Trade Anomalo MT5 EA

Este Asesor Experto implementa una estrategia de cobertura de cuadrícula adaptable a la tendencia diseñada para operar en mercados con tendencia (por ejemplo, XAUUSD en H1) utilizando la siguiente lógica:

Entrada basada en la tendencia:
 El sistema utiliza un par de medias móviles exponenciales (EMA) para identificar la dirección dominante del mercado:
 - EMA Rápida > EMA Lenta → busca oportunidades de COMPRA.
 - EMA Rápida < EMA Lenta → busca oportunidades de VENTA

Grid Trading:
 El EA abre órdenes incrementales a lo largo de la tendencia a distancias fijas (GridPoints), con opciones de lote fijo o incremental configurables para enfoques conservadores.
 - El espaciado de la cuadrícula es ajustable para adaptarse a la volatilidad del instrumento.

Gestión activa del riesgo:
 Se implementan múltiples controles de seguridad:

HARD Kill-Switch (DD %): cierra todas las operaciones si la reducción global supera un umbral configurable (por ejemplo, 25-30%).

Directional Kill: bloquea sólo la parte perdedora más allá de un porcentaje configurable, permitiendo operar a la parte contraria.

Protección del lado dominante: impide una exposición excesiva en un lado dominante.

Filtros de spread y horario de negociación: evitan condiciones de mercado desfavorables.

Gestión de órdenes y normalización de lotes:
 El EA normaliza automáticamente el tamaño de los lotes según las reglas del broker para evitar errores de ejecución en cuentas estándar o cent.

Parámetros configurables:

Periodos EMA

GridPoints (distancia de cuadrícula)

BaseLot / LotStep

MaxTradesSide

ObjetivoBeneficioUSD

Max Drawdown % (Kill-Switch)

Directional DD % (Directional Kill)

Horas de negociación

Diferencial máximo

Gestión del riesgo:
 El sistema no garantiza beneficios. Incluye mecanismos de protección incorporados para minimizar las pérdidas potenciales. No utiliza martingala automática ni indicadores externos no estándar.


🛡️ Niveles de seguridad

1) HARD Kill-Switch:
 Cierra todas las posiciones si la reducción de la cuenta supera el umbral definido, evitando pérdidas catastróficas.

2) Directional Kill:
 Bloquea sólo el lado perdedor si su rendimiento cae por debajo de un porcentaje establecido, manteniendo activo el lado opuesto para una posible recuperación.

3) Protección del lado dominante:
 Evita la apertura excesiva de operaciones en un lado dominante durante condiciones adversas.

4) Filtros de diferencial y tiempo:
 Evita operaciones durante condiciones de spread alto o fuera de las horas de negociación más líquidas.
Filtro:
