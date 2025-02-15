Divisas / BRDG
BRDG: Bridge Investment Group Holdings Inc Class A
9.64 USD 0.01 (0.10%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BRDG de hoy ha cambiado un -0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.62, mientras que el máximo ha alcanzado 9.72.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Bridge Investment Group Holdings Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BRDG News
- Bridge Investment Group Q2 2025 slides: Revenue down 8%, AUM grows 3%
- Is the Options Market Predicting a Spike in Bridge Investment Stock?
- Bridge investment group CEO Slager sells $288,896 in stock
- Bridge investment group CFO sells $11,956 in BRDG stock
- Bridge Investment Group’s Allara sells $203,751 in BRDG stock
- Bridge Investment Group unit acquires $83.5 million industrial portfolio
- Invesco Commercial Real Estate Finance Trust, Inc. ("INCREF") Provides $354.6M To Refinance Industrial Portfolio
- Bridge Investment Group announces merger agreement with Apollo
- Root And ZoomInfo Are Among Top 8 Mid-Cap Gainers Last Week (Feb 24-Feb 28): Are The Others In Your Portfolio? - Root (NASDAQ:ROOT), ZoomInfo Technologies (NASDAQ:ZI)
- Palantir Extends Losses, Microsoft Slides: What's Driving Markets Monday? - SPDR S&P 500 (ARCA:SPY)
- Apollo Expands Real Estate Empire with $1.5 Billion Bridge Takeover - Bridge Investment Group (NYSE:BRDG)
- Apollo Global Management Shores Up Real Estate Assets With Bridge Investment Group Acquisition - TipRanks.com
- Apollo fills real-estate gap with $1.5 billion Bridge Investment deal
- Proven Investment Strategies And $49.2 Billion In AUM Make Bridge A Buy (NYSE:BRDG)
Rango diario
9.62 9.72
Rango anual
7.12 11.69
- Cierres anteriores
- 9.65
- Open
- 9.64
- Bid
- 9.64
- Ask
- 9.94
- Low
- 9.62
- High
- 9.72
- Volumen
- 1.386 K
- Cambio diario
- -0.10%
- Cambio mensual
- -2.13%
- Cambio a 6 meses
- -8.54%
- Cambio anual
- 16.71%
