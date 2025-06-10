- Panorámica
AMBI: Ambipar Emergency Response Class A
El tipo de cambio de AMBI de hoy ha cambiado un 11.11%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.09, mientras que el máximo ha alcanzado 1.38.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ambipar Emergency Response Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
AMBI News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de AMBI hoy?
Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) se evalúa hoy en 1.20. El instrumento se negocia dentro de 1.09 - 1.38; el cierre de ayer ha sido 1.08 y el volumen comercial ha alcanzado 816. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios AMBI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Ambipar Emergency Response Class A?
Ambipar Emergency Response Class A se evalúa actualmente en 1.20. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -80.55% y USD. Monitoree los movimientos de AMBI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de AMBI?
Puede comprar acciones de Ambipar Emergency Response Class A (AMBI) al precio actual de 1.20. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.20 o 1.50, mientras que 816 y 10.09% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de AMBI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de AMBI?
Invertir en Ambipar Emergency Response Class A implica tener en cuenta el rango anual 0.72 - 7.12 y el precio actual 1.20. Muchos comparan 44.58% y -74.25% antes de colocar órdenes en 1.20 o 1.50. Estudie los cambios diarios de precios de AMBI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Ambipar Emergency Response?
El precio más alto de Ambipar Emergency Response (AMBI) en el último año ha sido 7.12. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.72 - 7.12, una comparación con 1.08 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Ambipar Emergency Response Class A en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Ambipar Emergency Response?
El precio más bajo de Ambipar Emergency Response (AMBI) para el año ha sido 0.72. La comparación con los actuales 1.20 y 0.72 - 7.12 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de AMBI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de AMBI?
En el pasado, Ambipar Emergency Response Class A ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.08 y -80.55% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.08
- Open
- 1.09
- Bid
- 1.20
- Ask
- 1.50
- Low
- 1.09
- High
- 1.38
- Volumen
- 816
- Cambio diario
- 11.11%
- Cambio mensual
- 44.58%
- Cambio a 6 meses
- -74.25%
- Cambio anual
- -80.55%
- Act.
-
- Pronós.
- 3.334 M
- Prev.
- 1.792 M
- Act.
-
- Pronós.
- -0.205 M
- Prev.
- -0.271 M
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.033%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.