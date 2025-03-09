Divisas / BIGC
BIGC: BigCommerce Holdings Inc - Series 1
4.78 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BIGC de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 4.76, mientras que el máximo ha alcanzado 5.25.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BigCommerce Holdings Inc - Series 1. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BIGC News
- BigCommerce Holdings, Inc. (BIGC) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Stifel lowers BigCommerce stock price target to $8 on rebranding news
- Compared to Estimates, BigCommerce (BIGC) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- BigCommerce Q2 2025 slides: profitability improves as enterprise focus pays off
- BigCommerce (BIGC) Tops Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BigCommerce rebrands as Commerce.com, shifts to AI-driven strategy
- BigCommerce and Feedonomics expand Google Cloud AI partnership
- BigCommerce launches B2B Quick Start Accelerator for faster implementation
- Rigetti Computing (RGTI) Surges 30.2%: Is This an Indication of Further Gains?
- BigCommerce announces board retirement and appointment of Anil Kamath as director
- Former Adobe executive Anil Kamath joins BigCommerce board
- BigCommerce and Feedonomics Team Up with Perplexity to Help Brands Excel at AI Product Search
- Shopify, IBD Stock Of The Day, Breaks Out Amid U.S.-China Trade 'Framework,' AI Push
- BigCommerce Earns 2025 Top Rated Award from TrustRadius
- BigCommerce: Inflection Point In Sight (NASDAQ:BIGC)
- BigCommerce at Baird Conference: Strategic Growth Focus
- BigCommerce Has Stalled, With ARR Stuck In Place (BIGC)
- BigCommerce to Present at Baird Global Consumer, Technology & Services Conference
- Moore & Giles Elevates Customer Experience and Brand Agility with BigCommerce
- Meta, Google, Snap Set To Lose Billions In Ad Revenue From Chinese Sellers As Trump Closes De Minimis Exemptions: Report - Alphabet (NASDAQ:GOOG), BigCommerce Holdings (NASDAQ:BIGC)
- Shoes, Toys, Apparel And Earbuds May Disappear From Shelves First As US-China Trade War Disrupts Supply Chains, Retail Experts Warn - BigCommerce Holdings (NASDAQ:BIGC), Home Depot (NYSE:HD)
- Shopify Stock (SHOP) Drops as BofA Raises Alarm on Trump’s Tariff Risks for E-Commerce Vendors - TipRanks.com
- E-commerce software vendors ’most exposed’ to Trump tariffs, says BofA
- BigCommerce: Enterprise Account Slippage And C-Suite Hires Raise Concerns (NASDAQ:BIGC)
Rango diario
4.76 5.25
Rango anual
4.73 8.20
- Cierres anteriores
- 4.78
- Open
- 5.18
- Bid
- 4.78
- Ask
- 5.08
- Low
- 4.76
- High
- 5.25
- Volumen
- 3.310 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -3.82%
- Cambio a 6 meses
- -18.71%
- Cambio anual
- -40.62%
