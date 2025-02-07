Divisas / ACCD
ACCD: Accolade Inc
7.02 USD 0.01 (0.14%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ACCD de hoy ha cambiado un -0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.01, mientras que el máximo ha alcanzado 7.03.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Accolade Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ACCD News
- Piper Sandler downgrades Accolade ahead of shareholder vote
- Cathie Wood's Ark Invest Loads Up On Tempus AI, Archer Aviation, But Sells Twist Bioscience: Here Are Key Ark Trades This Friday - Archer Aviation (NYSE:ACHR), Accolade (NASDAQ:ACCD)
- Cathie Wood's Ark Invest Bets Big On Amazon, Roblox And Illumina While Trimming Palantir Stake After Alex Karp-Led Company Touched An All-Time High On Thursday
- Opinion: The M&A boom of 2025 is just getting started — and here are 5 takeover targets
Rango diario
7.01 7.03
Rango anual
3.08 8.05
- Cierres anteriores
- 7.03
- Open
- 7.02
- Bid
- 7.02
- Ask
- 7.32
- Low
- 7.01
- High
- 7.03
- Volumen
- 2.646 K
- Cambio diario
- -0.14%
- Cambio mensual
- 0.43%
- Cambio a 6 meses
- 115.34%
- Cambio anual
- -6.65%
