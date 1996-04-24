Transforme sus operaciones con una gestión del riesgo de nivel militar

Hard STP - Gestor profesional de Stop Loss y Take Profit

Hard STP es un Asesor Experto de última generación diseñado para eliminar la razón número 1 por la que los traders fracasan: la mala gestión del riesgo. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, este EA gestiona automáticamente sus niveles de Stop Loss y Take Profit con precisión y flexibilidad.

🎯 ¿Por qué Hard STP?

La mayoría de los traders entran en grandes operaciones pero salen mal. Hard STP resuelve esto mediante la automatización de su estrategia de salida mientras que le da un control completo sobre cómo se calcula el riesgo. No más decisiones emocionales, no más "¿debería mover mi SL?" ansiedad.

Características principales

4 Modos de Cálculo Inteligentes

Elige cómo quieres gestionar el riesgo en función de tu estilo de trading:

Modo Distancia del Precio - Distancia fija del precio del gráfico (por ejemplo, 4,0 para el Oro, 0,0004 para el EUR/USD) - igual para todos los tamaños de lote Modo Pérdida/Beneficio en Dólares - Cantidad fija en dólares de riesgo/recompensa (por ejemplo, 4$ de pérdida máxima, 8$ de objetivo de beneficio) - se ajusta por tamaño de lote Modo Por centaje de Saldo - Riesgo/recompensa como % del saldo de la cuenta (por ejemplo, 2% de riesgo, 4% de recompensa) - gestión profesional del riesgo Modo Porcentajede Precio - Porcentaje del precio de entrada (por ejemplo, 0,1% SL, 0,2% TP) - ideal para mercados volátiles

Protección del punto de equilibrio

Mueve automáticamente su SL al punto de equilibrio (más spread más pips extra) cuando se alcanza el objetivo de beneficio. Disparador configurable utilizando cualquiera de los 4 modos de cálculo.

Trailing Stop Avanzado

Modo estándar : Protección de beneficios conservadora

Modo agresivo : Trailing más ajustado (70% distancia, 50% paso)

Parámetros de distancia y paso totalmente personalizables

Detección inteligente de operaciones

Funciona en operaciones manuales (sin SL/TP)

Funciona con operaciones EA

Respeta las modificaciones del usuario - si cambia manualmente SL, Hard STP retrocede

Filtro de números mágicos para cuentas multiestrategia

Casos de uso en el mundo real

Scalper: Utiliza el Modo de Distancia de Precio con SL de 3 puntos, TP de 6 puntos en Oro

Day Trader: Utiliza el Modo de Balance % con 1% de riesgo, 2% de recompensa para un riesgo consistente

Swing Trader: Utiliza el Modo de Pérdida en Dólares con $50 de riesgo, $150 de recompensa a través de múltiples símbolos

GridTrader: Utiliza el filtrado de Números Mágicos para gestionar sólo operaciones EA específicas.

🛡️ Gestión de Riesgo Adaptable

A diferencia de los EAs de pips fijos, Hard STP entiende que:

0.01 lote y 1.0 lote necesitan diferentes distancias SL para el mismo riesgo en dólares

XAUUSD y EURUSD tienen diferentes valores de pip

Los cambios en el saldo de la cuenta requieren un ajuste dinámico del riesgo

📊 Especificaciones técnicas

Símbolos : Funciona con CUALQUIER símbolo (Forex, Oro, Índices, Cripto).

Plazos : Todos los plazos soportados

Tamaños de lote : Cuentas micro a estándar

Compatible con MT5 : Utiliza las últimas funciones MQL5 para mayor fiabilidad

Compatible con brokers : Respeta los requisitos de nivel de stop automáticamente

Bajos recursos: Uso mínimo de CPU, sin cálculos pesados

⚙️ Fácil configuración

Adjuntar a cualquier gráfico Seleccione su modo de cálculo (Distancia del precio recomendada para principiantes) Establezca sus parámetros de riesgo Active/desactive las funciones que necesite ¡Listo! Hard STP gestiona todas las operaciones automáticamente

Qué obtiene

Código fuente completo (.ex5)

Manual de usuario detallado (PDF)

Tutorial de configuración en vídeo

Guía de optimización de parámetros

Actualizaciones de por vida

Asistencia gratuita por MP

Perfecto para

Los comerciantes que luchan con el tiempo de salida

Traders algorítmicos que ejecutan múltiples EAs

Operadores manuales que desean automatización

Operadores de Prop firm que necesitan reglas de riesgo estrictas

Cualquiera que se tome en serio la protección de sus beneficios

Características de seguridad

Detección de modificación de SL por parte del usuario

Validación del nivel de stop del broker

Gestión y registro de errores

Sin martingala, sin multiplicación de rejilla

Gestión de riesgos pura: no se abren nuevas operaciones

Protección de la inversión

Una operación salvada paga el STP duro para siempre. Deje de perder beneficios por malas salidas. Deje de ser parado por SLs ajustados. Comience a operar con confianza.

Hard STP - Porque su capital merece una protección de grado militar.

Nota: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar implica riesgos. Pruebe siempre primero en una cuenta demo.

Requisitos del sistema