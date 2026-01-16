🛠 Características y capacidades técnicas

El Institutional Core es una solución "Higiene Gráfica" todo en uno que combina datos de cuatro disciplinas de negociación diferentes en un único HUD (Heads-Up Display).

1. Arquitectura de líneas (Sistema PD)

El indicador identifica las zonas de Prima/Descuento (PD ) mediante el análisis de un periodo retrospectivo definido por el usuario.

2. Máximo/Bajo institucional: Traza automáticamente la resistencia y el soporte horizontales en tiempo real basándose en los máximos históricos.

Línea de Equilibrio (EQ): Cálculo del punto medio. El precio por encima del EQ es "Premium" (territorio de venta); el precio por debajo del EQ es "Discount" (territorio de compra).

Proyección futura: Las etiquetas se proyectan en el espacio futuro del gráfico para mantener limpia el área de acción del precio actual.

2. Motor de Estructura de Mercado (BOS/CHoCH)

Realiza un seguimiento de los cierres de los precios frente a los niveles de PD para identificar los cambios de tendencia:

BOS (Ruptura de Estructura): Confirma la continuación de la tendencia.

CHoCH (Cambio de Carácter): Señala un potencial cambio de tendencia al romper el nivel estructural opuesto.

3. Cuadro de mandos HUD preparado para la firma

Un cuadro de mandos de nivel profesional fijado en la esquina superior derecha que proporciona:

PnL y saldo en vivo: Supervise la salud de su cuenta sin abrir la pestaña "Operar" (ayuda a gestionar el estrés psicológico durante las caídas).

Motor de sentimiento: Referencia cruzada entre el RSI (impulso) y la línea EQ para etiquetar el mercado (por ejemplo, "Sobrevendido", "Alcista" o "Variable").

Matriz de indicadores: Muestra los valores brutos de RSI y ADX con un mapa de calor codificado por colores.

4. Rastreador de sesiones consolidadas

Identifica exactamente qué sesión global principal está activa, incluida la superposición Londres/NY de alta probabilidad.

📖 Cómo utilizarlo

Instalación

Abra MT5 y vaya a Archivo > Abrir carpeta de datos . Navegue hasta MQL5 > Indicadores . Pega tu archivo .mq5 o .ex5 aquí. Reinicie MT5 y arrastre el indicador desde el Navegador (Ctrl+N) a su gráfico.

Interpretación del HUD

Sentimiento "ALCISTA" (Verde): El impulso es alcista y el precio está por encima de la línea EQ.

Sentimiento "OVERSOLD" (Cian): El precio se encuentra probablemente en un punto culminante; atento a un CHOCH al alza.

Sentimiento "RANGING" (Gris): El ADX está por debajo de 20. Espere una acción entrecortada; evite entrar en nuevas operaciones.

Estrategia de negociación (The Institutional Blueprint)

Identificar Zona: Esperar a que el precio entre en la zona de "Descuento" (por debajo de la línea Dash gris). Esperar a la estructura: Busque una etiqueta CHoCH que aparezca en el gráfico. Confirmar Momentum: Asegúrese de que el Sentimiento del Tablero ya no es "Bajista". Objetivo: La línea de "Resistencia" opuesta o la línea de "Equilibrio".

🏆 Compatibilidad con Prop Firm

Este indicador está optimizado para los traders que tienen como objetivo pasar evaluaciones:

Uso eficiente de los recursos: Utiliza un mínimo de CPU/RAM; no bloqueará su terminal durante noticias de alto impacto.

Estructura no repintada: Una vez que un BOS o CHoCH se confirma en el cierre de una vela, permanece allí.

Conciencia de Equidad: Mantener su PnL visible en todo momento le ayuda a ceñirse a los límites de pérdidas diarias.

❓ FAQ (Preguntas Frecuentes)