Signal Pro Scanner MT5
- Indicadores
- Siyasanga Stephen Mabokela
- Versión: 3.10
- Activaciones: 5
Escáner de Preparación de Reversión Multi-Mercado para MetaTrader 5
Visión general
Signal Days Pro Dashboard es un tablero profesional de escaneo multi-mercado diseñado paraestrategias de trading basadas en reversiones.
La herramientano genera entradasni automatiza las operaciones.
En su lugar, identifica y organiza"días señal " de alta probabilidad que preparan al operador para lasinversiones del día siguiente, la ejecución basada en sesiones y las configuraciones de falsa ruptura en los extremos del mercado.
Este panel está pensado para operadores discrecionales que se centran en:
-
Contexto
-
Temporización
-
Estructura del mercado
-
Comportamiento de la sesión (Londres / Nueva York)
Concepto básico de negociación
Los mercados rara vez invierten al azar.
Antes de que se produzcan grandes retrocesos intradía, el precio suele imprimirestructuras diarias específicas que señalanun posible agotamiento, falsas rupturas o distribución/acumulación.
Signal Days Pro Dashboard está diseñado paradetectar esas estructuras de forma automática, a través de múltiples instrumentos, y presentarlos en unaclara, clasificada, interfaz de apoyo a la decisión.
Usted se prepara hoy.
Usted ejecuta mañana.
Qué busca el panel
El panel escanea continuamente todos los símbolos habilitados e identifica los siguientestipos de señales diarias:
1. FRD / FGD (Primer día rojo / Primer día verde)
-
FRD (Primer Día Rojo): Primer día bajista tras un movimiento alcista prolongado
-
FGD (Primer Día Verde): Primer día alcista tras un movimiento bajista prolongado
Estos días suelen actuar comoseñales de distribución o acumulación, preparando al precio para:
-
Fallo de continuación del día siguiente
-
Retrocesos basados en la sesión
-
Oportunidades de venta al alza o de compra a la baja
2. Breakout de 3 días (BO de 3 días)
UnBreakout de 3 días identifica una fase de expansión a corto plazo.
En esta metodología:
-
El día de ruptura en síno senegocia
-
Actúa comodía señal
-
Eldía siguiente se vigila en busca deun comportamiento inverso.
Esto se alinea con los conceptos de inversión donde la expansión es seguida por:
-
Stop runs
-
Falsas rupturas
-
Reversión media
3. Día interior
UnInside Day representa compresión e indecisión.
En este sistema:
-
El Inside Day es laseñal
-
Se vigila eldía siguiente :
-
Falsas rupturas
-
Expansión de rango fallida
-
Reversión en máximos/mínimos de sesión
-
4. CIB - Ruptura cerrada
CIB (Closed In Breakout) destaca situaciones en las que el precio:
-
Rompe un rango anterior intradía
-
Perovuelve a cerrar dentro del rango de ruptura
Este comportamiento suele ser una señal:
-
Operadores atrapados
-
Continuación fallida
-
Condiciones potenciales de reversión
Clasificación de los extremos del mercado
Cada señal se clasifica automáticamente en funciónde dónde se forma en relación con el rango del mercado:
-
HOD - Zona alta del día
-
HOW - Zona alta de la semana
-
HCOM - Zona alta del mes
-
LOD / LOW / LCOM - Zonas bajistas equivalentes
Esto permite a los operadores identificar rápidamente:
-
Si una señal se produce en unextremo significativo
-
O en elmedio del rango ( contexto de menor calidad)
Cómo utilizan los operadores este panel
Se trata de unaherramienta de preparación, no de seguimiento de señales.
Un flujo de trabajo típico:
-
El panel de control destacalas señales de hoy
-
El operador anota el instrumento y el tipo de señal
-
Próximo día de negociación:
-
El operador espera a lasesión de Londres o Nueva York.
-
Busca:
-
Falsas rupturas
-
Caza de stops
-
Rechazo en máximos/mínimos anteriores
-
-
-
La entrada se realiza utilizando el propio modelo de ejecución del operador
El cuadro de mandos responde"¿QUÉ debo vigilar mañana?"
El operador responde"¿CUÁNDO y CÓMO entro?"
Características principales
-
Escáner multisímbolo
-
Compatible con divisas, índices y materias primas
-
Detección diaria de señales
-
Lógica de señales de reversión
-
Clasificación de extremos de mercado
-
Seguimiento de la antigüedad de las señales
-
Clasificación de la fuerza
-
Lógica limpia, sin repintado
-
Navegación por los gráficos con un clic
-
Exportación a CSV
-
Rendimiento optimizado
Diseñado para
Esta herramienta es ideal para operadores que:
-
Operan conretrocesos, no con rupturas
-
Se centran enlas sesiones de Londres y Nueva York
-
Utilizan la ejecución discrecional
-
Prefierenel contexto a los indicadores
-
Opere a diario con entradas intradía
-
Seguimiento eficaz de varios mercados
Qué NO es esta herramienta
Para evitar confusiones:
-
❌ No es un Asesor Experto
-
❌ No auto-trading
-
❌ Sin flechas de compra/venta
-
❌ Sin garantías de beneficios
-
❌ Sin señales de scalping
Esta es unaherramienta de preparación y exploración profesional.
Plazos y compatibilidad
-
Señales calculadas enel marco temporal diario
-
El panel de control se puede ver encualquier marco de tiempo del gráfico
-
Diseñado paraMetaTrader 5
-
Funciona en cuentas demo y reales
Descargo de responsabilidad
Operar implica riesgos.
Esta herramientasólo proporcionainformación sobre la estructura del mercado y no constituye asesoramiento financiero.
Todas las decisiones de negociación son responsabilidad del usuario.
Resumen
Signal Days Pro Dashboard ayuda a los comerciantes:
-
Identificar entornos de inversión de alta probabilidad
-
Evitar las operaciones aleatorias
-
Centrarse en los mejores instrumentos cada día
-
Operar con estructura, paciencia y preparación
Si su forma de operar se basa enesperar el día, el nivel y la sesión adecuados, este panel está hecho para usted.