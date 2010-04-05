Aurum Quantum AI

🚀 Aurum Quantum AI: El sistema de recuperación de oro de élite.

[OFERTA LIMITADA DE LANZAMIENTO] ¡Sólo quedan 8 copias a 499 dólares! (Próximo Precio: $799 ➔ Precio Final: $1,000)

Capture la volatilidad explosiva del mercado XAUUSD (Oro) con Aurum Quantum AI. Este no es un simple bot de cuadrícula; es un Sistema de Breakout Matutino de alta precisión específicamente diseñado para asegurar entradas de alta probabilidad durante las aperturas de Londres y Nueva York.

Equipado con un ratio de Sharpe de 5,07, este Asesor Experto (EA) proporciona uno de los rendimientos ajustados al riesgo más altos del mercado. Ya sea que esté haciendo crecer una pequeña cuenta de $ 500 o superando un Prop Firm Challenge, nuestra lógica de recuperación impulsada por IA garantiza un rendimiento constante incluso en condiciones de mercado impredecibles.

📊 Prueba de rendimiento verificada

Basado en datos de simulación en vivo de 2025-2026:

  • Beneficio Neto Total: $44,166.10 (Sobre un Depósito de $10,000)

  • Crecimiento Total: +441% Retorno

  • Factor de beneficio: 2,24

  • Ratio de Sharpe: 5,07 (Prueba de extrema estabilidad)

  • Reducción máxima: 12.45% (Seguro para FTMO, FundedNext, y otras Firmas de Prop)

¿Por qué Aurum Quantum AI?

  • Apto para firmas de inversión: Diseñado para cumplir con las estrictas normas de reducción con un Hard Stop Loss en cada comercio y un reinicio diario que cierra todas las posiciones antes de las 22:00 hora del servidor para evitar brechas durante la noche y las tasas de swap.

  • Preparado para cuentas pequeñas (más de 500 $): Perfecta para saldos pequeños. Saldos más altos son preferibles para la máxima estabilidad, pero el sistema está optimizado para la accesibilidad.

  • Lógica de recuperación inteligente: Los mercados pueden ser volátiles. Si una ruptura es falsa, nuestro Sistema de Recuperación Inteligente se activa para recuperar la pérdida en la reversión, protegiendo su capital.

  • Ajustes de alta rentabilidad: Para aquellos que buscan un crecimiento agresivo, establezca su tamaño de lote a 0.1 en una cuenta de $500-$1,000 para maximizar el potencial de ruptura como se muestra en nuestros resultados.

⚙️ Especificaciones técnicas

  • Símbolo: XAUUSD (Oro)

  • Marco temporal: M30

  • Depósito mínimo: $500

  • Categoría: Expertos > Trading de Tendencia o Nivel

💰 Precios de escasez

Para evitar problemas de liquidez en el mercado y proteger la ventaja de nuestros usuarios, estamos limitando el número de licencias activas.

  • Precio actual: 499 $ (SÓLO QUEDAN 8 COPIAS)

  • Próximo precio: $799

  • Precio final: 1.000 $.

⚠️ Advertencia: Operar implica riesgos. Mientras que el ratio de Sharpe es una élite de 5,07, utilice siempre la protección incorporada "MaxSteps" para limitar su riesgo.

[¡Descargue la Demo Hoy y Experimente el Poder de Quantum Gold Trading!]


Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario