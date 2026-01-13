RPG Gamers Trade Manager EA

Asesor Experto Comprobado para Desafíos de Empresas Propias y Pagos Verificados
Este Asesor Experto cuenta con un historial comprobado de superación de desafíos de empresas propias y generación de pagos verificados en condiciones reales de trading. Ha superado con éxito múltiples Desafíos de un Solo Paso de FundedNext y ha recibido pagos confirmados.

🔗 Comprobante de pago verificado
https://tinyurl.com/PropFirmPayoutProof

🔐 Certificados del Desafío de un solo paso de FundedNext
• Certificado 1
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIxOTM3MzkvOTczNTcyNjZjZmE1NQ==

• Certificado 2
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxMjUvMzA5M2I1OGE5YmI3ZA==

• Certificado 3
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxNzcvNjZjZmE1NQ==

👨‍💻 Experiencia como desarrollador
Con más de 7 años de experiencia profesional, he desarrollado 285 asesores expertos especializados En:

Automatización de trading

Gestión avanzada de riesgos

Cumplimiento de las normas de las empresas propias

Anteriormente trabajaba exclusivamente con clientes en Filipinas. Sin embargo, debido a las regulaciones de la SEC en Filipinas relacionadas con el marketing financiero y los servicios de trading, ahora me centro en brindar servicios de desarrollo de software a clientes internacionales, donde dichos servicios están permitidos por la normativa aplicable.

⚠️ Aviso legal importante
Este producto se ofrece estrictamente como software de trading y tecnología de automatización.

No se ofrece asesoramiento de inversión.

No se ofrecen servicios de gestión de fondos.

No se garantizan beneficios.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

✅ Características principales
✔ Lógica de EA preparada para empresas propias
✔ Controles de riesgo integrados
✔ Ejecución automatizada de estrategias
✔ Desarrollo de EA personalizado disponible

📩 Contacto (solo para clientes internacionales)
WhatsApp:
https://wa.me/qr/DY6FBDCY6TT7F1

Correo electrónico:
ephraimumpan8888@gmail.com
Comentarios 2
Lyra FX
38
Lyra FX 2026.01.13 11:25 
 

Thank you!!! I made lots of money on this one.

michellereyes1199
0
michellereyes1199 2026.01.13 11:18 
 

This Product is a truly a Game Changer!!!

Filtro:
