Gold Ai Adrenaline

LA ADRENALINA DE LA IA DE ORO DE MUTO: La especialización XAUUSD

El éxito en los mercados financieros no es cuestión de suerte; es producto de una ingeniería rigurosa. MUTO'S GOLD AI ADRENALINE es un sistema de trading de alta precisión desarrollado por un Ingeniero de Software profesional especializado exclusivamente en el desarrollo de sistemas algorítmicos XAUUSD (Oro). A diferencia de los robots multidivisa que utilizan una lógica generalizada, este EA está codificado para explotar la volatilidad específica, la liquidez y los patrones estándar del oro exclusivos del XAUUSD. Este sistema está construido para el trader profesional que trata los mercados como un negocio-diseñado para aquellos que priorizan la protección de la cuenta a largo plazo sobre las ganancias insostenibles y de alto riesgo. Como dice la máxima del sector: "Trabaje en su lado negativo, y el lado positivo trabajará en sí mismo".

La ventaja matemática: Ratio de recompensa 1:10

El "Santo Grial" del trading institucional no es una tasa de ganancias perfecta, sino una relación Riesgo-Recompensa (RR) superior. Este EA está diseñado con un estricto 1:10 RR. Por cada $1 que el sistema arriesga, obtiene $10 en ganancias.

Debido a este perfil matemático favorable, incluso si el EA alcanza su límite de riesgo máximo diario durante 9 días consecutivos, una sola operación exitosa dentro de una ventana de dos semanas es suficiente para devolver la cuenta a la rentabilidad neta.

Importante: Esta simulación no significa que se espere que el EA pierda durante 9 días seguidos. En su lugar, demuestra la matemática de supervivencia en el "peor de los casos", mostrando que el sistema está construido para prosperar incluso durante las condiciones de mercado más desafiantes.

Estrictos perfiles de riesgo y depósitos requeridos

Para lograr el rendimiento de ingeniería y garantizar la longevidad de la cuenta, los Depósitos Requeridos que se enumeran a continuación son estrictamente no negociables. Cada perfil utiliza un tamaño de lote dinámico basado en el capital de la cuenta para una capitalización segura y sistemática. Debe elegir un perfil de riesgo con un depósito que pueda permitirse y que se ajuste a su apetito por el riesgo.

  • [ORO AI MICRO]

    • Depósito requerido: $150

    • Límite Máximo de Riesgo Diario: 3.33

    • Matemáticas de Supervivencia (Peor Caso): 30 días consecutivos de pérdidas (aprox. 6 semanas / 1,5 meses) para agotar el capital.

  • [CONSTRUCTOR AI ORO]

    • Depósito Requerido: $300

    • Límite Máximo de Riesgo Diario: 1.67%.

    • Matemáticas de Supervivencia (Peor Caso): 60 días consecutivos de pérdidas (aprox. 12 semanas / 3 meses) para agotar el capital.

  • [ORO AI PRO]

    • Depósito requerido: $750

    • Límite Máximo de Riesgo Diario: 0.67%.

    • Matemáticas de Supervivencia (Peor Caso): 150 días consecutivos de pérdidas (aprox. 30 semanas / 7 meses) para agotar el capital.

  • [ORO AI ADRENALINA PRIME]

    • Depósito Requerido: $1,500

    • Límite Máximo de Riesgo Diario: 0.33%.

    • Matemáticas de Supervivencia (Peor Caso): 300 días consecutivos de pérdidas (aprox. 60 semanas / 15 meses) para agotar el capital.

Nota: Todos los cálculos de supervivencia se basan en la semana de negociación de 5 días del mercado del oro.

Integridad del Sistema Central

  • NO Grid: El sistema no "promedia hacia abajo" o apila posiciones perdedoras.

  • NO Martingala: El tamaño de las posiciones nunca se duplica después de una pérdida; se determina estrictamente por el tamaño dinámico basado en la equidad.

  • Límite de riesgo máximo diario: Se establece un límite máximo a las pérdidas diarias por perfil de riesgo para garantizar que ningún día pueda comprometer la viabilidad a largo plazo de la cuenta.

  • Especialización: Diseñado exclusivamente para XAUUSD.

Requisitos operativos

  • Marco temporal: Puede vincularse a cualquier marco temporal (la lógica interna de la IA gestiona la ejecución de entrada y salida de forma independiente).

  • VPS (no negociable): Para garantizar la máxima velocidad de ejecución y proteger contra lagunas de datos, cortes de energía y problemas de latencia, un VPS de alta calidad es obligatorio para este sistema.

  • Tipo de cuenta: Las cuentas ECN o Low-Spread son muy recomendables para una ejecución óptima del Oro.

MUTO'S GOLD AI ADRENALINE es el resultado de una ingeniería de software enfocada. Es una herramienta para los disciplinados, los pacientes y los que exigen una ventaja matemática en el mercado del Oro.

