EA CloseAll MT5

CARACTERÍSTICAS:
- Cerrar todo con un clic
- Cerrar órdenes de mercado
- Eliminar órdenes pendientes
- Rendimiento en tiempo real
- Soporte multisímbolo
- Botón personalizable
- Funciona en MT5

PERFECTO PARA:
- Scalpers que necesitan una salida de emergencia
- Operadores diarios que gestionan múltiples posiciones
- Operadores de noticias que requieren un cierre instantáneo
- Protección de la cuenta durante periodos de alta volatilidad
- Liquidación rápida de cartera

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Algoritmo de procesamiento por lotes
- Operaciones OrderSelect optimizadas
- Modo de llenado IOC (MT5)
- Control de deslizamiento ajustable
- Uso mínimo de la CPU
- Notificaciones de borrado automático
Productos recomendados
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilidades
Presentamos NAS100 Auto SL y TP Maker para MT5: No se pierda nunca más la configuración de StopLoss y TakeProfit con nuestro NAS100 Auto SL y TP Maker, un asistente indispensable para los traders que navegan por el mercado Nasdaq 100 en MetaTrader 5. Esta herramienta está diseñada para aquellos que buscan una solución perfecta para automatizar la gestión de los niveles StopLoss y TakeProfit. Características principales: Automatización sin esfuerzo: Supervisa automáticamente las operaciones del
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Asesores Expertos
One Click Trading - Auto TP SL Desarrollador TraderLinkz Versión 1.00 Categoría Utilidad Qué hace Añade los TP y SL que faltan a sus operaciones manuales y órdenes pendientes Los establece una vez por entrada Le permite mover los TP y SL después Funciona en cuentas de cobertura y de compensación Escanea cada tick y reacciona a los eventos de la operación Por qué lo quiere Realiza entradas más rápidas Consigue objetivos de riesgo y salida coherentes Reduce los errores de dedo gordo Mantiene un co
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.66 (50)
Utilidades
¿Has echado en falta alguna herramienta o atajo en Meta Trader? ¿Cosas sencillas que le facilitarían mucho su operativa diaria? Tenemos la solución para usted: ¡nuestro Trade Panel! Se trata de una herramienta EA (Asesor Experto) que, si se configura para controlar todos los símbolos, sólo necesita cargarse una vez. Esta es la versión Lite (gratuita) de nuestra herramienta. Versión profesional: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Si tiene algún problema con los botones de acceso di
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilidades
Monitor de equidad Este es un simple informador de cambio de medios. Lo escribí para mí, tal vez alguien lo necesite... 1. Muestra el cambio en los fondos para el día. Cada día, cuando el terminal se inicia por primera vez, recuerda los fondos actuales y monitorea los cambios a lo largo del día. 2. El primer día del mes, así recuerda el dinero y, dentro de unos meses, para supervisar los cambios. 3. Bien, muestra el beneficio de la posición abierta. Para trabajar, es necesario crear 4 va
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilidades
NS Financas Script de Borrado Automático de Todos los Indicadores del Gráfico ¡Elimina automáticamente todos los indicadores de tu gráfico ofrecido gratuitamente por NS Financas! No pierdas más tiempo borrando los indicadores uno a uno. Con este script es posible en un solo clic eliminar todos los indicadores de la pantalla para ajustar tu nueva estrategia sin dejar de utilizar la configuración de tu gráfico, además de la posibilidad de configurar atajos de teclado para acceder rápidamente al
FREE
Exact Time
Boris Sedov
Utilidades
Hora exacta - hora detallada en el gráfico de segundos. La utilidad muestra la hora de apertura de la vela seleccionada. Esto es necesario cuando se trabaja con gráficos de segundos. Por ejemplo, se puede utilizar en un gráfico de segundos construido con la utilidad Gráfico de Segundos . Entradas Esquina base - la esquina del gráfico a la que está unido el objeto. Distancia X - la distancia horizontal desde la esquina del gráfico. Distancia Y - la distancia vertical desde la esquina del gráfico.
FREE
The magiciann
Abdelhak Benazizi
5 (5)
Indicadores
THE MAGICIAN - Indicador Profesional de Zonas de Oferta y Demanda Convierte el Caos del Mercado en Oportunidades de Trading Cristalinas en Gráficos de Oro de 15 Minutos ¿Tienes Problemas con el Trading de Oro? ¿Cansado de adivinar dónde entrar en operaciones en XAU/USD? ¿Confundido sobre si COMPRAR, VENDER o QUEDARSE FUERA? ¿Perdiendo configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal de 15 minutos? "THE MAGICIAN" revela las fuerzas invisibles de oferta y demanda que mueven los mercados!
FREE
Divine Assistant
Zhang Kai Xu
Utilidades
Función principal Gestión inteligente de las operaciones Operación de apertura y cierre con un solo clic, que admite lotes definidos por el usuario para establecer múltiples modos de cierre: todos los cierres, cierre por dirección y cierre por estado de pérdidas y ganancias. Control de riesgos profesional, supervisión de riesgos en tiempo real y control de spreads para evitar un entorno de negociación con costes elevados. El panel de control visual tiene una interfaz gráfica intuitiva, y todas l
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilidades
GRATIS GRATIS GRATIS Trade Assistant MT5 - Panel Profesional de Trading y Gestión de Riesgos Trade Assistant MT 5 es un panel de trading avanzado diseñado para ayudar a los traders a ejecutar órdenes de forma más rápida, segura y profesional . Simplifica la operativa manual combinando la gestión inteligente de órdenes , el control preciso del riesgo y la ejecución con un solo clic , por lo que es ideal tanto para principiantes como para traders avanzados. Esta herramienta no opera automáticament
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilidades
Introducción Bienvenido al mundo del mercado de divisas, donde cada tick del mercado puede verse influido por las noticias. Presentamos nuestro asesor experto para MetaTrader, su herramienta definitiva para navegar por las complejidades de la negociación de noticias. Este innovador asesor está diseñado específicamente para automatizar su estrategia de negociación durante las publicaciones macroeconómicas clave, garantizando que nunca pierda una oportunidad. Cuando se anuncian indicadores import
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Position Selective Close MT5
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (26)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. -   Indicadores más útiles El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina superior iz
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Generador de spreads de arbitraje estadístico para la cointegración [MT5] ¿Qué es el Pair Trading? El Pair Trading es una estrategia neutral de mercado que busca explotar el movimiento relativo de precios entre dos activos correlacionados - en lugar de apostar a la dirección del mercado. ¿Cuál es la idea? Cuando dos activos que normalmente se mueven juntos divergen más allá de un umbral estadísticamente significativo, es probable que uno de ellos esté mal valorado. Usted vende el activo ca
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilidades
Esta pequeña herramienta le ayuda a definir su gestión de riesgos con una simple línea arrastrándola sobre el gráfico. Le muestra el tamaño del lote real calculado sobre el % de la cuenta o el monto de dinero fijo directamente en la línea. Todo lo que tienes que hacer es activar la línea presionando la tecla "t" en tu teclado y arrastrar la línea hasta tu punto de stop loss. Eso es todo. En la configuración puede definir el color y el ancho de la línea y el texto, también el espacio del texto
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indicadores
Donchian Channel es un indicador creado por Richard Donchian. Se forma tomando el máximo más alto y el mínimo más bajo del último periodo especificado en velas. El área entre el máximo y el mínimo es el canal para el periodo elegido. Su configuración es sencilla. Es posible tener la media entre las líneas superior e inferior, además de tener alertas cuando el precio alcanza uno de los lados. Si tiene alguna pregunta o encuentra algún error, por favor póngase en contacto conmigo. ¡Que lo disfrute
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilidades
Indicador MultiTimeframe Info Feed (MIF) Descripción: MultiTimeframe Info Feed (MIF) es un indicador MQL5 inteligente que muestra un panel de información dinámica en tiempo real directamente en su gráfico, ofreciendo una poderosa visión de las condiciones actuales del mercado. Las características clave incluyen: Visualización en tiempo real de la apertura, el máximo, el mínimo, el cierre y el precio del tick en tiempo real. Tasa de Tick (ticks por segundo) para evaluar la actividad del mercado P
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
SX Theme Setter MT5
Mojtaba Sarikhani
5 (1)
Utilidades
SX Theme Setter está pensado para cambiar la apariencia del gráfico en 2 modos: - Modo de fondo degradado: En este modo, el indicador crea un fondo degradado para el gráfico. El usuario puede seleccionar los colores, los pasos y el tipo de degradado. - Tema de color: El modo de tema de color ofrece más de 50 temas de color diferentes incorporados que pueden seleccionarse de una lista. La mayoría de estos temas se han convertido a partir de temas de color oficiales de plataformas de negociación
FREE
DF Fibonacci Trader Pro
Mark David Griffin
