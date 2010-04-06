Sentinel Gold Triple Confluence

Centinela Oro: Panel de Triple Confluencia

Sentinel Gold es un panel analítico de alto rendimiento diseñado específicamente para los operadores del XAUUSD que exigen claridad en el volátil mercado del oro. Al integrar tres capas de verificación matemática, este panel filtra el "ruido" del mercado e identifica entornos de alta probabilidad en los que se alinean la tendencia, el impulso y la volatilidad.

El motor de triple confluencia

El núcleo del sistema se basa en tres pilares de análisis distintos:

  1. Verificación de la tendencia (Media Móvil Adaptativa): A diferencia de las MA estándar, la AMA se adapta al ruido del mercado, garantizando que sólo opere en la dirección del flujo institucional dominante.

  2. Confirmación del impulso (RSI 55/45): Vamos más allá de los simples niveles de "sobrecompra/sobreventa". El cuadro de mandos realiza un seguimiento del cruce 55/45 para garantizar que una tendencia tiene la "velocidad" real necesaria para mantener un movimiento.

  3. Contexto de volatilidad (Expansión ATR): El oro es un activo impulsado por la volatilidad. El cuadro de mandos clasifica el mercado en estados de volatilidad baja, oscilante o volátil para evitar que entre durante zonas "muertas" o picos de noticias peligrosas.

Características principales

  • Estado del mercado en tiempo real: Información visual instantánea sobre si el mercado es alcista, bajista o neutral.

  • Etiquetas inteligentes de volatilidad: Sustituye los números brutos por categorías procesables (Variable, Volátil, Poco Volátil) basadas en medias ATR de 20 periodos.

  • Control interactivo de la interfaz de usuario: * Alternar Ocultar/Mostrar: Borre el gráfico al instante para realizar un análisis manual con un solo clic.

    • Arrastrar y soltar: Coloque el panel en cualquier lugar de la pantalla para adaptarlo a su configuración multimonitor.

  • Métricas de cuenta en tiempo real: Monitorización integrada de Balance y Equity P/L directamente dentro del panel.

  • Optimizado para H1: Ajustado con precisión al marco temporal de 1 hora para capturar los movimientos intradía más fiables del oro.

Cómo analizar el panel

  • Estado de espera: Una o más capas de confluencia no están de acuerdo. Es el momento de tener paciencia.

  • Señal de Compra/Venta: Se activa sólo cuando la Tendencia AMA, el Momento RSI y la Potencia ADX se alinean perfectamente.

  • Filtro de Volatilidad: Si el estado es "Baja volatilidad", el sistema anima a mantenerse al margen para evitar el "estrujón" antes de una ruptura.

Especificaciones técnicas

  • Símbolo: Optimizado para XAUUSD (Oro).

  • Marco temporal: Recomendado H1 (1-Hora).

  • Requisitos: MetaTrader 5 (MT5).

  • No repinta: Todas las señales se basan en datos de velas cerradas para garantizar la precisión histórica.


