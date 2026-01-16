Samurai Combo AO SMC

Se trata de un **indicador de estrategia 3 en 1** que combina:

1. **Oscilador Asombroso (AO)** de Bill Williams para el impulso.

2. 2. **Lógica de ruptura de IC/SMC** (Rango de la Sesión Asiática y Oscilaciones de Judas).

3. **Análisis de Precios por Volumen (VPA)** para reversiones de alto volumen.

### 1. Leyenda visual (qué significan los símbolos de los gráficos)

#### **A. AO Flechas de Momento (Seguimiento de Tendencia)**

* El Momentum se ha desplazado al alza (barra roja a barra azul por debajo de cero).

* El impulso ha cambiado a bajista (barra azul de $ a $ barra roja por encima de cero).

* Flecha Dorada: Compra contra tendencia. Entrada agresiva en fondo de onda.

* Flecha naranja: Entrada agresiva en el techo de una onda.

#### **B. Flechas de Volumen SMC (Reversiones de Alto Volumen)**

* Una vela envolvente de alto volumen (Vendedores atrapados, Compradores toman el control).

* Flecha roja: Bloqueo de orden bajista. Una vela envolvente de gran volumen (los compradores atrapados, los vendedores tomaron el control).

* Nota: Por defecto, estos sólo aparecen en el **M15 Timeframe**.

#### **C. Líneas de Ruptura y Sesión**

**Rango de la Sesión Asiática** (00:00 - 08:00).

* Línea magenta (discontinua): Precio de apertura diario.

**Líneas Blancas:** Máximo y Mínimo de ayer.

* Etiqueta "Señal" Naranja:** **Judas Swing.** Una ruptura falsa (por ejemplo, el precio rompe el máximo, pero la tendencia es bajista).

* El precio rompe en la dirección de la tendencia.

--- ### 2. Utilice estas configuraciones específicas para operar con el indicador. No tome cada flecha a ciegas.

#### **Setup 1: El "London Reversal" (El Columpio de Judas)**

*Lo mejor para coger el máximo o mínimo del día.

1. **Espere al cierre de la Caja Asiática (08:00 hora del servidor).**

2. 2. Observe el **Estado de la Tendencia** en el gráfico (por ejemplo, "FUERTE BAJA").

3. **Tendencia bajista: Espere a que el precio supere el máximo de la caja asiática. Si el indicador imprime **"JUDAS BAJO "** (Naranja), prepárese para Vender. * Tendencia alcista: Espere a que el precio rompa por debajo del mínimo de la caja asiática. Si el indicador imprime **"JUDAS ALCISTA "** (Naranja), prepárese para Comprar.

4. **4. Confirmación: Espere a que aparezca una flecha roja AO (para vender) o una flecha azul AO (para comprar) inmediatamente después de la falsa caída.

#### **Configuración 2: La Continuación de la Tendencia (Flujo SMC)**

*Lo mejor para seguir una tendencia fuerte.

1. Busque una señal de **"BREAKOUT REAL "** (color Magenta). * Ejemplo: La tendencia es alcista y el precio rompe el máximo asiático.

2. **La Confluencia:** * Busque una **Flecha SMC Verde Lima** (Compra de Alto Volumen) o una **Flecha AO Azul**.

3. **Entrar:** Entrar al cierre de la vela con la flecha.

4. 4. **Stop Loss:** Por debajo de la consolidación reciente o de la línea media asiática.

#### **Configuración 3: La "Cruz Cero" Scalp**

*Lo mejor para scalping M5 o M15.

1. 1. Ignore los cuadros de Breakout. Concéntrese en las **Flechas AO**.

2. **Señal de compra:** El precio está por encima de la apertura diaria (línea magenta)** + flecha azul AO**.

3. **Señal de venta:** El precio está por debajo de la apertura diaria (línea magenta)** + flecha roja AO**.

4. *Consejo:** Si la flecha coincide con una **Flecha Verde/Roja de Volumen SMC**, el porcentaje de ganancias es significativamente mayor.

### 3. Explicación de los Ajustes de Entrada de Teclas Si necesita ajustar los ajustes del indicador, esto es lo que hacen:

**Ajustes de Picos de AO**

* `InpAODayFilter`: Mantenga `true` para mantener el gráfico limpio (muestra flechas sólo para el día actual).

* `InpAOShowCounter`: Ponga `false` si es principiante (elimina las arriesgadas flechas Oro/Naranja).





**Ajustes visuales de ruptura

* `InpBWTrendFilter`:

* **TRUE:** El indicador sólo da señales que coinciden con la tendencia de Ayer (Más seguro).

* **FALSE:** Etiqueta cada breakout (Más señales, más ruido).

* `InpBWAsianFill`: Dibuja el color de fondo para la caja asiática.





**Configuración del volumen del SMC**.

* `InpSMCOnlyM15`:

* **TRUE:** Las flechas de volumen sólo aparecen en gráficos de 15 minutos (Recomendado para mayor precisión).

* **FALSE:** Permite flechas de volumen en todos los timeframes.

* `InpSMCMult`: Sensibilidad. Aumente a `2.0` para ver menos señales de volumen, pero más fuertes.

### 4. Requisitos técnicos

1. **Instalación:** Guarde el código como `SamuraiFX_Ultimate_Combo.mq5` en su carpeta `MQL5/Indicators`.

2. **Compilar:** Abra MetaEditor, haga clic en Compilar.

3. **La lógica Breakout está diseñada para **M15**. El cuadro asiático se verá mal en H1 o H4. **Para obtener mejores resultados, utilice M15.

4. **4. Datos:** Asegúrese de que su gráfico tiene datos históricos de "Ayer" para poder calcular el Máximo/Mínimo diario.

### ⚠️ Advertencia de Riesgo

* **La Señal de "Judas "** Se basa en el concepto de que los mercados a menudo rompen en la dirección opuesta al movimiento real durante la apertura de Londres. Sin embargo, a veces una ruptura es sólo una ruptura. Espere siempre al cierre de la vela.

* **Volumen:** El volumen en Forex es "Tick Volume", no volumen real de intercambio. Es fiable durante las sesiones activas (Londres/NY) pero poco fiable durante las horas muertas.





