Betine Gold
- Asesores Expertos
- Lusmar Betine Bermond
- Versión: 1.11
- Activaciones: 5
Título: Betine Gold MT5
Descripción breve: Asesor Experto (EA) de alta precisión que sigue la tendencia, con gestión dinámica del riesgo y sistema integrado de recuperación de Soros.
Descripción completa: Betine Gold es un robot de trading cuantitativo desarrollado para traders que buscan consistencia en el mercado de Metales (específicamente XAUUSD/Oro). Emplea un algoritmo propio que combina filtros de volatilidad y confirmación de tendencia multinivel para identificar puntos de entrada de alta probabilidad.
Características principales:
-
Lógica de tendencia inteligente: Utiliza ciclos de sensibilidad para filtrar el ruido del mercado y entrar sólo durante movimientos direccionales fuertes.
-
Recuperación Soros: En lugar de una Martingala agresiva, el robot utiliza un sistema Soros moderado para recuperar las pérdidas reinvirtiendo los beneficios parciales.
-
Gestión profesional del riesgo: Incluye objetivos de beneficios diarios y límites de pérdidas (Stop diario) para proteger el capital del inversor.
-
Trailing Stop automático: Protege sus beneficios a medida que el precio se mueve a su favor, asegurando la mejor salida posible.
Ajustes recomendados:
-
Símbolo: XAUUSD (Oro).
-
Marco temporal: M15 o H1.