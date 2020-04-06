Buy GOLD MT4

Asesor experto diseñado para identificar el inicio de las subidas del precio del oro.

199$, entonces el precio aumentará 10$ por cada compra. Precio final: 499$.

Sin estrategias arriesgadas - No utiliza martingala ni métodos de rejilla

Después de comprar el asesor experto, por favor envíeme un mensaje privado para que pueda darle el archivo de configuración.


Este Asesor Experto (EA) está diseñado exclusivamente para posiciones de compra en Oro (XAUUSD). Esta elección estratégica refleja la naturaleza del oro como un activo que tiende a formar tendencias alcistas sostenidas a medio y largo plazo.

En lugar de reaccionar a cada pequeña fluctuación de precios, el sistema se centra en entrar en el mercado desde rangos de precios cuidadosamente evaluados basándose enanálisis decomportamiento.

El EA evalúa las condiciones del mercado a través demúltiples marcos temporales para establecer un contexto de mercado claro y equilibrado antes de ejecutar cualquier operación.


Ajustes y características :

Gestión de Riesgo :

  • Riesgo (lote) : Define el valor de riesgo base utilizado para el dimensionamiento de la posición, dependiendo del modo de riesgo seleccionado.
  • Modo de riesgo : Determina cómo se calcula el volumen de operaciones:
  • Por defecto : Utiliza el cálculo de lote interno del EA.
  • Volumen Fijo: Operaciones con un tamaño de lote fijo.
  • Importe Mínimo: Utiliza el tamaño de lote mínimo permitido.
  • % de Capital: El riesgo se calcula como un porcentaje del capital de la cuenta.
  • % de Saldo: El riesgo se calcula como porcentaje del saldo de la cuenta.
  • % de Margen Libre: El riesgo se basa en el margen libre disponible.
  • % de Crédito: El riesgo se calcula en base al crédito de la cuenta.
  • Trailing Stop: Activa o desactiva la función de trailing stop.
  • Nivel de Trailing Stop (%): Nivel porcentual en el que el trailing stop sigue al precio para bloquear los beneficios .
  • Límite de Reducción de Capital(%) : Reducción de capital máxima permitida. Cuando se alcanza, el EA detiene la apertura de nuevas operaciones para proteger la cuenta (Establecer en 0 para desactivar).

Cierre de la posición :

  • Tipo de SL : Define cómo se calcula el Stop Loss:
  • Swing: El Stop Loss se coloca en base a los máximos/mínimos de swing recientes.
  • Rango Medio : El Stop Loss se basa en el rango medio de precios.
  • Rango Máximo : El Stop Loss se basa en el rango de precios máximo reciente.
  • Puntos Fijos : El Stop Loss se establece en un número fijo de puntos.
  • Desviación SL (Puntos): Establece la distancia del Stop Loss en puntos o ajusta su cálculo dependiendo del tipo de SL seleccionado.
  • Coeficiente TP para SL: El Take Profit se calcula como un múltiplo de la distancia del Stop Loss (Ejemplo: 1,0 = TP es igual al SL, 2,0 = TP es el doble del SL).

Tiempos de Ejecución Personalizables:

  • Usted tiene la flexibilidad de establecer días específicos de negociación y ventanas de tiempo como mejor le parezca

Recomendación :

  • Divisa símbolo : XAUUSD (Oro).
  • Marco temporal : M5 .
  • Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7 (Obligatorio).
El resto de ajustes son claros y fáciles de entender. Si tienes alguna duda o necesitas ayuda, puedes contactar conmigo por privado.

