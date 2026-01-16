Black Chameleon Scalper

Black Chameleon está construido sobre un modelo dinámico de reacción del precio que se ajusta continuamente al comportamiento actual del mercado.

En lugar de clasificar el mercado en estados fijos, el indicador se centra en:

  • Eficiencia del precio a corto plazo
  • Cambios de impulso
  • Variaciones rápidas en la presión del mercado
Esto le permite reaccionar de manera natural a diferentes entornos de mercado sin depender de clasificaciones rígidas.

El objetivo es reaccionar eficientemente a medida que evolucionan las condiciones, aprovechando oportunidades frecuentes y de corta duración.

Aviso de Precio de Lanzamiento:

Aproveche el precio de lanzamiento de $159, disponible solo durante las dos primeras semanas.

Después de este período, el precio se ajustará a $319.

Factor Adaptativo

Este es el único parámetro que controla directamente el comportamiento del indicador:

Valores más altos → adaptación más agresiva, más señales
Valores más bajos → comportamiento más suave, señales menos frecuentes y más estables

Esto permite al usuario ajustar la intensidad con la que el indicador reacciona a las nuevas condiciones del mercado.

Señales y Fiabilidad

▲ Flecha → Entrada de operación
𖦏 Símbolo de objetivo → Salida de operación

Las señales nunca se recalculan ni se repintan.

Una vez dibujadas, permanecen permanentemente en el gráfico.

La tasa de éxito se calcula a partir de:

  • Precio de apertura de la barra de entrada
  • Precio de apertura de la barra de salida

Símbolos y Marcos Temporales

Compatibilidad de mercado:

  • Forex
  • Oro
  • Criptomonedas
  • Índices y más

El indicador muestra un comportamiento consistente en múltiples marcos temporales.

Uso recomendado:

  • Evitar marcos temporales muy cortos
  • Usar M15 o superior
  • Mejor rendimiento en H1

Diseño Limpio e Intuitivo

  • Diseñado para ser fácil de usar en cualquier nivel de experiencia
  • Sin gráficos saturados ni indicadores innecesarios
  • Sólo se muestran entradas, salidas e información esencial
  • Toda la lógica interna y complejidad permanecen ocultas
