Black Chameleon Scalper

Black Chameleon está construido sobre un modelo dinámico de reacción del precio que se ajusta continuamente al comportamiento actual del mercado. En lugar de clasificar el mercado en estados fijos, el indicador se centra en:

Eficiencia del precio a corto plazo

Cambios de impulso

Variaciones rápidas en la presión del mercado

Esto le permite reaccionar de manera natural a diferentes entornos de mercado sin depender de clasificaciones rígidas.

El objetivo es reaccionar eficientemente a medida que evolucionan las condiciones, aprovechando oportunidades frecuentes y de corta duración. Aviso de Precio de Lanzamiento:



Aproveche el precio de lanzamiento de $159, disponible solo durante las dos primeras semanas. Después de este período, el precio se ajustará a $319.

Factor Adaptativo

Este es el único parámetro que controla directamente el comportamiento del indicador:





Valores más altos → adaptación más agresiva, más señales

Valores más bajos → comportamiento más suave, señales menos frecuentes y más estables





Esto permite al usuario ajustar la intensidad con la que el indicador reacciona a las nuevas condiciones del mercado.





Señales y Fiabilidad

▲ Flecha → Entrada de operación

𖦏 Símbolo de objetivo → Salida de operación





Las señales nunca se recalculan ni se repintan.

Una vez dibujadas, permanecen permanentemente en el gráfico. La tasa de éxito se calcula a partir de:

Precio de apertura de la barra de entrada

Precio de apertura de la barra de salida

Símbolos y Marcos Temporales

Compatibilidad de mercado:

Forex

Oro

Criptomonedas

Índices y más

El indicador muestra un comportamiento consistente en múltiples marcos temporales. Uso recomendado:



Evitar marcos temporales muy cortos

Usar M15 o superior

Mejor rendimiento en H1

Diseño Limpio e Intuitivo