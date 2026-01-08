Trade Anomalo MT5 EA

Este Asesor Experto implementa una estrategia de cobertura de cuadrícula adaptable a la tendencia diseñada para operar en mercados con tendencia (por ejemplo, XAUUSD en H1) utilizando la siguiente lógica:

Entrada basada en la tendencia:

El sistema utiliza un par de medias móviles exponenciales (EMA) para identificar la dirección dominante del mercado:

- EMA Rápida > EMA Lenta → busca oportunidades de COMPRA.

- EMA Rápida < EMA Lenta → busca oportunidades de VENTA





Grid Trading:

El EA abre órdenes incrementales a lo largo de la tendencia a distancias fijas (GridPoints), con opciones de lote fijo o incremental configurables para enfoques conservadores.

- El espaciado de la cuadrícula es ajustable para adaptarse a la volatilidad del instrumento.





Gestión activa del riesgo:

Se implementan múltiples controles de seguridad:





HARD Kill-Switch (DD %): cierra todas las operaciones si la reducción global supera un umbral configurable (por ejemplo, 25-30%).





Directional Kill: bloquea sólo la parte perdedora más allá de un porcentaje configurable, permitiendo operar a la parte contraria.





Protección del lado dominante: impide una exposición excesiva en un lado dominante.





Filtros de spread y horario de negociación: evitan condiciones de mercado desfavorables.





Gestión de órdenes y normalización de lotes:

El EA normaliza automáticamente el tamaño de los lotes según las reglas del broker para evitar errores de ejecución en cuentas estándar o cent.





Parámetros configurables:

Periodos EMA





GridPoints (distancia de cuadrícula)





BaseLot / LotStep





MaxTradesSide





ObjetivoBeneficioUSD





Max Drawdown % (Kill-Switch)





Directional DD % (Directional Kill)





Horas de negociación





Diferencial máximo





Gestión del riesgo:

El sistema no garantiza beneficios. Incluye mecanismos de protección incorporados para minimizar las pérdidas potenciales. No utiliza martingala automática ni indicadores externos no estándar.

🛡️ Niveles de seguridad

1) HARD Kill-Switch:

Cierra todas las posiciones si la reducción de la cuenta supera el umbral definido, evitando pérdidas catastróficas.

2) Directional Kill:

Bloquea sólo el lado perdedor si su rendimiento cae por debajo de un porcentaje establecido, manteniendo activo el lado opuesto para una posible recuperación.

3) Protección del lado dominante:

Evita la apertura excesiva de operaciones en un lado dominante durante condiciones adversas.

4) Filtros de diferencial y tiempo:





Evita operaciones durante condiciones de spread alto o fuera de las horas de negociación más líquidas.