Hard STP

Hard STP - Gestor profesional de Stop Loss y Take Profit

Transforme sus operaciones con una gestión del riesgo de nivel militar

Hard STP es un Asesor Experto de última generación diseñado para eliminar la razón número 1 por la que los traders fracasan: la mala gestión del riesgo. Si usted es un scalper, day trader, o swing trader, este EA gestiona automáticamente sus niveles de Stop Loss y Take Profit con precisión y flexibilidad.

🎯 ¿Por qué Hard STP?

La mayoría de los traders entran en grandes operaciones pero salen mal. Hard STP resuelve esto mediante la automatización de su estrategia de salida mientras que le da un control completo sobre cómo se calcula el riesgo. No más decisiones emocionales, no más "¿debería mover mi SL?" ansiedad.

Características principales

4 Modos de Cálculo Inteligentes

Elige cómo quieres gestionar el riesgo en función de tu estilo de trading:

  1. Modo Distancia del Precio - Distancia fija del precio del gráfico (por ejemplo, 4,0 para el Oro, 0,0004 para el EUR/USD) - igual para todos los tamaños de lote

  2. Modo Pérdida/Beneficio en Dólares - Cantidad fija en dólares de riesgo/recompensa (por ejemplo, 4$ de pérdida máxima, 8$ de objetivo de beneficio) - se ajusta por tamaño de lote

  3. Modo Por centaje de Saldo - Riesgo/recompensa como % del saldo de la cuenta (por ejemplo, 2% de riesgo, 4% de recompensa) - gestión profesional del riesgo

  4. Modo Porcentajede Precio - Porcentaje del precio de entrada (por ejemplo, 0,1% SL, 0,2% TP) - ideal para mercados volátiles

Protección del punto de equilibrio

Mueve automáticamente su SL al punto de equilibrio (más spread más pips extra) cuando se alcanza el objetivo de beneficio. Disparador configurable utilizando cualquiera de los 4 modos de cálculo.

Trailing Stop Avanzado

  • Modo estándar: Protección de beneficios conservadora

  • Modo agresivo: Trailing más ajustado (70% distancia, 50% paso)

  • Parámetros de distancia y paso totalmente personalizables

Detección inteligente de operaciones

  • Funciona en operaciones manuales (sin SL/TP)

  • Funciona con operaciones EA

  • Respeta las modificaciones del usuario - si cambia manualmente SL, Hard STP retrocede

  • Filtro de números mágicos para cuentas multiestrategia

Casos de uso en el mundo real

Scalper: Utiliza el Modo de Distancia de Precio con SL de 3 puntos, TP de 6 puntos en Oro
Day Trader: Utiliza el Modo de Balance % con 1% de riesgo, 2% de recompensa para un riesgo consistente
Swing Trader: Utiliza el Modo de Pérdida en Dólares con $50 de riesgo, $150 de recompensa a través de múltiples símbolos
GridTrader: Utiliza el filtrado de Números Mágicos para gestionar sólo operaciones EA específicas.

🛡️ Gestión de Riesgo Adaptable

A diferencia de los EAs de pips fijos, Hard STP entiende que:

  • 0.01 lote y 1.0 lote necesitan diferentes distancias SL para el mismo riesgo en dólares

  • XAUUSD y EURUSD tienen diferentes valores de pip

  • Los cambios en el saldo de la cuenta requieren un ajuste dinámico del riesgo

📊 Especificaciones técnicas

  • Símbolos: Funciona con CUALQUIER símbolo (Forex, Oro, Índices, Cripto).

  • Plazos: Todos los plazos soportados

  • Tamaños de lote: Cuentas micro a estándar

  • Compatible con MT5: Utiliza las últimas funciones MQL5 para mayor fiabilidad

  • Compatible con brokers: Respeta los requisitos de nivel de stop automáticamente

  • Bajos recursos: Uso mínimo de CPU, sin cálculos pesados

⚙️ Fácil configuración

  1. Adjuntar a cualquier gráfico

  2. Seleccione su modo de cálculo (Distancia del precio recomendada para principiantes)

  3. Establezca sus parámetros de riesgo

  4. Active/desactive las funciones que necesite

  5. ¡Listo! Hard STP gestiona todas las operaciones automáticamente

Qué obtiene

  • Código fuente completo (.ex5)

