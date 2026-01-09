Sigma Reversion Master MT5

Sigma Reversion Master MT5 es un Asesor Experto (EA) de élite diseñado específicamente para superar retos de firmas de fondeo (Prop Firms) como FTMO y gestionar capital institucional.

El bot utiliza la estrategia Sigma 3.0 Statistical Reversion, que identifica puntos de agotamiento extremo del mercado mediante Bandas de Bollinger con desviaciones optimizadas.

Hitos del Rendimiento:

  • Utilidad Neta: $5,867.00 USD en 6 meses de operativa.

  • Rentabilidad: +58.6% sobre capital de $10,000.

  • Seguridad: Cada operación tiene Stop Loss real. Sin Martingala ni Grid.

  • Protección: Incluye Breakeven automático para asegurar ganancias rápidamente.

Configuración Recomendada:

  • Símbolo: EURUSD.

  • Temporalidad: M15.

  • Ajustes: Usar el archivo .set optimizado incluido para desviación 3.0.


