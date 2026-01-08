Trade Anomalo MT5 EA
- Asesores Expertos
- Alessandro Virgilio
- Versión: 1.14
Este Asesor Experto implementa una estrategia de cobertura de cuadrícula adaptable a la tendencia diseñada para operar en mercados con tendencia (por ejemplo, XAUUSD en H1) utilizando la siguiente lógica:
Entrada basada en la tendencia:
El sistema utiliza un par de medias móviles exponenciales (EMA) para identificar la dirección dominante del mercado:
- EMA Rápida > EMA Lenta → busca oportunidades de COMPRA.
- EMA Rápida < EMA Lenta → busca oportunidades de VENTA
Grid Trading:
El EA abre órdenes incrementales a lo largo de la tendencia a distancias fijas (GridPoints), con opciones de lote fijo o incremental configurables para enfoques conservadores.
- El espaciado de la cuadrícula es ajustable para adaptarse a la volatilidad del instrumento.
Gestión activa del riesgo:
Se implementan múltiples controles de seguridad:
HARD Kill-Switch (DD %): cierra todas las operaciones si la reducción global supera un umbral configurable (por ejemplo, 25-30%).
Directional Kill: bloquea sólo la parte perdedora más allá de un porcentaje configurable, permitiendo operar a la parte contraria.
Protección del lado dominante: impide una exposición excesiva en un lado dominante.
Filtros de spread y horario de negociación: evitan condiciones de mercado desfavorables.
Gestión de órdenes y normalización de lotes:
El EA normaliza automáticamente el tamaño de los lotes según las reglas del broker para evitar errores de ejecución en cuentas estándar o cent.
Parámetros configurables:
Periodos EMA
GridPoints (distancia de cuadrícula)
BaseLot / LotStep
MaxTradesSide
ObjetivoBeneficioUSD
Max Drawdown % (Kill-Switch)
Directional DD % (Directional Kill)
Horas de negociación
Diferencial máximo
Gestión del riesgo:
El sistema no garantiza beneficios. Incluye mecanismos de protección incorporados para minimizar las pérdidas potenciales. No utiliza martingala automática ni indicadores externos no estándar.
🛡️ Niveles de seguridad
1) HARD Kill-Switch:
Cierra todas las posiciones si la reducción de la cuenta supera el umbral definido, evitando pérdidas catastróficas.
2) Directional Kill:
Bloquea sólo el lado perdedor si su rendimiento cae por debajo de un porcentaje establecido, manteniendo activo el lado opuesto para una posible recuperación.
3) Protección del lado dominante:
Evita la apertura excesiva de operaciones en un lado dominante durante condiciones adversas.
Evita operaciones durante condiciones de spread alto o fuera de las horas de negociación más líquidas.