CIL: VictoryShares International Volatility Wtd ETF
El tipo de cambio de CIL de hoy ha cambiado un -0.99%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.08, mientras que el máximo ha alcanzado 51.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VictoryShares International Volatility Wtd ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CIL News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de CIL hoy?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) se evalúa hoy en 51.08. El instrumento se negocia dentro de -0.99%; el cierre de ayer ha sido 51.59 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CIL en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
VictoryShares International Volatility Wtd ETF se evalúa actualmente en 51.08. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 14.17% y USD. Monitoree los movimientos de CIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de CIL?
Puede comprar acciones de VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) al precio actual de 51.08. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 51.08 o 51.38, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de CIL?
Invertir en VictoryShares International Volatility Wtd ETF implica tener en cuenta el rango anual 41.19 - 51.89 y el precio actual 51.08. Muchos comparan -0.18% y 12.34% antes de colocar órdenes en 51.08 o 51.38. Estudie los cambios diarios de precios de CIL en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
El precio más alto de VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) en el último año ha sido 51.89. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 41.19 - 51.89, una comparación con 51.59 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VictoryShares International Volatility Wtd ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VictoryShares International Volatility Wtd ETF?
El precio más bajo de VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) para el año ha sido 41.19. La comparación con los actuales 51.08 y 41.19 - 51.89 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CIL en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CIL?
En el pasado, VictoryShares International Volatility Wtd ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 51.59 y 14.17% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 51.59
- Open
- 51.08
- Bid
- 51.08
- Ask
- 51.38
- Low
- 51.08
- High
- 51.08
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- -0.99%
- Cambio mensual
- -0.18%
- Cambio a 6 meses
- 12.34%
- Cambio anual
- 14.17%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8