Aurora Scalp Pro
- Asesores Expertos
- Ritthanong Chimpa
- Versión: 1.1
- Activaciones: 5
Aurora Scalp Pro - Edición Smooth Booster
Asesor experto profesional de scalping de oro
Diseñado para un crecimiento suave de la renta variable y un control estricto del riesgo
📌 Visión general
Aurora Scalp Pro es un Asesor Experto profesional para XAUUSD (Oro), diseñado para traders que prefieren scalping con riesgo controlado y crecimiento suave de la equidad en lugar de estilos de trading agresivos o inestables.
Este EA se basa en el probado ADN de trading de Aurora, mejorado con un modo especial Smooth Booster que adapta el comportamiento de trading dinámicamente cuando las condiciones del mercado son favorables.
El objetivo principal de Aurora Scalp Pro es ofrecer un rendimiento consistente con un drawdown bajo, adecuado tanto para principiantes como para traders experimentados.
Características principales
-
Estrategia Gold Scalping (sólo XAUUSD)
-
Modo Smooth Booster para una curva de renta variable estable
-
Enfocado a un Drawdown bajo
-
No Grid
-
Sin Martingala
-
No Hedging
-
Lógica de compra y venta equilibrada
-
Negociación basada en sesiones (Londres / Nueva York)
-
Diseñado para cuentas pequeñas
🧠 Modo Smooth Booster
El Modo Smooth Booster se activa automáticamente sólo cuando el sistema ya está funcionando bien y las condiciones del mercado son adecuadas.
Este modo
-
Aumenta ligeramente la frecuencia de las operaciones
-
Bloquea los beneficios más rápidamente
-
Reduce las fluctuaciones de la curva de renta variable
-
Se desactiva automáticamente cuando aumentan las condiciones de riesgo
El resultado es una curva de equidad limpia y suave, haciendo que el EA sea más estable y amigable para el inversor.
⚙️ Ajustes recomendados
-
Símbolo: XAUUSD
-
Marco temporal: M1 (Recomendado)
-
Broker: ECN / Spread bajo recomendado
-
Depósito mínimo: $50+
-
Preajustes incluidos:
-
SAFE - conservador y suave
-
BALANCED - recomendado para la mayoría de los usuarios
-
BOOST - mayor frecuencia con límites de riesgo
-
Características de la estrategia
-
Alta tasa de ganancias (típicamente 75-80% en las pruebas)
-
Reducción controlada
-
Tiempo de mantenimiento corto (scalping)
-
Opera sólo cuando las condiciones del mercado son favorables
(Los resultados del backtest dependen de las condiciones del broker y de la calidad de los datos históricos).
Gestión del riesgo y seguridad
-
Control de riesgo integrado
-
Protección diaria contra caídas
-
Límites de frecuencia de operaciones
-
Ajuste automático del modo en función del rendimiento
Aurora Scalp Pro prioriza la preservación del capital en primer lugar, el beneficio en segundo lugar.
👤 ¿Para quién es este EA?
-
Traders que buscan un scalping de oro seguro
-
Los usuarios que prefieren curvas suaves de la equidad
-
Traders con cuentas pequeñas (entre $50 y $300+)
-
Traders que quieran un sistema que pueda funcionar continuamente con control de riesgo
⚠️ Renuncia de Riesgo
Operar implica un riesgo significativo.
Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Pruebe siempre en una cuenta demo antes de utilizar este Asesor Experto en una cuenta real.