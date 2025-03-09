CotizacionesSecciones
Divisas / BIGC
Volver a Acciones

BIGC: BigCommerce Holdings Inc - Series 1

4.78 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BIGC de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.76, mientras que el máximo ha alcanzado 5.25.

Siga la dinámica de la pareja de divisas BigCommerce Holdings Inc - Series 1. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • D1
  • W1
  • MN

BIGC News

Rango diario
4.76 5.25
Rango anual
4.73 8.20
Cierres anteriores
4.78
Open
5.18
Bid
4.78
Ask
5.08
Low
4.76
High
5.25
Volumen
3.310 K
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
-3.82%
Cambio a 6 meses
-18.71%
Cambio anual
-40.62%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B