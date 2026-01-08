Gold Raider LVN Strategy for XAUUSD

Se trata de un avanzado bot de trading automatizado que simula el análisis del Perfil de Volumen y el CVD (Delta de Volumen Acumulado) para identificar los puntos de entrada óptimos. El sistema está optimizado para XAUUSD

La estrategia simula el análisis CVD (Cumulative Volume Delta), que rastrea la diferencia entre la presión de compra y venta en diferentes niveles de precios. Cuando detecta una fuerte compra o venta agresiva en
zonas de bajo volumen, entra en una operación.

Conceptos clave

  • VAH/VAL - Límites superior e inferior de la zona de concentración de volumen del 70%.
  • POC - Nivel de precios con mayor volumen de negociación (Punto de Control)
  • LVN - Nodos de bajo volumen, zonas de resistencia de precios bajos
  • Impresión agresiva - Fuertes ráfagas de volumen (compra/venta) que señalan actividad institucional

Lógica de entrada

Señal de COMPRA:

  • Precio cerca de VAL (límite inferior del área de valor)
  • Volumen de compra agresivo detectado
  • El CVD confirma el dominio comprador

Señal de VENTA:

  • Precio cerca de VAH (límite superior de la zona de valor)
  • Volumen de venta agresivo detectado
  • El CVD confirma el dominio vendedor

Gestión de posiciones

Sistema de protección multicapa:

  1. Breakeven - Mover SL a la entrada + compensación después de alcanzar el beneficio mínimo
  2. Trailing Stop - Sigue dinámicamente al precio a medida que aumenta el beneficio
  3. SL de emergencia - Ajusta automáticamente el SL cuando se detecta un fuerte movimiento opuesto M5
  4. Cierre diario - Cierra todas las posiciones dentro de la ventana de tiempo especificada (si está activado)
---
En términos simples: Este bot está tratando de encontrar zonas de precios "en el aire" donde hay poca actividad comercial, espera a que aparezca una fuerte presión de compra o venta, y luego salta esperando que el precio se mueva rápidamente a través de esa zona de bajo volumen.

zona de bajo volumen.


Parámetros de entrada del usuario

Configuración del símbolo

UseXAUUSD ( por defecto: true)

  • Activar/desactivar la negociación en XAUUSD
  • Establecer en false para pausar la negociación sin eliminar el EA

Registro y Mensajes

ShowTradeMessages ( por defecto: true)

  • Mostrar mensajes de ejecución de operaciones (entradas, salidas, modificaciones)

ShowTrendMessages ( por defecto: true)

  • Muestra mensajes de análisis de tendencias y detección de señales

Gestión del riesgo

MaxCapitalRiskPercent ( por defecto: 1,0%)

  • Porcentaje máximo del saldo de la cuenta arriesgado por operación individual
  • Valor más bajo = más conservador
  • Ejemplo: 1,0% en una cuenta de 10.000 $ = riesgo máximo de 100 $ por operación

MaxDailyLosses_CVD ( por defecto: 4)

  • Máximo de operaciones perdedoras consecutivas permitidas por día
  • Después de alcanzar este límite, el bot deja de abrir nuevas posiciones hasta el día siguiente
  • Protege contra pérdidas en cascada en condiciones de mercado adversas

EnableDailyPositionClose ( por defecto: true)

  • Cierra automáticamente todas las posiciones dentro de la ventana de tiempo especificada
  • Útil para evitar el riesgo nocturno, los costes de los swaps o los periodos de baja liquidez

DailyCloseHour ( por defecto: 21, rango: 0-23)

  • Hora (GMT) a la que comienza el cierre diario de posiciones
  • Ejemplo: 21 = 9:00 PM GMT (10:00 PM CET / 11:00 PM CEST)

DailyCloseMinuteStart ( por defecto: 45, rango: 0-59)

  • Minuto en el que se abre la ventana de cierre
  • Ejemplo: 45 = el cierre puede comenzar a partir de las 21:45 GMT

DailyCloseMinuteEnd ( por defecto: 59, rango: 0-59)

  • Minuto en el que finaliza la ventana de cierre
  • Ejemplo: 59 = el cierre debe finalizar a las 21:59 GMT

Estrategia CVD (Alternancias principales)

CVD_EnableBUY ( por defecto: true)

  • Permite al bot abrir posiciones de COMPRA
  • Establecer en false para negociar sólo señales de VENTA

CVD_EnableSELL ( por defecto: true)

  • Permite al bot abrir posiciones de VENTA
  • Establecer en false para operar sólo con señales de COMPRA

Filtrado de Sesión

LVN_AllowASIAN ( por defecto: true)

  • Permite operar durante la sesión ASIÁTICA (00:00-08:00 GMT)

LVN_AllowLONDON ( por defecto: true)

  • Permite operar durante la sesión LONDRES (08:00-12:00 GMT)

LVN_AllowOVERLAP ( por defecto: true)

  • Permite operar durante la sesión OVERLAP (12:00-16:00 GMT)
  • Periodo de solapamiento Londres-NY (mayor volumen)

LVN_AllowNY ( por defecto: true)

  • Permitir negociación durante la sesión NY (16:00-22:00 GMT)