  • Manual de usuario detallado (PDF)

  • Tutorial de configuración en vídeo

  • Guía de optimización de parámetros

  • Actualizaciones de por vida

  • Asistencia gratuita por MP

Perfecto para

  • Los comerciantes que luchan con el tiempo de salida

  • Traders algorítmicos que ejecutan múltiples EAs

  • Operadores manuales que desean automatización

  • Operadores de Prop firm que necesitan reglas de riesgo estrictas

  • Cualquiera que se tome en serio la protección de sus beneficios

Características de seguridad

  • Detección de modificación de SL por parte del usuario

  • Validación del nivel de stop del broker

  • Gestión y registro de errores

  • Sin martingala, sin multiplicación de rejilla

  • Gestión de riesgos pura: no se abren nuevas operaciones

Protección de la inversión

Una operación salvada paga el STP duro para siempre. Deje de perder beneficios por malas salidas. Deje de ser parado por SLs ajustados. Comience a operar con confianza.

Hard STP - Porque su capital merece una protección de grado militar.

Nota: El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros. Operar implica riesgos. Pruebe siempre primero en una cuenta demo.

Requisitos del sistema

  • MetaTrader 5 build 3280 o superior

  • Cualquier broker, cualquier tipo de cuenta

  • Depósito mínimo: Sin mínimo (funciona con cuentas cent)


Productos recomendados
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Indicadores
Resumen Supply & Demand (MTF) v1.00 es un indicador de MetaTrader 5 que identifica y dibuja automáticamente zonas clave de oferta y demanda de hasta tres marcos temporales en su gráfico actual. Las zonas de oferta marcan las áreas donde la presión de venta fue fuerte; las zonas de demanda marcan las áreas donde la presión de compra fue fuerte. Características Detección multi-marco temporal Escanea el gráfico actual más dos marcos temporales superiores en busca de zonas. Filtro de fuerza de ve
FREE
Indicement MT5
Profalgo Limited
4.16 (25)
Asesores Expertos
¡Bienvenido a Indicement! ¡PROP FIRM LISTO! -> descargar archivos del conjunto   aquí PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT     aporta mis 15 años de experiencia en la creación de algoritmos comerciales profesionales a
ScalpMaster Tool
Devajit Khound
Utilidades
La herramienta Scalp Master no sólo proporciona una gestión adecuada de las operaciones, sino que también ayuda a un operador a construir una psicología y una disciplina adecuadas para obtener resultados consistentes en sus operaciones. Ofrece limitador de pérdida máxima (riesgo por posición) y limitador de RPT (riesgo por operación), cálculo automático del tamaño del lote, cierre de múltiples operaciones con un solo clic, compra, venta, cierre con línea de tendencia predeterminada y línea hori
FDP Strong Point new
Yauheni Dashevich
Indicadores
Este indicador muestra una combinación de velas basada en Dodge, Dodge y PIN Bar. La lógica del patrón es ponerse del lado de la fuerza, después de la incertidumbre. El indicador es universal y útil para el comercio de opciones binarias, Forex, ETF, criptomoneda, acciones. El indicador Admite plazos de M5 a MN, incluidos los TF no estándar presentados en MT5.(М5,М6,М10,M12, M15, M20, M30, H1, H2, h3, H4, H6, H8, H12, D1, W1, MN). Se ha implementado la posibilidad de activar y desactivar el TF. A
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Asesores Expertos
Expert XAU es un robot de trading avanzado, centrado en la precisión y diseñado exclusivamente para XAUUSD en el marco temporal de 1h. Este EA utiliza una lógica propia para identificar oportunidades de compra de alta calidad, ejecutar operaciones con precisión calculada y gestionar el riesgo de forma dinámica, todo ello manteniendo los detalles de la estrategia en privado para proteger su ventaja competitiva. Características principales: - 100% automatizado - Entradas largas de alta probabili
CrossPulse EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Asesores Expertos
¡Bienvenido al mundo del trading de precisión! CrossPulse EA está diseñado con una lógica de negociación detallada para que usted, el trader, disponga de una herramienta dinámica y personalizable. Con un precio de sólo $65, este EA está diseñado para aquellos que desean refinar y optimizar las estrategias de negociación por su cuenta. Por favor, tenga en cuenta que CrossPulse no está pre-optimizado - está construido para ofrecer una base para su optimización, dándole el control total de la estr
Gecko EA MT5
Profalgo Limited
5 (1)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes niveles recientes de soporte y resistencia y operará las rupturas . Se trata de un sistema de trading "real", lo que significa que utilizará un SL para proteger la cuenta. También significa que no utilizará ninguna técnica peligrosa como mart
Atlantida
Tetiana Akhmedova
Asesores Expertos
Conozca Atlantida , su compañero inteligente creado para agilizar la experiencia del swing trading en los dinámicos mercados financieros actuales. En lugar de basarse en conjeturas, Atlantida integra indicadores técnicos de eficacia probada, como las medias móviles (MA) y el rango medio real (ATR), para señalar puntos estratégicos de entrada y salida, guiándole sin esfuerzo por las tendencias predominantes del mercado. Diseñado pensando tanto en la sencillez como en la adaptabilidad, Atlantida l
History Pattern Search mt5
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
Fortune Pro XAUUSD h1
Raphael Schwietering
Asesores Expertos
Fortune Pro - Trading de Precisión Inteligente en XAUUSD H1 Backtested from 2024 to Present | Diseñado para Mercados Activos | Preparado para Prop Firm Fortune Pro es un Asesor Experto de nueva generación diseñado para operaciones de alto rendimiento en XAUUSD H1. Combina una lógica de estrategia adaptativa con un estricto control del riesgo para ofrecer resultados consistentes en el mercado del oro. Tanto si opera por su cuenta como si busca financiación, Fortune Pro está diseñado para ofrecer
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Gold Rush Turbo EA
Pham Tung Anh Nguyen
5 (1)
Asesores Expertos
