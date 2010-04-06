DeMarker with Alerts MT5 rr

Indicador Crypto_Forex "DeMarker con alertas" para MT5, sin repintado.





- La línea del oscilador DeMarker indica la posición actual del precio en relación con máximos y mínimos anteriores.

- Alertas integradas para PC y móvil para: entrada y salida de zonas de sobreventa/sobrecompra.

- Niveles de activación de alertas ajustables.

- DeMarker proporciona las señales de divergencia regulares más eficientes entre otros osciladores.

- La zona de sobrecompra se define cuando DeMarker está por encima de 0.7 y la de sobreventa, por debajo de 0.3.

- El indicador se puede utilizar en cualquier marco temporal.

- Este indicador también es excelente para combinar con técnicas de acción del precio.





Es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.