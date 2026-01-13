RPG Gamers Trade Manager EA
- Asesores Expertos
- Ephraim Albacite Umpan
- Versión: 1.4
- Actualizado: 13 enero 2026
Asesor Experto Comprobado para Desafíos de Empresas Propias y Pagos Verificados
Este Asesor Experto cuenta con un historial comprobado de superación de desafíos de empresas propias y generación de pagos verificados en condiciones reales de trading. Ha superado con éxito múltiples Desafíos de un Solo Paso de FundedNext y ha recibido pagos confirmados.
🔗 Comprobante de pago verificado
https://tinyurl.com/PropFirmPayoutProof
🔐 Certificados del Desafío de un solo paso de FundedNext
• Certificado 1
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIxOTM3MzkvOTczNTcyNjZjZmE1NQ==
• Certificado 2
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxMjUvMzA5M2I1OGE5YmI3ZA==
• Certificado 3
https://app.fundednext.com/trader/certificate/MjIyMzgxNzcvNjZjZmE1NQ==
👨💻 Experiencia como desarrollador
Con más de 7 años de experiencia profesional, he desarrollado 285 asesores expertos especializados En:
Automatización de trading
Gestión avanzada de riesgos
Cumplimiento de las normas de las empresas propias
Anteriormente trabajaba exclusivamente con clientes en Filipinas. Sin embargo, debido a las regulaciones de la SEC en Filipinas relacionadas con el marketing financiero y los servicios de trading, ahora me centro en brindar servicios de desarrollo de software a clientes internacionales, donde dichos servicios están permitidos por la normativa aplicable.
⚠️ Aviso legal importante
Este producto se ofrece estrictamente como software de trading y tecnología de automatización.
No se ofrece asesoramiento de inversión.
No se ofrecen servicios de gestión de fondos.
No se garantizan beneficios.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
✅ Características principales
✔ Lógica de EA preparada para empresas propias
✔ Controles de riesgo integrados
✔ Ejecución automatizada de estrategias
✔ Desarrollo de EA personalizado disponible
📩 Contacto (solo para clientes internacionales)
WhatsApp:
https://wa.me/qr/DY6FBDCY6TT7F1
Correo electrónico:
ephraimumpan8888@gmail.com
