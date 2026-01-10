Título: Betine Gold MT5

Descripción breve: Asesor Experto (EA) de alta precisión que sigue la tendencia, con gestión dinámica del riesgo y sistema integrado de recuperación de Soros.

Descripción completa: Betine Gold es un robot de trading cuantitativo desarrollado para traders que buscan consistencia en el mercado de Metales (específicamente XAUUSD/Oro). Emplea un algoritmo propio que combina filtros de volatilidad y confirmación de tendencia multinivel para identificar puntos de entrada de alta probabilidad.

Características principales:

Lógica de tendencia inteligente: Utiliza ciclos de sensibilidad para filtrar el ruido del mercado y entrar sólo durante movimientos direccionales fuertes.

Recuperación Soros: En lugar de una Martingala agresiva, el robot utiliza un sistema Soros moderado para recuperar las pérdidas reinvirtiendo los beneficios parciales.

Gestión profesional del riesgo: Incluye objetivos de beneficios diarios y límites de pérdidas (Stop diario) para proteger el capital del inversor.

Trailing Stop automático: Protege sus beneficios a medida que el precio se mueve a su favor, asegurando la mejor salida posible.

Ajustes recomendados: