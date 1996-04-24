Hard STP
Utilidades
- Jaya Patel
Versión: 5.1
- Activaciones: 20
Transforme sus operaciones con una gestión del riesgo de nivel militar
Hard STP es un Asesor Experto de última generación diseñado para eliminar la razón número 1 por la que los traders fracasan: la mala gestión del riesgo. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, este EA gestiona automáticamente sus niveles de Stop Loss y Take Profit con precisión y flexibilidad.
🎯 ¿Por qué Hard STP?
La mayoría de los traders entran en grandes operaciones pero salen mal. Hard STP resuelve esto mediante la automatización de su estrategia de salida mientras que le da un control completo sobre cómo se calcula el riesgo. No más decisiones emocionales, no más "¿debería mover mi SL?" ansiedad.
Características principales
4 Modos de Cálculo Inteligentes
Elige cómo quieres gestionar el riesgo en función de tu estilo de trading:
-
Modo Distancia del Precio - Distancia fija del precio del gráfico (por ejemplo, 4,0 para el Oro, 0,0004 para el EUR/USD) - igual para todos los tamaños de lote
-
Modo Pérdida/Beneficio en Dólares - Cantidad fija en dólares de riesgo/recompensa (por ejemplo, 4$ de pérdida máxima, 8$ de objetivo de beneficio) - se ajusta por tamaño de lote
-
Modo Por centaje de Saldo - Riesgo/recompensa como % del saldo de la cuenta (por ejemplo, 2% de riesgo, 4% de recompensa) - gestión profesional del riesgo
-
Modo Porcentajede Precio - Porcentaje del precio de entrada (por ejemplo, 0,1% SL, 0,2% TP) - ideal para mercados volátiles
Protección del punto de equilibrio
Mueve automáticamente su SL al punto de equilibrio (más spread más pips extra) cuando se alcanza el objetivo de beneficio. Disparador configurable utilizando cualquiera de los 4 modos de cálculo.
Trailing Stop Avanzado
-
Modo estándar: Protección de beneficios conservadora
-
Modo agresivo: Trailing más ajustado (70% distancia, 50% paso)
-
Parámetros de distancia y paso totalmente personalizables
Detección inteligente de operaciones
-
Funciona en operaciones manuales (sin SL/TP)
-
Funciona con operaciones EA
-
Respeta las modificaciones del usuario - si cambia manualmente SL, Hard STP retrocede
-
Filtro de números mágicos para cuentas multiestrategia
Casos de uso en el mundo real
Scalper: Utiliza el Modo de Distancia de Precio con SL de 3 puntos, TP de 6 puntos en Oro
Day Trader: Utiliza el Modo de Balance % con 1% de riesgo, 2% de recompensa para un riesgo consistente
Swing Trader: Utiliza el Modo de Pérdida en Dólares con $50 de riesgo, $150 de recompensa a través de múltiples símbolos
GridTrader: Utiliza el filtrado de Números Mágicos para gestionar sólo operaciones EA específicas.
🛡️ Gestión de Riesgo Adaptable
A diferencia de los EAs de pips fijos, Hard STP entiende que:
-
0.01 lote y 1.0 lote necesitan diferentes distancias SL para el mismo riesgo en dólares
-
-
Los cambios en el saldo de la cuenta requieren un ajuste dinámico del riesgo
📊 Especificaciones técnicas
-
Símbolos: Funciona con CUALQUIER símbolo (Forex, Oro, Índices, Cripto).
-
Plazos: Todos los plazos soportados
-
Tamaños de lote: Cuentas micro a estándar
-
Compatible con MT5: Utiliza las últimas funciones MQL5 para mayor fiabilidad
-
Compatible con brokers: Respeta los requisitos de nivel de stop automáticamente
-
Bajos recursos: Uso mínimo de CPU, sin cálculos pesados
⚙️ Fácil configuración
-
Adjuntar a cualquier gráfico
-
Seleccione su modo de cálculo (Distancia del precio recomendada para principiantes)
-
Establezca sus parámetros de riesgo
-
Active/desactive las funciones que necesite
-
¡Listo! Hard STP gestiona todas las operaciones automáticamente
Qué obtiene
-
Código fuente completo (.ex5)
-
Manual de usuario detallado (PDF)
-
Tutorial de configuración en vídeo
-
Guía de optimización de parámetros
-
Actualizaciones de por vida
-
Asistencia gratuita por MP
Perfecto para
-
Los comerciantes que luchan con el tiempo de salida
-
Traders algorítmicos que ejecutan múltiples EAs
-
Operadores manuales que desean automatización
-
Operadores de Prop firm que necesitan reglas de riesgo estrictas
-
Cualquiera que se tome en serio la protección de sus beneficios
Características de seguridad
-
Detección de modificación de SL por parte del usuario
-
Validación del nivel de stop del broker
-
Gestión y registro de errores
-
Sin martingala, sin multiplicación de rejilla
-
Gestión de riesgos pura: no se abren nuevas operaciones
Protección de la inversión
Una operación salvada paga el STP duro para siempre. Deje de perder beneficios por malas salidas. Deje de ser parado por SLs ajustados. Comience a operar con confianza.
Hard STP - Porque su capital merece una protección de grado militar.
Nota: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar implica riesgos. Pruebe siempre primero en una cuenta demo.
Requisitos del sistema
-
MetaTrader 5 build 3280 o superior
-
Cualquier broker, cualquier tipo de cuenta
-
Depósito mínimo: Sin mínimo (funciona con cuentas cent)