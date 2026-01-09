🏴‍☠️ Gomu Gomu no Mi 🏴‍☠️

Zarpa a través del Grand Line de los mercados financieros. FIX SL TP , NO MARTINGALE

El Asesor Experto Gomu Gomu no Mi no es sólo una herramienta de trading; es una legendaria "Fruta del Diablo" para su terminal MetaTrader 5. Al igual que Luffy estira sus límites para vencer a cualquier enemigo, este EA utiliza la Lógica del Momento de la Banda de Goma para ajustarse a tendencias de alta probabilidad mientras protege a su "tripulación" (su capital) con una disciplina férrea.

🌊 La Estrategia: "Precisión "Gear 5

El EA navega por el mercado utilizando un sistema de confirmación de varias etapas:

Haki de observación : Ve el flujo de la tendencia antes de que suceda .

El Pulso Gatling : Desata una ráfaga de comprobaciones para asegurar que el impulso es real.

Escudo Gum-Gum : Una vez en beneficios, el EA extiende su Stop Loss hasta el punto de entrada, asegurando que su tesoro permanece a salvo de los retrocesos del mercado.

🗺️ Dominar la Gran Línea (Características)

Conquista de doble sesión: Lógica especializada para las sesiones de Asia y Londres . El EA busca tesoros durante los picos de volatilidad y descansa cuando el mar está en calma.

Bounty Compounding (Lote Dinámico): A medida que su "Bounty" (Saldo) crece, el EA aumenta automáticamente el tamaño de su lote utilizando los modos Conservador o Agresivo.

El Código Pirata (Límites Diarios): Para evitar a los "Marines" (Creadores de Mercado), el EA se limita a 2 operaciones de alta calidad por día . Una vez alcanzado el objetivo, la tripulación descansa.

Persistencia del Log Pose: Aunque su barco (VPS) se hunda o se reinicie, el EA recuerda su recuento diario de operaciones y el progreso de la sesión.

🎨 Estética Táctica: Elige tu nave

Revisión visual "Stealth Gold" incluye tres temas legendarios para tu panel de control:

Stealth Gold: Para el pirata de élite que busca el lujo. Ejército de neón: Visibilidad táctica para el fragor de la batalla. Cyber Punk: Una visión futurista del Nuevo Mundo.

Especificaciones técnicas

Nave (Símbolo): Optimizado para Oro (XAUUSD) y Pares Principales.

Log Pose (Timeframe): Diseñado para el gráfico M5 .

Tesoro Mínimo (Saldo): $200+ (Recomendado).

Seguridad ante todo: Incluye la lógica de Salida del Viernes-¡ningún pirata quiere verse atrapado en una tormenta de fin de semana!