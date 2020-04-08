Propulsion Block Indicator for MT4
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
Indicador de Bloque de Propulsión para MetaTrader 4
El Propulsion Block Indicator para MetaTrader 4 es una herramienta avanzada de análisis de mercado diseñada para identificar transiciones de precios y zonas clave de concentración de liquidez. Detecta los niveles críticos de los bloques de órdenes que se solapan con las zonas de Oferta y Demanda, ayudando a los operadores a comprender mejor el comportamiento de los precios institucionales y la intención del mercado.
Los Bloques de Propulsión se forman tras la creación de un bloque de órdenes y adquieren validez cuando el precio retrocede hasta esa zona.
- Los bloques deórdenes alcistas aparecen en verde
- Los bloques deórdenes bajistas aparecen en rojo
- Los bloques de propulsión se resaltan utilizando tonos de color más claros para una visualización más clara
Especificaciones del indicador
|
Característica
|
Descripción
|
Categoría
|
TIC - Liquidez - Smart Money
|
Plataforma
|
MetaTrader 4
|
Nivel de habilidad
|
Intermedio
|
Tipo de Indicador
|
Reversión y Continuación
|
Marco temporal
|
Multi-Tiempo
|
Estilo de negociación
|
Scalping y Day Trading
|
Mercados
|
Divisas, Criptodivisas, Acciones
Visión General del Indicador
El Indicador de Bloque de Propulsión identifica la vela final que vuelve a entrar en un bloque de órdenes para mitigar las ineficiencias del precio y absorber la liquidez del mercado. Cuando el precio vuelve a entrar en estas zonas, suele reanudar el movimiento en la dirección dominante del mercado.
Este indicador en tiempo real ayuda a los operadores a detectar
- Puntos de entrada de alta probabilidad
- Zonas lógicas de salida
- Agarres de liquidez institucional y reacciones del precio
Cada vez que el precio interactúa con un bloque propulsor, el indicador se actualiza instantáneamente para reflejar las nuevas condiciones del mercado.
Ejemplo de bloque de propulsión alcista
En un gráfico de 1 hora del USD/JPY, cuando el precio retrocede hacia un bloque de orden alcista (zona verde), una vela de fuerte inversión forma un bloque de propulsión de color verde claro. Esta reacción señala la absorción de liquidez y a menudo conduce a la continuación del movimiento alcista, presentando una oportunidad favorable de entrada en largo.
Ejemplo de Bloque de Propulsión Bajista
En un gráfico de 4 horas del EUR/USD, el precio retrocede hacia un bloque de orden bajista (zona roja), lo que indica una posible mitigación de liquidez. La formación de un bloque de propulsión de color rojo claro marca una zona de reversión clave, a partir de la cual el precio suele reanudar su tendencia bajista, lo que confirma una configuración de venta en corto.
Configuración del indicador
- Opciones de visualización - Personalice los elementos visuales del gráfico
- Configuración del tema - Ajuste el fondo y los esquemas de color
- Parámetros Generales - Controla el comportamiento del indicador
- Visibilidad de la tendencia - Activar o desactivar la visualización de la tendencia del bloque de propulsión
Reflexiones finales
El Indicador de Bloque de Propulsión para MT4 es una solución robusta para identificar las reversiones basadas en la liquidez y los puntos de inflexión del mercado institucional. Es especialmente efectivo para scalpers y day traders que siguen los conceptos ICT y Smart Money, ofreciendo configuraciones de trading precisas y de alta probabilidad a través de múltiples mercados.