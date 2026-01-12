Rejection Block Indicator and Void for MT5

Indicador de Bloque de Rechazo & Void MetaTrader 5

El Indicador de Bloque de Rechazo es una robusta herramienta analítica desarrollada para identificar zonas de reversión de mercado de alta probabilidad en la plataforma MetaTrader 5. Mediante el análisis del comportamiento de las mechas de las velas, el indicador detecta zonas de rechazo de precios donde las mechas superiores extendidas cerca de los máximos o las mechas inferiores largas cerca de los mínimos señalan posibles cambios de tendencia.

Dentro de cada bloque de rechazo, el área de vacío, que representa la parte absorbida del precio, se muestra en gris. Cuando este vacío se llena por completo, el bloque de rechazo se considera inválido, lo que indica que el nivel ha perdido su eficacia.

Especificaciones del indicador



Categoría: TIC - Liquidez - Smart Money

Plataforma: MetaTrader 5

Nivel de habilidad: Intermedio

Tipo de Indicador: Continuación & Reversión

Timeframe: Multi-Timeframe

Estilo de negociación: Trading intradía

Mercados: Criptodivisas, Divisas, Acciones, Materias Primas

Un vistazo al indicador

El Indicador de Bloque de Rechazo identifica zonas de rechazo de precios mediante la evaluación de mechas de velas prominentes. Una vez detectadas, estas zonas se trazan automáticamente en el gráfico, lo que permite a los operadores reconocer rápidamente posibles puntos de reversión.

Esta herramienta es especialmente valiosa para los operadores que siguen los conceptos de TIC y las estrategias basadas en la liquidez, ya que destaca las zonas en las que es probable que haya actividad institucional.

Bloques de rechazo alcistas: En verde

Bloques de rechazo bajistas: En rojo

Indicador de Bloques de Rechazo en una tendencia alcista

Un gráfico de Bitcoin (BTC) de 1 hora muestra cómo funciona el indicador en un entorno de mercado alcista. Tras identificar un mínimo significativo y su mecha asociada, el indicador traza un bloque de rechazo alcista. Durante un retroceso correctivo, el precio vuelve a visitar esta zona, creando una oportunidad de entrada de compra bien definida y alineada con la tendencia predominante.

Indicador de bloque de rechazo en una tendencia bajista

La efectividad del indicador en un mercado bajista se ilustra utilizando un gráfico de 30 minutos del EUR/USD. Se forma un bloque de rechazo bajista tras un fuerte rechazo desde precios más altos. A medida que el mercado retrocede al alza, el precio vuelve a esta zona, ofreciendo una posible configuración de venta coherente con los principios de negociación del dinero inteligente y la liquidez.

Configuración del Indicador

Ajustes de visualización: Personalice la visualización en pantalla

Colores del gráfico y de los objetos: Ajustar esquemas de colores de fondo y de objetos

Configuración por defecto: Parámetros estándar optimizados

Análisis histórico de velas: Revisar la acción del precio anterior

Prefijo de objeto: Definir etiquetas de objetos del indicador

Líneas separadoras verticales: Activar o desactivar los separadores temporales

Visualización de tendencias - Nivel 1: Mostrar la tendencia principal del mercado

BOS & CHoCH - Nivel 1: Identificar cambios estructurales clave

Visualización de tendencias - Nivel 2: Mostrar estructura de tendencia secundaria

BOS & CHoCH - Nivel 2: Destacar los cambios más profundos del mercado

Nivel 2 Etiquetas: Alternar etiquetado BOS y CHoCH

Visualización de bloques de rechazo: Activar o desactivar zonas RB

Colores RB personalizados: Definir colores de bloque alcistas y bajistas

Detección de RB inválido: Marque zonas inválidas cuando el precio cierre más allá de ellas

Control de solapamiento: Invalida automáticamente los bloques de rechazo que se cruzan

Conclusión



El Indicador de Bloques de Rechazo es una valiosa herramienta para identificar zonas críticas de inversión de precios en los mercados financieros. Mediante el análisis del comportamiento de las mechas de las velas en niveles de precios clave, traza eficazmente bloques de rechazo que actúan como zonas dinámicas de soporte y resistencia.

Los operadores que se centran en conceptos de liquidez y metodologías TIC pueden incorporar este indicador a sus estrategias para mejorar la sincronización de las operaciones, mejorar la precisión de las entradas y reforzar la toma de decisiones en general.