Unicorn Indicator for MT4

Indicador Unicornio MetaTrader 4

El indicador Unicornio es una herramienta de negociación sofisticada y flexible desarrollada para MetaTrader 4 (MT4). Está diseñado para identificar y resaltar las brechas de precios y los Bloques de Ruptura directamente en el gráfico. Un Bloqueo de Ruptura se refiere a un Bloqueo de Orden anterior que inicialmente falla, pero más tarde se convierte en un fuerte soporte o nivel de resistencia cuando el precio lo vuelve a visitar.

Cuando un Breaker Block se alinea con un Fair Value Gap (FVG), el área se clasifica como Zona Unicornio. El indicador marca visualmente estas zonas en el gráfico, mostrando las Zonas Unicornio alcistas con recuadros verdes y las Zonas Unicornio bajistas con recuadros rojos.

Especificaciones del indicador



Característica Descripción Categoría TIC - Operaciones con dinero inteligente Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Avanzado Tipo de Indicador Reversión - Continuación Marco de Tiempo Marco temporal múltiple Estilo de negociación Scalping - Day Trading Mercados Divisas - Criptodivisas - Acciones - Materias primas

Visión General del Indicador



El Indicador Unicornio analiza los máximos y mínimos del mercado utilizando una estructura basada en el zigzag. Cada vez que un Bloque de Ruptura coincide con un gap de precios, el indicador identifica y dibuja automáticamente la correspondiente Zona Unicornio en el gráfico.

Estas zonas representan áreas de alta probabilidad para potenciales inversiones de tendencia y configuraciones de operaciones, lo que hace que el indicador sea especialmente valioso para los operadores que siguen las metodologías ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money Concepts (SMC).

Indicador Unicornio en tendencia alcista

En el gráfico de 1 hora del GBP/USD, un Bloque de Orden inicialmente se rompe y se transforma en un Bloque de Ruptura. Cuando este Bloque de Ruptura se superpone con una Brecha de Valor Justo, el indicador destaca una Zona Unicornio alcista. Un retroceso del precio hacia esta zona suele proporcionar un punto de entrada óptimo para posiciones largas (de compra).

Indicador Unicornio en una tendencia bajista

En el gráfico de 4 horas de Chainlink (LINK), el Bloqueo de Orden falla y se convierte en un Bloqueo de Ruptura. Una vez que este Bloque de Ruptura se alinea con un FVG, se traza una Zona Unicornio bajista. La interacción del precio con esta zona puede señalar oportunidades de alta calidad para operaciones cortas (de venta).

Configuración del indicador



Tema de Gráfico y Objeto: Se recomienda un fondo claro para una mejor visibilidad

Back Candle Calculation: Procesa los datos de las 1.000 velas más recientes

Prefijo del objeto: Personalizable para facilitar la organización del gráfico

Opciones de visualización de tendencias:

Tendencias de nivel 1: Activado



Tendencias de nivel 2: Activado

Resumen



El indicador Unicornio para MT4 es una potente herramienta de negociación basada en la liquidez que combina Fair Value Gaps (FVGs) y Breaker Blocks para identificar zonas de negociación de alta probabilidad conocidas como Zonas Unicornio. Es particularmente adecuado para los operadores que se basan en las TIC y las estrategias de Smart Money Trading, que ofrece una guía visual clara tanto para la inversión y la continuación de las configuraciones.