Utilidades
DF Fib Trader Pro DF Fib Trader Pro es un sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5. Utiliza niveles de precio basados en Fibonacci, combinados con análisis de tendencias y estructuras, para definir los puntos de entrada y salida. El EA admite posiciones largas y cortas e incluye parámetros integrados de gestión de riesgos. Características principales: • Utiliza la lógica de retroceso y extensión de Fibonacci para trazar los puntos de entrada, SL y TP. • Tamaño de lote y nivel
FREE
Friend of the trend
Anderson De Assis
Indicadores
Friend of the Trend: Tu Rastreador de Tendencias Domina el mercado con Friend of the Trend , el indicador que simplifica el análisis de tendencias y te ayuda a identificar los mejores momentos para comprar, vender o esperar. Con un diseño intuitivo y visualmente impactante, Friend of the Trend analiza los movimientos de precios y entrega señales claras a través de un histograma colorido: Barras Verdes : Señalan una tendencia alcista, indicando oportunidades de compra. Barras Rojas : Alertan sobr
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilidades
Gratis por tiempo limitado: domina el mercado con FX Market Snapshot Convierte la actividad del mercado Forex en decisiones cuantificables y automatizadas con FX Market Snapshot , la herramienta diseñada para traders exigentes que buscan ventaja con datos objetivos y acciones rápidas. Características principales ️ Datos exportables para IA: genera informes personalizados en CSV listos para analizar con tu motor de IA preferido y obtén ssugerencias de trading de alta probabilidad comb
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (42)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilidades
Este indicador MQL5 crea una cuadrícula personalizable de líneas horizontales en su gráfico de operaciones. Esto es lo que hace **Funciones principales - Dibuja líneas horizontales igualmente espaciadas a través del rango de precios visible - Soporta dos tipos de líneas: líneas horizontales o líneas de tendencia con proyección hacia adelante - Se ajusta automáticamente a los cambios de escala de precios **Características principales:** 1. **Espaciado personalizable**: Establece la distancia d
FREE
Position Size Caculator
Nguyen Van Chien
5 (2)
Utilidades
Calcular el volumen de órdenes cada vez que se crea una orden es algo extremadamente importante en la gestión de riesgos. ¡Deje que esta herramienta le simplifique el trabajo! ----------------------------------------------------- ¿Cómo utilizarlo? Fije el indicador al gráfico y configure sus parámetros: Tamaño del riesgo en % o en dinero y Ratio de recompensa por riesgo. Haga clic en el botón ON y localice la línea horizontal a su nivel de StopLoss. Opciones: Haga clic en el botón Pendiente/Inst
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O quizás le gustaría tener más consistencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (17)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.6 (35)
Utilidades
Trade Copier es una utilidad profesional diseñada para copiar y sincronizar operaciones entre cuentas comerciales. La copia ocurre desde la cuenta / terminal del proveedor a la cuenta / terminal del destinatario, instalada en la misma computadora o vps. Antes de comprar, puede probar la versión de demostración en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Principales funcionalidades y beneficios: Admite la copia de MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, incl
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
4 (2)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilidades
¡HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la gestión de entradas y posiciones! ¡Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! descripción completa Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Transferencia al punto de equilibrio y arrastre de stop loss y take profit - Niveles de desactivación - Interfaz
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilidades
Grid Manual es un panel de negociación para trabajar con una cuadrícula de órdenes. La utilidad es universal, tiene configuraciones flexibles y una interfaz intuitiva. Funciona con una cuadrícula de órdenes no solo en la dirección de promediar pérdidas, sino también en la dirección de aumentar las ganancias. El usuario no necesita crear y mantener una cuadrícula de órdenes, la utilidad lo hará. Basta con abrir un pedido y el "Grid manual" creará automáticamente una grilla de órdenes para el mism
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilidades
Protege tu capital de trading sin esfuerzo Proteger tu capital es tan importante como hacerlo crecer. KT Equity Protector es tu gestor de riesgos personal, que supervisa constantemente la equidad de tu cuenta y actúa automáticamente para evitar pérdidas o asegurar ganancias cerrando todas las órdenes activas y pendientes cuando se alcanzan los niveles predefinidos de ganancias o pérdidas. Sin decisiones emocionales, sin adivinanzas—solo protección confiable del capital trabajando incansablemente
