Buy GOLD MT4

Asesor experto diseñado para identificar el inicio de las subidas del precio del oro.



199$, entonces el precio aumentará 10$ por cada compra. Precio final: 499$. Sin estrategias arriesgadas - No utiliza martingala ni métodos de rejilla Después de comprar el asesor experto, por favor envíeme un mensaje privado para que pueda darle el archivo de configuración.





Este Asesor Experto (EA) está diseñado exclusivamente para posiciones de compra en Oro (XAUUSD). Esta elección estratégica refleja la naturaleza del oro como un activo que tiende a formar tendencias alcistas sostenidas a medio y largo plazo.

En lugar de reaccionar a cada pequeña fluctuación de precios, el sistema se centra en entrar en el mercado desde rangos de precios cuidadosamente evaluados basándose enanálisis decomportamiento.

El EA evalúa las condiciones del mercado a través demúltiples marcos temporales para establecer un contexto de mercado claro y equilibrado antes de ejecutar cualquier operación.