INTRODUCCIÓN Gold Rush Turbo - Súbase a la ola más rápida del comercio de oro Experimente la emoción de operar con oro a gran velocidad. Gold Rush Turbo es un Asesor Experto de alto rendimiento y riesgo medio diseñado para operadores que prosperan en condiciones de mercado dinámicas. Construido para scalping agresivo en XAUUSD (oro), utiliza entradas rápidas en el mercado, stops ajustados, y la lógica basada en el impulso para capturar los movimientos de precios a corto plazo. Si usted está list
Grid Scalper Pro Plus
Meet Shah Kamakumar Suryakant Shah
Asesores Expertos
GRID SCALPER PRO PLUS v2.2 Motor de escalado institucional Convierta su MetaTrader 5 en una máquina de riqueza 24/7. Diseñado para la estabilidad. Validado para la Seguridad. Construido para el beneficio. La mayoría de los EAs de Cuadrícula son peligrosos. Siguen comprando hasta que su cuenta golpea Margin Call. [b]Nosotros arreglamos eso[/b]. Universal Dynamic Risk Guard (UDRG) Protección matemática que bloquea físicamente las operaciones si tu margen se ajusta demasiado. Cuenta de c
Universal US100 HFT
Murad Nagiev
Asesores Expertos
"Universal US100 HFT" es un bot de scalping de alta frecuencia diseñado para operar en el índice NASDAQ 100 (US100). El robot se enfoca en operaciones a corto plazo, aprovechando las pequeñas fluctuaciones del mercado para generar ganancias. No utiliza estrategias riesgosas como grid o martingala, lo que lo hace más seguro y resistente a la volatilidad del mercado. Características principales: Scalping de alta frecuencia:   El bot está diseñado para realizar operaciones rápidas con un tiempo de
Raw Tick Recorder
The Hung Ngo
Utilidades
Raw Tick Recorder EA para MetaTrader 5 Para obtener instrucciones completas de instalación y la versión demo que funciona en el gráfico (no sólo Strategy Tester), visite: Guía completa del usuario - Raw Tick Recorder Raw Tick Recorder EA es una utilidad ligera que captura cada tick de los precios de su broker en tiempo real. Registra los datos de compra/venta con una precisión de milisegundos y los exporta a múltiples formatos, incluyendo .csv, .bin y .bi5 . Este EA no envía, modifica o gestiona
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Asesores Expertos
Gold EA: Potencia probada para operar con oro en 1 minuto Transforme sus operaciones con nuestro EA de Oro, meticulosamente diseñado para gráficos de 1 minuto y con un crecimiento de más del 2000% en 5 años desde sólo $100-$1000 . Sin Martingala, sin trucos de IA : Estrategias puras, probadas con el tiempo, con una sólida gestión del dinero, stop loss y take profit para un rendimiento fiable en múltiples gráficos. Modos de negociación flexibles : Elija Balance Fijo para ganancias seguras, Mark I
Auric Zenith
Yash Vinod Gondane
Asesores Expertos
**El EA Auric Zenith** combina el análisis de mercado de grado institucional con la ejecución de operaciones de precisión para XAUUSD en el marco temporal H4. Está diseñado para los operadores que exigen consistencia, gestión inteligente del riesgo y automatización de nivel profesional, diseñado para un crecimiento constante y disciplinado en el comercio de metales preciosos. Con una gestión adaptable de la volatilidad y una precisión de entrada basada en reglas, Auric Zenith ofrece lo que los o
Aurus Pivot XAU
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
AURUS PIVOT XAU PRO es un asesor de operaciones profesional para XAUUSD, basado en el trabajo con zonas clave del mercado y el comportamiento confirmado de los precios. El robot analiza la estructura del mercado, evalúa la fuerza de los niveles y abre operaciones sólo cuando coinciden varios factores. El asesor no se esfuerza por estar constantemente en el mercado y evita operar en condiciones desfavorables, centrándose en entradas precisas y control de riesgos. Características principales Opera
Signal Indicator to Expert MT5
William Oswaldo Mayorga Urduy
Utilidades
Tienes un indicador que da señales y quieres convertirlo a Experto? Con este experto puedes convertirlo sin necesidad de reprogramar o adaptar tu indicador, simplemente debes seguir los pasos para configurarlo de manera adecuada: 1) El indicador debe estar en la carpeta de indicadores. 2) Debes seleccionar bien los buffers de BUY y SELL, proveídos por el indicador. 3) Selecciona si quieres tomar todas las operaciones o únicamente las de tipo BUY o SELL. 4) Selecciona como quieres que se cierren
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Asesores Expertos
SmartRisk MA Pro Visión general de la estrategia: SmartRisk MA Pro es una estrategia de negociación automatizada optimizada y orientada al riesgo (Asesor Experto) desarrollada para la plataforma MetaTrader 5. Está diseñada para identificar oportunidades de negociación basadas en las desviaciones de los precios con respecto a las medias móviles e incorpora un completo sistema de gestión del capital. El Asesor Experto opera con una lógica de "nueva barra", lo que garantiza la estabilidad y previs
Vanguard MT5
Agus Santoso
Asesores Expertos
Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/145979 Versión MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/145978 Vanguard: ¡Tu arma táctica para operar en el US500 (S&P 500)! ¿Listo para dominar el S&P 500 (US500) como un profesional? Vanguard no es un simple EA más: es tu ventaja definitiva en el trading de índices volátiles. Este Asesor Experto de precisión combina rupturas del RSI y salidas de volatilidad con restricciones utilizando la desviación estándar para captar movimientos de a
Exclusive black Pro Max MT5
Natalyia Nikitina
Asesores Expertos
Exclusive Black Pro Max MT5 — Sistema de Trading Automatizado Exclusive Black Pro Max MT5 es un Asesor Experto para MetaTrader 5, basado en algoritmos avanzados de análisis de mercado y gestión de riesgos. El EA funciona en modo totalmente automático y requiere una mínima intervención del trader. ¡Atención! Contáctame inmediatamente después de la compra para recibir las instrucciones de configuración. IMPORTANTE: Todos los ejemplos, capturas de pantalla y pruebas se presentan únicamente con fine
Gap Rider
Ofer Dvir
Asesores Expertos
GapRider EA - Asesor Experto de Trading de Gaps Dinámico en el Lado de Compra Resumen GapRider EA es un asesor experto (EA) sofisticado y adaptable diseñado para MetaTrader 5, especializado en el trading de gaps en el lado de compra. Este EA identifica gaps significativos en el mercado y coloca órdenes de compra estratégicas, utilizando un dimensionamiento dinámico basado en la volatilidad del mercado para optimizar las entradas y salidas de las operaciones. Con un conjunto robusto de caracterís
GainX 400 Weltrade
Angel Torres
Asesores Expertos
EA GainX 400 – Weltrade (Índices Sintéticos | M15) Depósito mínimo recomendado: 50 USD El GainX 400 es un algoritmo especializado para operar Índices Sintéticos en el Broker Weltrade, optimizado y calibrado para la volatilidad y microestructura de sus activos. Trabaja en temporalidad M15, identificando expansiones direccionales para capturar movimientos amplios con una estructura de Alto Ratio (High Ratio): pequeñas pérdidas controladas y ganancias grandes que compensan y superan ampliamente la
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y controles de riesgo profesionales. Utilícelo para reflejar operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5. Diseñado para la fiabilidad : soporta actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales y más. User Guide + Demo | MT4 Version Notas importantes Local Trade Copier MT5 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favo
MonteCarlo Simulation
Omega J Msigwa
Indicadores
Acerca del Indicador Este indicador se basa en simulaciones de Monte Carlo sobre los precios de cierre de un instrumento financiero. Por definición, Monte Carlo es una técnica estadística utilizada para modelar la probabilidad de diferentes resultados en un proceso que implica números aleatorios basados en resultados observados previamente. ¿Cómo Funciona? Este indicador genera múltiples escenarios de precios para un valor, modelando cambios de precios aleatorios a lo largo del tiempo basados e
Eabotpro Signals
Dany Abou Haidar
Indicadores
Eabotpro Signals v3.0 Un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para ofrecer señales de trading de alta precisión con notificaciones en tiempo real, herramientas de gestión de operaciones y una interfaz limpia. "Base recomendada marco de tiempo es 4H Fibo De entrada . y el comercio marco de tiempo 1 menta , y 5 menta " Características principales: Señales de alta precisión : Optimizado para la precisión y la coherencia a través de diferentes condiciones de mercado. Panel de Operaciones
Fuzzy Trend EA
Evgeniy Kornilov
Asesores Expertos
FuzzyTrendEA - Asesor Experto Inteligente Basado en Lógica Difusa Le presentamos FuzzyTrendEA - un Asesor Experto de trading profesional diseñado para el análisis de tendencias de mercado utilizando algoritmos de lógica difusa. Este experto combina tres indicadores clásicos (ADX, RSI y MACD) en un único sistema inteligente capaz de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Características principales: Lógica difusa para la evaluación de la fuerza de la tendencia: débil, media, fuerte.
FREE
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Los compradores de este producto también adquieren
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilidades
Ayuda a calcular el riesgo por operación, la fácil instalación de una nueva orden, gestión de órdenes con funciones de cierre parcial, trailing stop de 7 tipos y otras funciones útiles. Materiales e instrucciones adicionales. Instrucciones de instalación   -   Instrucciones para la aplicación   -   Versión de prueba de la aplicación para una cuenta demo Función de línea -   Muestra en el gráfico la línea de apertura, Stop Loss, Take Profit. Con esta función es fácil establecer una nueva orden
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (585)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (118)
Utilidades
