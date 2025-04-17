CotizacionesSecciones
CHN: China Fund Inc (The)

18.02 USD 0.23 (1.29%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CHN de hoy ha cambiado un 1.29%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.95, mientras que el máximo ha alcanzado 18.10.

Siga la dinámica de la pareja de divisas China Fund Inc (The). El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de CHN hoy?

China Fund Inc (The) (CHN) se evalúa hoy en 18.02. El instrumento se negocia dentro de 17.95 - 18.10; el cierre de ayer ha sido 17.79 y el volumen comercial ha alcanzado 64. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios CHN en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de China Fund Inc (The)?

China Fund Inc (The) se evalúa actualmente en 18.02. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 43.24% y USD. Monitoree los movimientos de CHN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de CHN?

Puede comprar acciones de China Fund Inc (The) (CHN) al precio actual de 18.02. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 18.02 o 18.32, mientras que 64 y 0.33% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de CHN en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de CHN?

Invertir en China Fund Inc (The) implica tener en cuenta el rango anual 10.60 - 18.88 y el precio actual 18.02. Muchos comparan -1.26% y 49.54% antes de colocar órdenes en 18.02 o 18.32. Estudie los cambios diarios de precios de CHN en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de China Fund, Inc.?

El precio más alto de China Fund, Inc. (CHN) en el último año ha sido 18.88. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 10.60 - 18.88, una comparación con 17.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de China Fund Inc (The) en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de China Fund, Inc.?

El precio más bajo de China Fund, Inc. (CHN) para el año ha sido 10.60. La comparación con los actuales 18.02 y 10.60 - 18.88 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de CHN en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de CHN?

En el pasado, China Fund Inc (The) ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 17.79 y 43.24% después de las acciones corporativas.

Rango diario
17.95 18.10
Rango anual
10.60 18.88
Cierres anteriores
17.79
Open
17.96
Bid
18.02
Ask
18.32
Low
17.95
High
18.10
Volumen
64
Cambio diario
1.29%
Cambio mensual
-1.26%
Cambio a 6 meses
49.54%
Cambio anual
43.24%
23 octubre, jueves
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Existentes
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas de Segunda Mano m/m
Act.
Pronós.
Prev.
14:25
USD
Discurso de Michael Barr, Vicepresidente de la Reserva Federal para la Supervisión
Act.
Pronós.
Prev.
17:00
USD
Subasta de TIPS a 5 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.650%