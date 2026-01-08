Gold Raider LVN Strategy for XAUUSD

Se trata de un avanzado bot de trading automatizado que simula el análisis del Perfil de Volumen y el CVD (Delta de Volumen Acumulado) para identificar los puntos de entrada óptimos. El sistema está optimizado para XAUUSD





La estrategia simula el análisis CVD (Cumulative Volume Delta), que rastrea la diferencia entre la presión de compra y venta en diferentes niveles de precios. Cuando detecta una fuerte compra o venta agresiva en

zonas de bajo volumen, entra en una operación.





Conceptos clave

VAH/VAL - Límites superior e inferior de la zona de concentración de volumen del 70%.

Límites superior e inferior de la zona de concentración de volumen del 70%. POC - Nivel de precios con mayor volumen de negociación (Punto de Control)

Nivel de precios con mayor volumen de negociación (Punto de Control) LVN - Nodos de bajo volumen, zonas de resistencia de precios bajos

Nodos de bajo volumen, zonas de resistencia de precios bajos Impresión agresiva - Fuertes ráfagas de volumen (compra/venta) que señalan actividad institucional

Lógica de entrada Señal de COMPRA: Precio cerca de VAL (límite inferior del área de valor)

Volumen de compra agresivo detectado

El CVD confirma el dominio comprador Señal de VENTA: Precio cerca de VAH (límite superior de la zona de valor)

Volumen de venta agresivo detectado

El CVD confirma el dominio vendedor Gestión de posiciones Sistema de protección multicapa: Breakeven - Mover SL a la entrada + compensación después de alcanzar el beneficio mínimo Trailing Stop - Sigue dinámicamente al precio a medida que aumenta el beneficio SL de emergencia - Ajusta automáticamente el SL cuando se detecta un fuerte movimiento opuesto M5 Cierre diario - Cierra todas las posiciones dentro de la ventana de tiempo especificada (si está activado)

---

En términos simples: Este bot está tratando de encontrar zonas de precios "en el aire" donde hay poca actividad comercial, espera a que aparezca una fuerte presión de compra o venta, y luego salta esperando que el precio se mueva rápidamente a través de esa zona de bajo volumen.