Ai Smart 1OOO

SEÑAL EN VIVO DESDE UNA CUENTA COMERCIAL REAL:

Señal en vivo: https://www.mql5.com/en/signals/2353183

El Asesor Experto (EA) se venderá en lotes limitados para garantizar los derechos de todos los clientes que realicen una compra.

Ai Smart 1000 es una solución para traders que buscan no solo un algoritmo automatizado, sino un sistema de trading inteligente de nivel premium. Es una herramienta para quienes valoran la profundidad del análisis, el enfoque estructurado y una alta disciplina de ejecución.

  • No utiliza métodos de trading peligrosos.

  • Opera con 28 pares de divisas principales y cruces, incluido el oro (XAUUSD).

  • Siempre coloca órdenes de Stop Loss, Take Profit y Break-even.

  • Sin Martingala.

  • Sin Grid Trading.

  • Sin Promedio de Pérdidas.

  • Cada operación es una decisión independiente y se ejecuta siempre con una gestión de riesgos claramente definida.

El sistema incluye múltiples niveles de protección, como:

  • Ajuste dinámico del Stop-Loss basado en la volatilidad.

  • Control del drawdown y limitación de la exposición al riesgo.

  • Reducción automática de la actividad comercial en condiciones de mercado desfavorables.

Importante: Ai Smart 1000 está diseñado para condiciones de mercado reales.
El sistema utiliza lógica adaptativa con soporte de IA y un filtro de noticias, que dependen de la función WebRequest, una característica no compatible con el Probador de Estrategias. Por lo tanto, ¡el EA no funciona en el Probador! Requiere un mercado en vivo.

Recomendaciones:

  • Par de divisas: XAUUSD (detectará automáticamente otros pares)

  • Marco temporal: M30

  • Depósito mínimo: $100

  • Apalancamiento: 1:20 o superior

  • Broker: Cualquier broker, preferiblemente con spread bajo.

  • VPS: Utilice un VPS para que el EA funcione 24/7.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

P: ¿Puedo hacer backtesting de Ai Smart 1000?
R: No. Ai Smart 1000 no se puede probar en el Probador de Estrategias porque su funcionalidad depende de una conexión en vivo con varios modelos de IA. Estas IAs solo responden en tiempo real, por lo que este comportamiento no se puede emular en backtests tradicionales.

P: ¿Por qué AI Smart no usa Martingala, Grid, etc.?
R: Nuestro objetivo principal es un trading saludable. Todos sabemos a dónde llevan los EAs que usan Martingala o Grid – exactamente, a la pérdida del depósito. Por lo tanto, nuestro EA opera exclusivamente con Stop Loss y Take Profit. Todas las operaciones están controladas por IA.

P: ¿Cómo obtengo una Licencia? ¿Y para qué sirve?
R: Tomamos muy en serio la seguridad del EA y decidimos gestionarlo todo a través de nuestros servidores para evitar el acceso no autorizado al EA Ai Smart 1000. Después de alquilar o comprar, debe enviar el número de cuenta de su terminal de trading y, en respuesta, recibirá la confirmación de la licencia y un enlace para unirse a nuestro chat privado.

P: ¿Es fácil de usar Ai Smart 1000?
R: Ai Smart 1000 es una herramienta muy avanzada con muchos parámetros, pero todas las acciones ocurren en nuestros servidores. Nuestros servidores funcionan con una tarjeta gráfica NVIDIA H100 de 80 GB. Usted simplemente necesita instalar el EA según las instrucciones y disfrutar de los beneficios.

¡Asegúrese de escribirme después de la compra para obtener la licencia y las instrucciones de instalación del EA!

Las actualizaciones y el soporte son gratuitos.



