.80
Volumen
48
- 48
Cambio diario
-0.26%
- -0.26%
Cambio mensual
-2.54%
- -2.54%
Cambio a 6 meses
41.33%
- 41.33%
Cambio anual
-30.99%
- -30.99%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B