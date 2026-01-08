Gold Raider LVN Strategy for XAUUSD
- Asesores Expertos
- Marek Pawel Szczesny
- Versión: 1.1
- Actualizado: 8 enero 2026
- Activaciones: 7
Conceptos clave
- VAH/VAL - Límites superior e inferior de la zona de concentración de volumen del 70%.
- POC - Nivel de precios con mayor volumen de negociación (Punto de Control)
- LVN - Nodos de bajo volumen, zonas de resistencia de precios bajos
- Impresión agresiva - Fuertes ráfagas de volumen (compra/venta) que señalan actividad institucional
Lógica de entrada
Señal de COMPRA:
- Precio cerca de VAL (límite inferior del área de valor)
- Volumen de compra agresivo detectado
- El CVD confirma el dominio comprador
Señal de VENTA:
- Precio cerca de VAH (límite superior de la zona de valor)
- Volumen de venta agresivo detectado
- El CVD confirma el dominio vendedor
Gestión de posiciones
Sistema de protección multicapa:
- Breakeven - Mover SL a la entrada + compensación después de alcanzar el beneficio mínimo
- Trailing Stop - Sigue dinámicamente al precio a medida que aumenta el beneficio
- SL de emergencia - Ajusta automáticamente el SL cuando se detecta un fuerte movimiento opuesto M5
- Cierre diario - Cierra todas las posiciones dentro de la ventana de tiempo especificada (si está activado)
zona de bajo volumen.
Parámetros de entrada del usuario
Configuración del símbolo
UseXAUUSD ( por defecto: true)
- Activar/desactivar la negociación en XAUUSD
- Establecer en false para pausar la negociación sin eliminar el EA
Registro y Mensajes
ShowTradeMessages ( por defecto: true)
- Mostrar mensajes de ejecución de operaciones (entradas, salidas, modificaciones)
ShowTrendMessages ( por defecto: true)
- Muestra mensajes de análisis de tendencias y detección de señales
Gestión del riesgo
MaxCapitalRiskPercent ( por defecto: 1,0%)
- Porcentaje máximo del saldo de la cuenta arriesgado por operación individual
- Valor más bajo = más conservador
- Ejemplo: 1,0% en una cuenta de 10.000 $ = riesgo máximo de 100 $ por operación
MaxDailyLosses_CVD ( por defecto: 4)
- Máximo de operaciones perdedoras consecutivas permitidas por día
- Después de alcanzar este límite, el bot deja de abrir nuevas posiciones hasta el día siguiente
- Protege contra pérdidas en cascada en condiciones de mercado adversas
EnableDailyPositionClose ( por defecto: true)
- Cierra automáticamente todas las posiciones dentro de la ventana de tiempo especificada
- Útil para evitar el riesgo nocturno, los costes de los swaps o los periodos de baja liquidez
DailyCloseHour ( por defecto: 21, rango: 0-23)
- Hora (GMT) a la que comienza el cierre diario de posiciones
- Ejemplo: 21 = 9:00 PM GMT (10:00 PM CET / 11:00 PM CEST)
DailyCloseMinuteStart ( por defecto: 45, rango: 0-59)
- Minuto en el que se abre la ventana de cierre
- Ejemplo: 45 = el cierre puede comenzar a partir de las 21:45 GMT
DailyCloseMinuteEnd ( por defecto: 59, rango: 0-59)
- Minuto en el que finaliza la ventana de cierre
- Ejemplo: 59 = el cierre debe finalizar a las 21:59 GMT
Estrategia CVD (Alternancias principales)
CVD_EnableBUY ( por defecto: true)
- Permite al bot abrir posiciones de COMPRA
- Establecer en false para negociar sólo señales de VENTA
CVD_EnableSELL ( por defecto: true)
- Permite al bot abrir posiciones de VENTA
- Establecer en false para operar sólo con señales de COMPRA
Filtrado de Sesión
LVN_AllowASIAN ( por defecto: true)
- Permite operar durante la sesión ASIÁTICA (00:00-08:00 GMT)
LVN_AllowLONDON ( por defecto: true)
- Permite operar durante la sesión LONDRES (08:00-12:00 GMT)
LVN_AllowOVERLAP ( por defecto: true)
- Permite operar durante la sesión OVERLAP (12:00-16:00 GMT)
- Periodo de solapamiento Londres-NY (mayor volumen)
LVN_AllowNY ( por defecto: true)
- Permitir negociación durante la sesión NY (16:00-22:00 GMT)