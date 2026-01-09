Sigma Reversion Master MT5
- Asesores Expertos
- Yoandris Acosta Acosta
- Versión: 2.20
- Activaciones: 10
Sigma Reversion Master MT5 es un Asesor Experto (EA) de élite diseñado específicamente para superar retos de firmas de fondeo (Prop Firms) como FTMO y gestionar capital institucional.
El bot utiliza la estrategia Sigma 3.0 Statistical Reversion, que identifica puntos de agotamiento extremo del mercado mediante Bandas de Bollinger con desviaciones optimizadas.
Hitos del Rendimiento:
-
Utilidad Neta: $5,867.00 USD en 6 meses de operativa.
-
Rentabilidad: +58.6% sobre capital de $10,000.
-
Seguridad: Cada operación tiene Stop Loss real. Sin Martingala ni Grid.
-
Protección: Incluye Breakeven automático para asegurar ganancias rápidamente.
Configuración Recomendada:
-
Símbolo: EURUSD.
-
Temporalidad: M15.
-
Ajustes: Usar el archivo .set optimizado incluido para desviación 3.0.