Experimente una copia de operaciones excepcionalmente rápida con Local Trade Copier EA MT5 . Con su fácil configuración de 1 minuto, este copiador de operaciones le permite copiar operaciones entre múltiples terminales de MetaTrader en la misma computadora con Windows o en Windows VPS con velocidades de copiado ultra rápidas de menos de 0.5 segundos. Ya seas un trader principiante o profesional, el   Local Trade Copier EA MT5   ofrece una amplia gama de opciones para personalizarlo según tus ne
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (148)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (16)
Utilidades
Versión Beta Telegram to MT5 Signal Trader está casi listo para el lanzamiento oficial en versión alfa. Algunas funciones aún están en desarrollo y puede que encuentre pequeños errores. Si experimenta problemas, por favor repórtelos, sus comentarios ayudan a mejorar el software para todos. El precio aumentará después de 20 ventas. Copias restantes a $90: 2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader es una herramienta potente que copia señales de trading desde canales o grupos de Telegram directamente
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (108)
Utilidades
¿Cansado de complejas órdenes y cálculos manuales? Trade Dashboard es su solución. Con su interfaz fácil de usar, la colocación de órdenes se convierte en un esfuerzo, con un solo clic, puede abrir operaciones, establecer stop loss y tomar los niveles de beneficios, gestionar el tamaño del lote de comercio, y calcular el riesgo de recompensa, lo que le permite centrarse sólo en su estrategia. Diga adiós a los cálculos manuales y agilice su experiencia de trading con Trade Dashboard. Descargue la
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (9)
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica de trading profesional para MT5 *****esta es la versión HTML local de Ultimate Extractor. Echa un vistazo a Ultimate Extractor Cloud en mql5 para la versión Cloud****** Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 5 en información procesable con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT5 en todos los Asesores Expertos y genera i
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilidades
Lazy Trader es su asistente personal de gestión de riesgos que encuentra de forma independiente las mejores entradas en el mercado, gestiona posiciones y le ayuda a extraer el máximo beneficio de cada idea de trading. Supervisa los gráficos de M1 a W1 , encuentra puntos de entrada óptimos basados en sus parámetros y gestiona las operaciones sin su participación: - ¿Tiene una idea en el gráfico diario? No hay necesidad de esperar a que los plazos inferiores formen una señal - Lazy Trader lo comp
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilidades
Smart Stop Scanner – Sistema multiactivo de escaneo de stops basado en estructura de mercado Descripción general Smart Stop Scanner ofrece a los traders un monitoreo profesional de niveles de stop-loss a través de múltiples mercados. El sistema identifica automáticamente las zonas de stop más relevantes basadas en estructura real del mercado, rupturas clave y lógica de acción del precio, todo presentado en un panel unificado, claro y totalmente compatible con pantallas de alta resolución (DPI-
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.85 (27)
Utilidades
MT5 to Telegram Signal Provider es una utilidad fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales especificadas al chat, canal o grupo de Telegram, convirtiendo tu cuenta en un proveedor de señales . A diferencia de la mayoría de los productos competidores, no utiliza importaciones DLL. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT4 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Configuración Está disponible una guía del usuario paso a paso. No se requiere conoci
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilidades
Smart Stop Manager – Ejecución automática de stop-loss con precisión profesional Descripción general Smart Stop Manager es la capa de ejecución de la línea Smart Stop, diseñada para traders que necesitan una gestión de stop-loss estructurada, fiable y totalmente automatizada en múltiples posiciones abiertas. Supervisa continuamente todas las operaciones activas, calcula el nivel óptimo de stop utilizando la lógica de estructura de mercado de Smart Stop y actualiza los stops automáticamente sig
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilidades
La copiadora comercial para MT5 es un comercio   copiadora para la plataforma МetaТrader 5 . Copia operaciones de forex entre   cualquier cuenta  MT5  - MT5, MT4  - MT5 para la versión COPYLOT MT5 (o MT4 - MT4 MT5  - MT4 para la versión COPYLOT MT4) Copiadora confiable! Versión MT 4 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex También puede copiar operaciones en el terminal МТ4 ( МТ
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.67 (12)
Utilidades
