Scalp Forex Fractals

Visión general

El Asesor Experto Qui-Fractals es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado específicamente para el scalping en los mercados de divisas utilizando el análisis fractal de Bill Williams combinado con las Bandas de Bollinger. Este EA implementa una estrategia de trading contra-tendencia que identifica puntos de reversión de alta probabilidad en niveles clave de soporte y resistencia.

Estrategia principal

Identificación de niveles basada en fractales

Utiliza los fractales de Bill Williams para identificar máximos y mínimos de oscilación significativos.

Combina los fractales con la línea media de las Bandas de Bollinger (media móvil de 20 periodos) para determinar la tendencia.

Calcula ciclos de precios dinámicos basados en rangos históricos de las bandas de Bollinger.

Crea múltiples niveles de resistencia/soporte espaciados en intervalos de ciclo calculados.

Enfoque de scalping contra tendencia

Cuando el precio está por debajo de la banda media de Bollinger, el EA busca oportunidades de compra en los niveles de soporte basados en fractales.

Cuando el precio está por encima de la banda media de Bollinger, el EA busca oportunidades de venta en los niveles de resistencia basados en fractales.

Características de la gestión de riesgos

Protección de la renta variable

Monitorización de la renta variable en tiempo real con protección frente al riesgo

Cierres automáticos de objetivos diarios para evitar la sobreexposición en riesgos de mercado

Reajuste diario de los parámetros de negociación y los límites de riesgo

Control de diferenciales

Filtro de diferencial máximo para evitar la negociación durante periodos de costes elevados

Ajuste dinámico del objetivo en función de las condiciones actuales del mercado

Filtrado de rupturas

Detección sofisticada de rupturas para evitar señales falsas

Sistema de validación de niveles para evitar entradas prematuras

Objetivo y estrategia de salida

Mínimo controlado por el usuario para scalps rápidos

Establezca un stop loss máximo para evitar riesgos de caídas profundas

Ajuste el tamaño del lote para cada operación según el riesgo y la recompensa que prefiera el usuario.

Evita riesgos mayores de Martingala

Restablecimiento diario de todas las variables de seguimiento

Principales ventajas

Cálculo de ciclo adaptativo - Ajusta automáticamente el espaciado entre niveles de precios en función de la volatilidad actual del mercado. Defensa multinivel - Puede manejar movimientos prolongados en el mercado Scalping de alta frecuencia : diseñado para obtener beneficios rápidos en movimientos de reversión a la media. Controles de riesgo robustos - Múltiples niveles de protección contra pérdidas excesivas Conocimiento de las condiciones del mercado - Filtrado de diferenciales y adaptación a la volatilidad

Condiciones de mercado ideales

Excelente para los principales pares de divisas durante sesiones de negociación activas

Especialmente eficaz durante los picos de volatilidad provocados por las noticias

Óptimo en los marcos temporales M1, M5 y M15 para oportunidades de scalping

Este EA combina la fiabilidad del análisis fractal con modernas técnicas de gestión de riesgos, por lo que es adecuado para los operadores que buscan pequeños beneficios consistentes, manteniendo un estricto control del riesgo en los volátiles mercados de divisas.