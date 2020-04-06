Phoenix AI Cooperation Systems


PHOENIX AI COOPERATION SYSTEMS™ es un sistema de negociación automatizado de nivel profesional diseñado con un fuerte enfoque en la disciplina, el control del riesgo y la estabilidad a largo plazo. El sistema funciona mediante una arquitectura cooperativa, en la que varios módulos internos trabajan conjuntamente para analizar las condiciones del mercado, controlar la exposición al riesgo y gestionar la ejecución de las operaciones de forma estructurada y transparente. A diferencia de las estrategias agresivas o basadas en martingalas, Phoenix AI Cooperation Systems da prioridad a la preservación del capital, la reducción controlada y una lógica de ejecución coherente adecuada tanto para operadores privados como para entornos profesionales.

Características principales


        

            

                

            

        



        

            - Lógica de negociación de grado de fondo centrada en la disciplina de riesgo - Arquitectura de sistema cooperativo para una ejecución estable - Sin martingala, sin rejilla, sin arbitraje - Gestión de operaciones estructurada y filtrado de riesgos - Diseñado para uso profesional y a largo plazo - Totalmente compatible con MetaTrader Strategy Tester

Enfoque de negociación

El sistema se basa en una participación disciplinada en el mercado. Las operaciones se abren sólo cuando las condiciones internas están alineadas, mientras que la exposición al riesgo se supervisa y ajusta continuamente. Phoenix AI Cooperation Systems no se basa en técnicas de recuperación de alto riesgo. Su objetivo principal es un rendimiento estable con un comportamiento de riesgo controlado.

Uso recomendado


        

            

                

            

        



        

           - Plazos: Optimizado para entornos intradía y swing - Mercados: Adecuado para los principales pares de divisas y metales - Tipo de cuenta: Estándar o ECN - Nivel de riesgo: Ajustable por el usuario mediante parámetros de entrada

Notas importantes (Market-Safe)

- Las rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros - Operar implica riesgos y puede no ser adecuado para todos los inversores - Se recomienda encarecidamente una gestión adecuada del riesgo