¡HINN MAGIC ENTRY es la mejor herramienta para la gestión de entradas y posiciones! ¡Coloca órdenes a través de la selección de niveles en el gráfico! descripción completa Funciones principales: - Órdenes a mercado, limitadas y pendientes - Cálculo automático de lotes - Contabilización automática de diferenciales y comisiones - Número ilimitado de tomas de posiciones intermedias - Transferencia al punto de equilibrio y arrastre de stop loss y take profit - Niveles de desactivación - Interfaz
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (43)
Utilidades
Atención: la versión de demo para revisión y prueba está aquí . YuClusters es un sistema de análisis de mercado profesional. El comerciante tiene oportunidades únicas para analizar el flujo de órdenes, volúmenes comerciales, movimientos de precios utilizando varios gráficos, perfiles, indicadores y objetos gráficos. YuClusters opera con datos basados ​​en Time & Sales o información de ticks, dependiendo de lo que esté disponible en las cotizaciones de un instrumento financiero. YuClusters le pe
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Gato Copiador MT5) es un copiador de operaciones local y un marco completo de gestión de riesgos y ejecución diseñado para los desafíos comerciales de hoy. Desde desafíos de firmas prop hasta gestión de carteras personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección de capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona tanto en modo Master (emisor) como Slave (receptor), con sincronización en
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilidades
De Telegram a MT5:   La solución definitiva para copiar señales Simplifique sus operaciones con Telegram a MT5, la moderna herramienta que copia señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 5, sin necesidad de DLL. Esta potente solución garantiza una ejecución precisa de señales, amplias opciones de personalización, ahorra tiempo y aumenta su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Características principales Integración directa de la API de Tele
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilidades
Seconds Chart — una herramienta única para crear gráficos en segundos en MetaTrader 5 . Con Seconds Chart , puede construir gráficos con marcos temporales definidos en segundos, proporcionando una flexibilidad y precisión de análisis ideales que no están disponibles en gráficos estándar de minutos u horas. Por ejemplo, el marco temporal S15 indica un gráfico con velas de 15 segundos. Puede utilizar cualquier indicador y asesor experto compatible con símbolos personalizados. Trabajar con ellos es
Cerberus Equity Watcher
Samuel Bandi Roccatello
5 (3)
Utilidades
Cerberus the Equity Watcher es una herramienta de gestión de riesgos que monitorea constantemente   el valor de tu cuenta y evita drawdowns importantes, que sean ellos causados por EA defectuosos o por las emociones si eres un trader discrecional. Es extremadamente útil para los traders sistemáticos que confían en EA que pueden contener errores o que pueden no funcionar bien en condiciones de mercado inesperadas. Cerberus   permite establecer un valor mínimo de tu cuenta y (opcionalmente) un va
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilidades
Panel de comercio para operar en 1 clic. ¡Trabajando con posiciones y pedidos! Operar desde el gráfico o desde el teclado. Con nuestro panel de operaciones, puede ejecutar operaciones con un solo clic directamente desde el gráfico y realizar operaciones comerciales 30 veces más rápido que con el control estándar de MetaTrader. Los cálculos automáticos de parámetros y funciones hacen que las operaciones sean más rápidas y cómodas para los operadores. Consejos gráficos, etiquetas informativas e in
Ultimate Trade Manager plus Mobile MT5 RunwiseFX
Runwise Limited
5 (5)
Utilidades
Completo panel de operaciones en el gráfico con la capacidad única de poder controlarse también desde el móvil. Además, cuenta con una biblioteca de configuración descargable, por ejemplo, reglas de salida, botones de panel adicionales, configuración de órdenes pendientes y mucho más. Vea nuestro vídeo del producto. Funciona con todos los símbolos no sólo pares de divisas. Características Panel gráfico plus controlable desde aplicación gratuita para Windows, iPhone y Android Motor de scripts int
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Utilidades
DashPlus es una herramienta avanzada de gestión de operaciones diseñada para mejorar la eficiencia y efectividad de sus transacciones en la plataforma MetaTrader 5. Ofrece un conjunto integral de funciones, que incluyen cálculo de riesgos, gestión de órdenes, sistemas avanzados de cuadrícula, herramientas basadas en gráficos y análisis de rendimiento. Características Clave 1. Cuadrícula de Recuperación Implementa un sistema de cuadrícula de promediado y flexible para gestionar operaciones durant
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.41 (27)
Utilidades
