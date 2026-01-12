Momentum Chase
- Asesores Expertos
- Vladislav Kuznetsov
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Momentum Chase es un EA inteligente de continuación de tendencia que espera un cierre de vela fuerte más allá de la EMA y luego confirma el impulso con la acción del precio en relación con la barra anterior. Equipado con un mecanismo de trailing stop fiable y protección SL/TP clásica. Lógica limpia y robusta - perfecto para swing y operaciones de posición.
Configuración del EA:
Símbolo: XAUUSD
Marco temporal: H12 y superior
Configuración: Configuración por defecto
Corredores: Cualquier
Depósito mínimo: $100/0.01 lote
Características:
- Sin martini, sin red
- La orden siempre está protegida por stop-loss
Antes de empezar a operar en tiempo real
Pruebe siempre el asesor en la cuenta de demostración en primer lugar. Esto le ayudará a entender cómo se comporta bajo los ajustes seleccionados, y asegurarse de que los riesgos cumplen con sus expectativas.
Para diversificar su riesgo, puede ejecutar varios gráficos con diferentes Números Mágicos.