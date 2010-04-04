SimSim Control Deal MT5

La utilidad abre operaciones basándose en señales de los indicadores de la serie "SimSim ARROW".

La utilidad funciona exclusivamente en conjunto con los indicadores de la serie "SimSim ARROW".
Cada uno de estos indicadores tiene un parámetro: "Ofertas: Sin ofertas, Comprar y vender, Solo comprar, Solo vender".
Si este parámetro se establece en el valor: "Comprar y vender o Solo comprar o Solo vender", las señales de los indicadores se envían a la utilidad a través de variables globales, lo que le permite abrir operaciones.

Configuración de la utilidad.

  1. Pr _ FixLot = 0.0 Abrir transacciones con un artículo fijo.
  2. Pr _ Risk = 0.0% Abrir transacciones por porcentaje de riesgo. Cálculo: LOT = Artículo máximo de la herramienta * Pr _ Risk/100.
  3. Pr _ Fix = 0.0% Porcentaje del saldo actual para fijar los beneficios. Si el porcentaje> 100 para el experto ya no es el porcentaje, el importe está en la moneda del depósito. Si los beneficios alcanzan ese porcentaje de beneficios o un valor concreto, todas las transacciones se cerran y el trabajo continúa..
  4. Pr _ HourBegin = 00.00 Horas y minutos de inicio del comercio (HH.MM).
  5. Pr _ HourEnd = 23.59 Horas y minutos de terminación del comercio (HH.MM)

A partir de la versión 1.2, se introducirán nuevas opciones para acompañar las transacciones.

  1.   Pr _ Prof = 0.0 Nivel de perfil en pipas o unidades SrHiLow
  2.   Pr _ Stop = 0.0 Nivel de pie en pipas o unidades SrHiLow
  3.   Pr _ Breakeven = 0.0 Nivel de instalación sin daños para proteger los beneficios en pipas o unidades SrHiLow
  4.   Pr _ TrallProff = 0.0 Para las transacciones, si los beneficios actuales en pipas son superiores a Pr _ TrallProfx o a las unidades SrHiLow
  5.   Pr _ TrallLoss = 0.0 Para las transacciones, si los beneficios actuales son inferiores a Pr _ TrallLoss o a las unidades SrHiLow
  6.   Pr _ PerHiLow = 300 Número de BAR para calcular el valor medio de SrHiLow
  7.   Pr _ MaxOrders = 500 Número máximo de transacciones abiertas
  8.   Pr _ DopStep = 25 Tamaño del paso para la malla de transacciones adicionales en pipas

Usar el valor de SrHiLow para los niveles de stop, beneficio, etc. es mucho más conveniente que solo pips.
Es difícil establecer el tamaño del beneficio en pips para diferentes marcos temporales. Para 5 minutos y 6 horas, probablemente sean diferentes. Y si se especifica en SrHiLow, resulta muy lógico.
SrHiLow es el valor promedio (alto - bajo) del intervalo de tiempo, para el período = Pr_PerHiLow.

Por ejemplo, el SrHiLow promedio en pips para AUDUSD:
M1=8 M2=20 M3=23 M4=27 M5=28 M6=31 M10=40 M12=44 M15=49 M20=58 M30=75 H1=110 H2=166 H3=214 H4=314 H6=349 H8=398 H12=456 D1=603 W1=1574 MN1=3986
Si, por ejemplo, el nivel de beneficio en (SrHiLow) = 3, entonces para M5 será: 3*28 = 74 pips, y para H3: 3*214 = 642 pips

Por ejemplo, el SrHiLow promedio en pips para XAUUSD:
M1=91 M2=224 M3=252 M4=268 M5=283 M6=344 M10=411 M12=469 M15=494 M20=577 M30=730 H1=1099 H2=1779 H3=2363 H4=2840 H6=2958 H8=3099 H12=3430 D1=4259 W1=6541 MN1=10093
Beneficio de XAUUSD (SrHiLow) = 5, para M10: 5*411=2055 pips, y para H6: 5*2958=14790 pips

Si el valor del parámetro está entre 0,001 y 10,0, se especifica en unidades SrHiLow. Este intervalo es suficiente para el trabajo.
Si el valor del parámetro es mayor que 10, se especifica en pips.
Ejemplo de parámetros: Pr_Prof=5 Pr_Stop=1 Pr_Breakeven=0,5 Pr_TrallProf=2 Pr_TrallStop=3
Muy conveniente, esta proporción se aplicará a todos los intervalos de tiempo; el valor del parámetro se multiplica por SrHiLow y los números se expresan en pips.


Lista de indicadores de la serie "SimSim ARROW":

  1. SimSim ARROW CCI
  2. SimSim ARROW ADX
  3. SimSim ARROW BEARPower
  4. SimSim ARROW BULLSPower
  5. SimSim ARROW 2MA
  6. SimSim ARROW MACD
  7. SimSim ARROW RSI
  8. SimSim ARROW Stochastic
  9. SimSim ARROW Momentum
  10. SimSim ARROW KijunSen Plus MA
  11. SimSim ARROW Simple Signal
  12. SimSim ARROW Ichimoku
  13. SimSim ARROW DEMA
  14. SimSim ARROW TEMA
Inicialmente, la utilidad se concibió como una "Operación de control" y se abría una posición con un lote mínimo basándose en una señal del indicador. Este paso brinda al comerciante la oportunidad de ingresar suavemente al mercado, como si probara las aguas antes de nadar. Luego, a medida que el comerciante gana confianza en sus acciones, gana la libertad de aumentar el tamaño del lote, lo que le permite adaptarse al ritmo del mercado y aumentar su posición. Un algoritmo de este tipo no sólo facilitará el proceso de negociación, sino que también será un asistente indispensable que le recordará la importancia del tamaño y la medida en cada paso. Combinando simplicidad y funcionalidad, la utilidad toma la forma no solo de una herramienta, sino de un fiel compañero en el mundo de las oportunidades financieras.

