Gomu Gomu no Mi
- Asesores Expertos
- Wendell Aganos
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Zarpa a través del Grand Line de los mercados financieros. FIX SL TP , NO MARTINGALE
El Asesor Experto Gomu Gomu no Mi no es sólo una herramienta de trading; es una legendaria "Fruta del Diablo" para su terminal MetaTrader 5. Al igual que Luffy estira sus límites para vencer a cualquier enemigo, este EA utiliza la Lógica del Momento de la Banda de Goma para ajustarse a tendencias de alta probabilidad mientras protege a su "tripulación" (su capital) con una disciplina férrea.
🌊 La Estrategia: "Precisión "Gear 5
El EA navega por el mercado utilizando un sistema de confirmación de varias etapas:
-
Haki de observación : Ve el flujo de la tendencia antes de que suceda .
-
El Pulso Gatling : Desata una ráfaga de comprobaciones para asegurar que el impulso es real.
-
Escudo Gum-Gum : Una vez en beneficios, el EA extiende su Stop Loss hasta el punto de entrada, asegurando que su tesoro permanece a salvo de los retrocesos del mercado.
🗺️ Dominar la Gran Línea (Características)
-
Conquista de doble sesión: Lógica especializada para las sesiones de Asia y Londres. El EA busca tesoros durante los picos de volatilidad y descansa cuando el mar está en calma.
-
Bounty Compounding (Lote Dinámico): A medida que su "Bounty" (Saldo) crece, el EA aumenta automáticamente el tamaño de su lote utilizando los modos Conservador o Agresivo.
-
El Código Pirata (Límites Diarios): Para evitar a los "Marines" (Creadores de Mercado), el EA se limita a 2 operaciones de alta calidad por día. Una vez alcanzado el objetivo, la tripulación descansa.
-
Persistencia del Log Pose: Aunque su barco (VPS) se hunda o se reinicie, el EA recuerda su recuento diario de operaciones y el progreso de la sesión.
🎨 Estética Táctica: Elige tu nave
Revisión visual "Stealth Gold" incluye tres temas legendarios para tu panel de control:
-
Stealth Gold: Para el pirata de élite que busca el lujo.
-
Ejército de neón: Visibilidad táctica para el fragor de la batalla.
-
Cyber Punk: Una visión futurista del Nuevo Mundo.
Especificaciones técnicas
-
Nave (Símbolo): Optimizado para Oro (XAUUSD) y Pares Principales.
-
Log Pose (Timeframe): Diseñado para el gráfico M5.
-
Tesoro Mínimo (Saldo): $200+ (Recomendado).
-
Seguridad ante todo: Incluye la lógica de Salida del Viernes-¡ningún pirata quiere verse atrapado en una tormenta de fin de semana!
"Riqueza, fama, poder... El hombre que lo adquirió todo en este mundo, ¡el Rey Pirata!" Los mercados son un océano sin fin. No zarpes sin un legendario Navegante. ¡Descarga el Gomu Gomu no Mi MT5 y comienza hoy mismo tu viaje hacia el One Piece!