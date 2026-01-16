Black Chameleon Scalper
- Indicadores
- Pedro Potter
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
Black Chameleon está construido sobre un modelo dinámico de reacción del precio que se ajusta continuamente al comportamiento actual del mercado.
En lugar de clasificar el mercado en estados fijos, el indicador se centra en:
- Eficiencia del precio a corto plazo
- Cambios de impulso
- Variaciones rápidas en la presión del mercado
El objetivo es reaccionar eficientemente a medida que evolucionan las condiciones, aprovechando oportunidades frecuentes y de corta duración.
Aviso de Precio de Lanzamiento:
Aproveche el precio de lanzamiento de $159, disponible solo durante las dos primeras semanas.
Después de este período, el precio se ajustará a $319.
Factor Adaptativo
Señales y Fiabilidad
Una vez dibujadas, permanecen permanentemente en el gráfico.
La tasa de éxito se calcula a partir de:
- Precio de apertura de la barra de entrada
- Precio de apertura de la barra de salida
Símbolos y Marcos Temporales
Compatibilidad de mercado:
- Forex
- Oro
- Criptomonedas
- Índices y más
El indicador muestra un comportamiento consistente en múltiples marcos temporales.
Uso recomendado:
- Evitar marcos temporales muy cortos
- Usar M15 o superior
- Mejor rendimiento en H1
Diseño Limpio e Intuitivo
- Diseñado para ser fácil de usar en cualquier nivel de experiencia
- Sin gráficos saturados ni indicadores innecesarios
- Sólo se muestran entradas, salidas e información esencial
- Toda la lógica interna y complejidad permanecen ocultas