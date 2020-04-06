Aurora Scalp Pro - Edición Smooth Booster

Asesor experto profesional de scalping de oro

Diseñado para un crecimiento suave de la renta variable y un control estricto del riesgo

📌 Visión general

Aurora Scalp Pro es un Asesor Experto profesional para XAUUSD (Oro), diseñado para traders que prefieren scalping con riesgo controlado y crecimiento suave de la equidad en lugar de estilos de trading agresivos o inestables.

Este EA se basa en el probado ADN de trading de Aurora, mejorado con un modo especial Smooth Booster que adapta el comportamiento de trading dinámicamente cuando las condiciones del mercado son favorables.

El objetivo principal de Aurora Scalp Pro es ofrecer un rendimiento consistente con un drawdown bajo, adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.

Características principales

Estrategia Gold Scalping (sólo XAUUSD)

Modo Smooth Booster para una curva de renta variable estable

Enfocado a un Drawdown bajo

No Grid

Sin Martingala

No Hedging

Lógica de compra y venta equilibrada

Negociación basada en sesiones (Londres / Nueva York)

Diseñado para cuentas pequeñas

🧠 Modo Smooth Booster

El Modo Smooth Booster se activa automáticamente sólo cuando el sistema ya está funcionando bien y las condiciones del mercado son adecuadas.

Este modo

Aumenta ligeramente la frecuencia de las operaciones

Bloquea los beneficios más rápidamente

Reduce las fluctuaciones de la curva de renta variable

Se desactiva automáticamente cuando aumentan las condiciones de riesgo

El resultado es una curva de equidad limpia y suave, haciendo que el EA sea más estable y amigable para el inversor.

⚙️ Ajustes recomendados

Símbolo: XAUUSD

Marco temporal: M1 (Recomendado)

Broker: ECN / Spread bajo recomendado

Depósito mínimo: $50+

Preajustes incluidos: SAFE - conservador y suave BALANCED - recomendado para la mayoría de los usuarios BOOST - mayor frecuencia con límites de riesgo



Características de la estrategia

Alta tasa de ganancias (típicamente 75-80% en las pruebas)

Reducción controlada

Tiempo de mantenimiento corto (scalping)

Opera sólo cuando las condiciones del mercado son favorables

(Los resultados del backtest dependen de las condiciones del broker y de la calidad de los datos históricos).

Gestión del riesgo y seguridad

Control de riesgo integrado

Protección diaria contra caídas

Límites de frecuencia de operaciones

Ajuste automático del modo en función del rendimiento

Aurora Scalp Pro prioriza la preservación del capital en primer lugar, el beneficio en segundo lugar.

👤 ¿Para quién es este EA?

Traders que buscan un scalping de oro seguro

Los usuarios que prefieren curvas suaves de la equidad

Traders con cuentas pequeñas (entre $50 y $300+)

Traders que quieran un sistema que pueda funcionar continuamente con control de riesgo

⚠️ Renuncia de Riesgo

Operar implica un riesgo significativo.

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar este Asesor Experto en una cuenta real.