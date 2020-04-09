Forex Trades Manager MT5

Gestión avanzada de riesgos y operaciones comerciales inteligentes



FOREX TRADES Manager es una herramienta de última generación diseñada para la gestión de operaciones en el mercado de divisas, desarrollada para proporcionar la máxima flexibilidad y control.

Incluye funciones avanzadas de gestión del riesgo, como la configuración rsik de lote fijo, el riesgo porcentual basado en stop-loss y la asignación de riesgo monetario, que permiten a los operadores adaptar

sus estrategias a sus necesidades individuales. Con una interfaz gráfica sencilla e intuitiva,FOREX TRADES Manager ayuda a agilizar las operaciones de trading y a mejorar la

la experiencia general de negociación, llevando su rendimiento al siguiente nivel.





Descripción detallada de las funciones



Controles principales



Botón Ocultar

:

Permite mostrar u ocultar los dos paneles principales.

Permite activar o desactivar los gráficos del panel secundario.

Elimina el EA del Gráfico.

Muestra el valor actual del spread del símbolo activo.





Opciones de Gestión del Riesgo Botón Porcentaje: Activa el cálculo del riesgo basado en el porcentaje de stop loss. Botón Lotes : Permite la gestión del riesgo por lote fijo, con o sin stop loss. Botón Dinero : Permite el cálculo del riesgo basado en una cantidad monetaria fija en el stop loss. Caja de Riesgo: Esta sección contiene los tres valores editables asociados a los modos de riesgo Porcentaje,Lotes y Dinero.



Configuración de órdenes Entrada Pendiente (Precio) : Permite introducir el precio de entrada de una orden pendiente. Stop Loss (Pips ) : Permite definir el valor de stop loss en pips. Take Profit(Pips):

Permite definir el valor del take profit en pips.

Break Even y Gestión de Posiciones BrEven (+Pips ) : Esta función trabaja en combinación con ProfitForBrEven (%) y Split Position (%) para gestionar todas las órdenes de mercado con un take profit. Ejemplo:

ActivandoBrEven(+Pips) y ProfitForBrEven (%), y poniendoBrEven a 0 y asignando un valor de 70 aProfitForBrEven (%), cuando la posición alcanza el 70%

de la distancia a la toma de beneficios, el stop loss se moverá exactamente al precio de entrada. Si se establece un valor mayor que cero paraBrEven, el stop loss se moverá al precio de entrada más el número de pips especificado. Con este tipo de gestión de operaciones, también se puede habilitar la opciónDividir Posición(%). Cuando el precio alcance el 70% del take profit y el stop loss se mueva al break even, el volumen de la posición se cerrará parcialmente según el porcentaje especificado.

Botones BE y Split manuales Botones BE rojos:

Este botón está activo cuando lafunción BrEvenestá desactivada. Permite mover el stop loss al punto de equilibrio con un solo clic, siempre que la posición esté en beneficios. Esta función sólo se aplica al símbolo actual. Botón Rojo SP:

Este botón se activa cuando la funciónDividir posición(%) está desactivada. Permite cerrar parcialmente el volumen de posición con un solo clic, siempre que la posición esté en beneficios. Esta función opera sobre el símbolo actual, y el valor se establece en lotes (no en porcentaje). Por ejemplo, introduciendo0,01 cerrará0,01 lotes de la posición en cada clic.



Gestión de Trailing Stop



Define el punto de activación del trailing stop o paso de arrastre.

Cuando se activa junto conStart Traling (pIps), por ejemplo:

Start Trailing (Pips) = 30 pips

Trailing Stop (Pips) = 20 pips

Una vez que el precio se mueve 30 pips en ganancia desde el precio de apertura (para todas las posiciones de mercado abiertas), el trailing stop es activado y el stop loss será colocado a 20 pips del precio de apertura.

precio actual y luego se moverá tick a tick a medida que el precio avance más.

Cuando se activa junto conStar Trailing (Pips), por ejemplo:

Start Trailing = 30 pips

Paso de arrastre = 20 pips

Una vez que el precio se mueve 30 pips en beneficio, el stop loss se coloca a 20 pips del precio actual. A partir de ese momento, cada vez que el precio se mueva 40 pips más en beneficio

en relación con el stop loss, el stop loss se reposicionará de nuevo a 20 pips del "precio actual".





Información horaria y de mercado

Muestra la fecha y hora local de su país (no confundir con la hora del servidor).

Muestra el tiempo restante de la vela actual basado en el marco de tiempo seleccionado.

Abre una pequeña tabla que muestralos valores Swap Long y Swap Short del símbolo actual.





Botones de negociación

VENDER: - Abre una orden de mercado de Venta.

COMPRA: - Abre una orden de mercado de Compra.

SELLSTOP: - Coloca una orden Sell Stop.

BUYSTOP: - Coloca una orden Buy Stop.

SELLLIMIT: - Coloca una orden Sell Limit.

BUYLIMIT: - Coloca una orden Buy Limit.





Botones de Cierre de Posición

C.VENTA: - Cierra todas las posiciones de venta del símbolo actual.

C.BU Y: - Cierra todas las posiciones de compra del símbolo actual.

Cerrar símbolo: - Cierra todas las posiciones de compra y venta y todas las órdenes pendientes del símbolo actual.

Cerrar TODOS: - Cierra todas las posiciones y todas las órdenes pendientes de todos los símbolos.





Vencimiento de órdenes pendientes

Permite establecer una fecha de caducidad para una orden pendiente antes de colocarla.

La fecha y hora mostradas se refieren a lahora del servidor, que sirve tanto de referencia como de ejemplo de formato correcto.

Introduzca la fecha de caducidad en el cuadro de entrada negro, siguiendo estrictamente el formato de fecha y hora mostrado.





Navegación por los gráficos

Le permiten cambiar entre los diferentes marcos temporales de los gráficos.

Le permiten cambiar rápidamente entre los pares de negociación seleccionados.

Cada botón X cierra todas las posiciones y órdenes pendientes del símbolo correspondiente.





Herramientas visuales avanzadas de negociación

Además de todas estas características, el EA incluye un sistema derectángulos arrastrables, botones de posición inversa, botones de entrada al mercado y directrices,

mejorando significativamente la usabilidad y proporcionando una experiencia de negociación muy superior.





Valores de entrada

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado cuando el beneficio total (en dinero) supera el valor preestablecido.

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado cuando el beneficio total (en porcentaje) supera el valor preestablecido.

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado (en el símbolo actual) cuando el beneficio total (en dinero) supera el valor preestablecido.

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado (en el símbolo actual) cuando el beneficio total (en porcentaje) supera el valor preestablecido.

Con un valor (>=0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado cuando la pérdida total (en dinero) supera el valor preestablecido.

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado cuando la pérdida total (en porcentaje) supera el valor preestablecido.

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado (en el símbolo actual) cuando la pérdida total (en dinero) supera el valor preestablecido.

Con un valor (>0) esta función le permite cerrar todas las posiciones de mercado (en el símbolo actual) cuando la pérdida total (en porcentaje) supera el valor preestablecido.

Utilice esta función para asignar un comentario a cada operación enviada al mercado.

Utilice esta función para asignar un número mágico a cada operación enviada al mercado.