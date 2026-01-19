Meta Quantum

META QUANTUM EA - Descripción del producto

META QUANTUM EA se basa en una estrategia de negociación única mejorada con el aprendizaje automático (ML) para apoyar la toma de decisiones más inteligentes basadas en las condiciones del mercado en tiempo real.
El EA está diseñado con una interfaz sencilla y limpia, por lo que es fácil de entender y operar para todos los usuarios.

Rendimiento y pruebas

  • Totalmente probado en Oro (XAUUSD) durante los últimos 5 años

  • Rendimiento estable y consistente

  • Diseñado para operaciones de frecuencia media con riesgo controlado

Ajustes por defecto (Importante para los usuarios)

  • Volumen inicial (tamaño del lote):
    Ajustado a un valor predeterminado seguro.
    ➜ Los usuarios deben aumentarlo según su tolerancia personal al riesgo y el tamaño de su cuenta.

  • Toma de beneficios:
    Fijado por defecto en 200 puntos.

  • Ventana de tiempo de negociación:
    8 horas al día, durante el principal período de volatilidad del mercado.

Modos de control AI / ML

El EA incluye control de decisión AI con tres modos seleccionables:

🔹 Modo 0 - AI OFF

  • Sin intervención de la IA

  • Las operaciones dependen únicamente de la lógica y la estrategia integradas

  • Rendimiento esperado:

    • ~84%tasa de ganancias

    • Frecuencia de negociación media

🔹 Modo 1 - Modo Prop Firm

  • La IA controla activamente:

    • Drawdown diario

    • Exposición máxima del capital

  • La IA filtra las operaciones en función de las condiciones del mercado

  • Perfil de rendimiento:

    • Tasa de ganancias aumentada a ~90

    • Menor frecuencia de operaciones: ~135 operaciones al año

    • Diseñado para las reglas y límites de riesgo de las prop firm

Modo seguro (controlado por IA)

  • Riesgo y selección de operaciones totalmente moderados por IA

  • Resultados de backtest:

    • Reducción máxima: 9%

    • Tasa de ganancias: 89%

  • Diseñado para operaciones conservadoras y de preservación del capital

Ajustes de probabilidad de la IA

  • Los valores 0,65 / 0,60 representan el umbral de probabilidad de mercado:

    • Estas cifras definen el grado de confianza que debe tener la IA antes de permitir una operación.

    • Valores más altos = operaciones más seguras, menos entradas

    • Valores más bajos = más operaciones, mayor exposición

Notas finales

  • META QUANTUM EA está diseñado para la estabilidad, la disciplina y el crecimiento controlado.

  • Pruébelo siempre en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real.

  • Rendimientos pasados no garantizan resultados futuros

Todo lo mejor a todos los usuarios, y el comercio con seguridad.