Auto Trade Copier está diseñado para copiar los oficios entre múltiples cuentas MT5 / terminales con una precisión absoluta. Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente ) o receptor (destino ) . Cada acciones comerciales podrán ser clonados del proveedor al receptor sin demora. Las siguientes son las funciones destacadas :     Cambie entre proveedores o función del receptor en una sola herramienta.     Un proveedor puede copiar los oficios a las cuentas de múltiples receptores.
Trading box Technical analysis MT5
Igor Zizek
4.96 (24)
Utilidades
Todo para el gráfico Indicador de análisis técnico MT5 en una herramienta Dibuja tu zona de oferta y demanda con el rectángulo y la resistencia de apoyo con la línea de tendencia y recibir alertas al teléfono móvil o correo electrónico de alerta - Indicador de riesgo mt5 Video tutoriales, manuales, DEMO descargar aquí . Encontrar contactos en mi perfil . 1. Rectángulos extendidos y líneas de tendencia El objeto se extenderá hasta el borde derecho del gráfico cuando el precio dibuje nuevas velas
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
5 (1)
Utilidades
Mt5 To InterativeBrokers Copier le permite copiar operaciones desde una cuenta MT5 a Interactive Brokers. Con esto, usted puede ejecutar su estrategia EA en una MT5 Demo / Cuenta Real, a continuación, copiar todas las ofertas a Interactive Brokers cuenta en tiempo real. Características: 1. Copiar o Invertir-Copiar operaciones en tiempo real de MT5 a cuenta IB. 2. Sincronizar posiciones de ambas cuentas periódicamente, en caso de que falte alguna copia. 3. 3. Puede elegir solo posición de comp
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT5 (de la que usted es miembro), también puede funcionar como copiadora remota. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket,
DrawDown Limiter
Haidar, Lionel Haj Ali
5 (20)
Utilidades
Limitador de Drawdown EA Usted está en el lugar correcto si estaba buscando control de Drawdown, Limitador de Drawdown, Protección de Saldo, Protección de Equidad o Límite de Drawdown Diario relacionado con Prop Firm, FTMO, o trading con cuentas financiadas, o si desea proteger su cuenta de trading. ¿Ha sufrido por controlar su reducción cuando opera con cuentas financiadas? Este EA es para usted. Las empresas de Prop suelen establecer una regla llamada "Trader Daily Drawdown", y si no se respet
Otros productos de este autor
Advanced Scalpers Club
Jaya Patel
Asesores Expertos
Advanced Scalpers Club Grid Trading System Este Asesor Experto soporta la operativa en parrilla para usuarios que abren posiciones iniciales manualmente. Gestiona posiciones de cuadrícula con controles de riesgo definidos. Características principales Gestión de Cuadrícula Detecta las operaciones manuales y añade posiciones de rejilla a su alrededor. Cada posición manual tiene su propia rejilla con un número máximo de niveles establecido (por defecto: 10). Utiliza números de ticket para separar l
FREE
Swift Sniper
Jaya Patel
4.5 (2)
Indicadores
SWIFT SNIPER COMBO - Indicador Avanzado de Señales de Trading (Sin Repintar) Presentación breve: Un sistema de entrada de precisión que fusiona un cruce MA rápido/lento con una sólida confirmación swing-pivot para ofrecer señales de alta probabilidad, niveles TP/SL claros y alertas en tiempo real - creado para operadores que desean señales limpias, sin repintado y una gestión práctica del riesgo. Qué hace (Visión general rápida) SWIFT SNIPER COMBO combina un motor de cruce de medias móviles suav
FREE
Start Time
Jaya Patel
Indicadores
Detección y Monitorización de Reinicio de Terminal VPS para Usuarios de MetaTrader Comprendiendo la Necesidad de Monitorear el Reinicio del VPS Cuando se ejecuta MetaTrader 5 (MT5) o MetaTrader 4 (MT4) Asesores Expertos en un Servidor Virtual (VPS), la detección de reinicios de terminal es fundamental para mantener la continuidad de las operaciones comerciales automatizadas. Los servidores VPS pueden reiniciarse inesperadamente debido a mantenimiento, actualizaciones, fallos del sistema o proces
FREE
Trade Analyst
Jaya Patel
Utilidades
Trade Analyst es un panel de rendimiento multisímbolo para MetaTrader 5 que le muestra, en un panel limpio, cómo cada símbolo en su cartera está realmente funcionando desde una fecha de inicio elegida. Está diseñado para la rejilla, cesta y multi-par algorítmica comerciantes que necesitan estadísticas rápidas y fiables directamente en el gráfico sin excavar a través de la historia o exportar a Excel. Qué muestra Trade Analyst PnL cerrado por símbolo y número de operaciones cerradas desde la fech
FREE
Swift sniper mql4
Jaya Patel
Indicadores
SWIFT SNIPER COMBO combina un motor de cruce de medias móviles suavizadas con un detector de pivotes. Las señales sólo se generan cuando ambos motores coinciden: la dirección de la tendencia del sistema MA y una confirmación estructural de swing bajo/alto del detector de pivote. Esta comprobación multicapa reduce el ruido y filtra los movimientos débiles. Principales ventajas Lógica de doble confirmación: Crossover + pivote estructural reducen las entradas falsas. Sin repintado: Las señales util
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario