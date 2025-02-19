Divisas / ALTR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
ALTR: Altair Engineering Inc - Class A
111.85 USD 0.16 (0.14%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ALTR de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 111.69, mientras que el máximo ha alcanzado 111.91.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Altair Engineering Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- D1
- W1
- MN
ALTR News
- What's Going On With Cava Group Stock Thursday? - Cava Group (NYSE:CAVA)
- Cava Group stock rises on S&P MidCap 400 inclusion; Angi shares climb after SmallCap 600 update
- Altair: Limited Upside Given Acquisition Price And Current Stock Level (NASDAQ:ALTR)
- Invesco Small Cap Growth Fund Q4 2024 Commentary
- Invesco Discovery Fund Q4 2024 Commentary
- Mairs & Power Small Cap Fund Q4 2024 Commentary
Rango diario
111.69 111.91
Rango anual
77.41 113.12
- Cierres anteriores
- 111.69
- Open
- 111.80
- Bid
- 111.85
- Ask
- 112.15
- Low
- 111.69
- High
- 111.91
- Volumen
- 1.284 K
- Cambio diario
- 0.14%
- Cambio mensual
- 0.23%
- Cambio a 6 meses
- 17.60%
- Cambio anual
- 29.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B