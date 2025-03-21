Divisas / CFSB
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CFSB: CFSB Bancorp Inc
14.05 USD 0.17 (1.20%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CFSB de hoy ha cambiado un -1.20%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.05, mientras que el máximo ha alcanzado 14.12.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CFSB Bancorp Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFSB News
- Bank M&A Deal Tracker: Activity Running At Same Pace As Last Year
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 1.91%
- S&P 500 Moves Lower; Lowe's Earnings Top Views - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- Dow Tumbles Over 300 Points; Target Posts Downbeat Earnings - Edible Garden (NASDAQ:EDBL), CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- CFSB Bancorp Stock Hits All-Time High at $13.75 Amid Growth
- US Stocks Likely To Open Lower, Expert Says 'Tariffs Remain A Headwind,' But 'Tax Cut' And 'Easing Of Tensions' In Middle East 'Could Propel Equities Closer To All-Time Highs' (CORRECTED) - Amer Sports (NYSE:AS), Accenture (NYSE:ACN)
- CFSB Bancorp Shareholders Set For Big Payday As Hometown Financial Group Buys Out - CFSB Bancorp (NASDAQ:CFSB)
- US Stocks Likely To Open Lower, Expert Says 'Tariffs Remain A Headwind,' But 'Tax Cut' And 'Easing Of Tensions' In Middle East 'Could Propel Equities Closer To All-Time Highs' - Amer Sports (NYSE:AS), Accenture (NYSE:ACN)
- Why Toll Brothers Shares Are Trading Higher By Over 6%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Akso Health (NASDAQ:AHG), Biodesix (NASDAQ:BDSX)
- Hometown Financial Group, Inc. to Acquire CFSB Bancorp, Inc.
- US Stocks Likely To Open Lower, But 'Economic Conditions Don't Signal A Downturn,' Say Analysts As They Expect 'Resilient Earnings' To Lift Equities - Allurion Technologies (NYSE:ALUR), Accenture (NYSE:ACN)
Rango diario
14.05 14.12
Rango anual
6.43 14.24
- Cierres anteriores
- 14.22
- Open
- 14.12
- Bid
- 14.05
- Ask
- 14.35
- Low
- 14.05
- High
- 14.12
- Volumen
- 56
- Cambio diario
- -1.20%
- Cambio mensual
- 0.57%
- Cambio a 6 meses
- 76.95%
- Cambio anual
- 106.92%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B