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilidades
Presentamos el   OrderManager : Una herramienta revolucionaria para MT5 Gestiona tus operaciones como un profesional con la nueva utilidad Order Manager para MetaTrader 5. Diseñado con la simplicidad y la facilidad de uso en mente, Order Manager te permite definir y visualizar fácilmente el riesgo asociado con cada operación, permitiéndote tomar decisiones informadas y optimizar tu estrategia de trading. Para más información sobre OrderManager, por favor consulta el manual. [ Manual ] [ Versión
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
Otros productos de este autor
EA CloseALL MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
CARACTERÍSTICAS : - Cerrar todo con un clic - Cerrar órdenes de mercado - Eliminar órdenes pendientes - Rendimiento en tiempo real - Soporte multisímbolo - Botón personalizable - Funciona en MT5 PERFECTO PARA : - Scalpers que necesitan una salida de emergencia - Operadores diarios que gestionan múltiples posiciones - Operadores de noticias que requieren un cierre instantáneo - Protección de la cuenta durante periodos de alta volatilidad - Liquidación rápida de cartera ESPECIFICACIONES TÉCNICA
FREE
Telegram Alerts MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
Informe de Telegram Trading Pro Telegram Trading Report Pro es un Asesor Experto MT4 profesional diseñado para mantener a los traders completamente informados sobre su actividad de trading a través de notificaciones de Telegram en tiempo real e informes de rendimiento automatizados. Este EA es ideal para traders que quieren total transparencia, alertas instantáneas y resúmenes claros de rendimiento sin tener que estar todo el día delante del terminal de trading. Notificaciones de operaciones en
Copy MT4 And MT5 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
ESTA ES LA VERSIÓN MT4 Sólo funciona en MetaTrader 4 No se puede instalar en MetaTrader 5 Para soporte MT5, adquiera la versión MT5 por separado Versión MT5 disponible aquí: Haga clic para ver la versión MT5 Copiar MT5 MT4 Todo en Uno MT4 a MT4 MT5 a MT5 MT4 a MT5 MT5 a MT4 MAPEO INTELIGENTE DE SÍMBOLOS (FUNCIONA CON CUALQUIER BROKER) .r, .raw, .pro (cuentas Raw/Pro) -ecn, -zero (cuentas ECN) m, .mini, .micro (cuentas Mini) c, .cent (cuentas Cent) .vip, -prime, .classic (cuentas VIP) TAMAÑO D
EA Close All MT4
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
EA Cerrar Todos MT4 CARACTERÍSTICAS - Cierra TODAS las órdenes al instante - Cierre por tipo: Sólo COMPRA o VENTA - Cierra por P/L: sólo BENEFICIO o PÉRDIDA - Cerrar COMPRA BENEFICIO / COMPRA PÉRDIDA - Cerrar VENTA BENEFICIO / VENTA PÉRDIDA - Borrar todas las órdenes PENDIENTES - Visualización de P/L en tiempo real - Sin necesidad de configuración TABLERO DE INSTRUMENTOS EN VIVO - Contador de posiciones totales - Desglose de COMPRA/VENTA - Seguimiento individual de P/L - Recuento de órdenes p
Copy MT5 MT4 All In One
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
ESTA ES LA VERSIÓN MT5 Funciona SÓLO en MetaTrader 5 No se puede instalar en MetaTrader 4 Para soporte MT4, compre la versión MT4 por separado Versión MT4 Disponible Aquí: Haga clic para ver la versión MT4 Copiar MT5 MT4 Todo en Uno MT4 a MT4 MT5 a MT5 MT4 a MT5 MT5 a MT4 MAPEO INTELIGENTE DE SÍMBOLOS (FUNCIONA CON CUALQUIER BROKER) .r, .raw, .pro (cuentas Raw/Pro) -ecn, -zero (cuentas ECN) m, .mini, .micro (cuentas Mini) c, .cent (cuentas Cent) .vip, -prime, .classic (cuentas VIP) TAMAÑO DE
EA Close All MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
EA Cerrar Todos MT5 CARACTERÍSTICAS - Cierra TODAS las órdenes al instante - Cierre por tipo: Sólo COMPRA o VENTA - Cierre por P/L: sólo BENEFICIO o PÉRDIDA - Cerrar COMPRA BENEFICIO / COMPRA PÉRDIDA - Cerrar VENTA BENEFICIO / VENTA PÉRDIDA - Borrar todas las órdenes PENDIENTES - Visualización de P/L en tiempo real - Sin necesidad de configuración TABLERO DE INSTRUMENTOS EN VIVO - Contador de posiciones totales - Desglose de COMPRA/VENTA - Seguimiento individual de P/L - Recuento de órdenes p
EA Telegram Alert MT5
Teerathad Booranawisedkul
Utilidades
Características principales Completo sistema de alertas - Notificaciones de pedidos - Alertas TP/SL - Órdenes pendientes - Avisos de margen Información detallada sobre operaciones - Saldo de cuenta y capital en tiempo real - Ganancias/pérdidas de cada operación - Cálculo del tiempo de espera - Porcentaje de Drawdown (DD%) - Estadísticas de ganancias diarias - Resumen de las operaciones de hoy (Ganancias/Pérdidas) Soporte multilingüe Elija entre 9 idiomas - Inglés, tailandés, chino, español,
