Professional FX Trading Dashboard

La Superposición Institucional v11.5 + PD es una suite técnica de alto rendimiento diseñada para operadores que siguen el Flujo Institucional de Órdenes y el SMC (Concepto de Dinero Inteligente). Transforma un gráfico estándar en un centro de mando rico en datos automatizando la identificación de la matriz PD (zonas de prima frente a zonas de descuento).

A diferencia de los indicadores tradicionales que se retrasan, este sistema utiliza la acción del precio en tiempo real para definir el "Rango de Negociación" actual, permitiendo a los operadores identificar exactamente dónde está sobreextendido el mercado y dónde reside el "valor justo" institucional. Combina este análisis estructural con un sofisticado Panel Visual que supervisa la intensidad de la tendencia, el impulso y la salud de la cuenta en una única interfaz no intrusiva.

2. Características principales

Matriz PD en gráfico (estructura de precios)

Rango dinámico de negociación: Identifica automáticamente los máximos y mínimos absolutos de las últimas 100 barras (ajustables por el usuario).

Sombreado Prima/Descuento: Separa visualmente el gráfico en zonas de "Venta" (Prima) y "Compra" (Descuento).

Calibración de Equilibrio (EQ): Una línea gris discontinua marca el nivel exacto del 50%, el punto de pivote del valor institucional.

Etiquetas externas: Los rótulos "ZONA DE VENTA" y "ZONA DE COMPRA" alineados a la derecha se sitúan fuera de la acción del precio para una visión despejada.

El cuadro de mandos estratégico (Análisis)

Rastreador de sesiones: Detecta automáticamente las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York con alertas codificadas por colores para "solapamientos" de alta volatilidad.

Monitor de Momento: Seguimiento del RSI en tiempo real con estado visual de "Sobrecompra/sobreventa".

Intensidad de la tendencia (ADX): Filtra los mercados "agitados" destacando cuando la intensidad de la tendencia supera el umbral de 25 niveles.

Persistencia de barras: Un temporizador de cuenta atrás de precisión para la vela actual, fundamental para los operadores que entran sólo en los cierres de vela.

Gestión de cuentas y riesgos

Pérdidas/ganancias no realizadas en tiempo real: Supervisa las pérdidas/ganancias flotantes con cambios de color (verde/rojo).

Spread Tracker: Muestra el diferencial del mercado en vivo en puntos, advirtiéndole cuando la liquidez es baja.

3. Cómo utilizarla (estrategia de negociación)

Para sacar el máximo partido a esta herramienta, siga el Flujo de Valores Institucional:

Defina el Rango: Fíjese en las Casillas PD. Si el precio está en la Zona Premium (Roja), sólo debe buscar configuraciones de Venta. Si está en la zona de descuento (verde), sólo debe buscar configuraciones de compra. Verifique el contexto: Compruebe la Sesión Activa en el panel de control. Los movimientos más fiables se producen durante las sesiones de Londres o Nueva York. Confirme el Momentum: Para una compra : Espere a que el precio alcance la Zona de Descuento y el RSI muestre "Sobreventa".

Para vender: Espere a que el precio llegue a la zona premium y el RSI muestre "Sobrecompra". Compruebe la fuerza de la tendencia: Si el ADX está por encima de 25, el movimiento tiene "patas" y puede apuntar al lado opuesto del rango. Si el ADX es bajo, espere que el precio se estanque en la Línea EQ (Equilibrio).

4. FAQs (Preguntas Frecuentes)

P: ¿Cuándo se actualizan las zonas?

R: Las zonas se actualizan de dos maneras:

Inmediatamente: Si el precio rompe el máximo o mínimo actual de 100 barras, el cuadro se expande para seguirlo. Al cierre de la vela: Cada vez que se inicia una nueva barra, se elimina la barra más antigua del historial de 100 barras. Si esa barra antigua era el máximo o el mínimo, la zona se "ajustará" al siguiente máximo o mínimo disponible.

P: ¿Este indicador se vuelve a pintar?

R : No. El indicador utiliza datos históricos de máximos y mínimos. Mientras que las cajas se expanden a medida que se hacen nuevos máximos (que es la definición de un rango móvil), las zonas pasadas están bloqueadas a los datos de la barra. No "predice" el precio, sino que mide la realidad estructural actual.

P: ¿Por qué las etiquetas están a la derecha?

R: Se proyectan en el "espacio vacío" futuro del gráfico. Esto asegura que las etiquetas nunca cubran la vela actual en vivo o la acción del precio, permitiéndole ver claramente sus disparadores de entrada.

P: ¿Puedo usar esto en cualquier marco de tiempo?

R: Sí. En M1 o M5, muestra "Scalping Ranges". En H4 o Diario, muestra "Swing Dealing Ranges". La configuración PD_Lookback le permite personalizar cuánto historial define su "rango".

P: ¿Cómo puedo eliminar los cuadros rápidamente?

R: Simplemente quite el indicador del gráfico. La lógica OnDeinit está programada para eliminar instantáneamente todos los objetos (cuadros, líneas y texto) para que el gráfico permanezca limpio.