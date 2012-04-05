Inteligencia sobre el régimen del oro basada en IA

Periodo de Backtest: 01/01/2025 - 31/12/2025

Enfoque del activo: Oro (entorno de precisión XAU)

🧠 Integridad de los datos y fundamento de la IA

Este sistema funciona con datos de calidad institucional, lo que garantiza que la lógica del régimen de IA se adapte al comportamiento real del mercado, no al ruido.

Calidad del historial: 100%.

Barras analizadas : 24.254

Ticks procesados: 72,601,471

Alcance del símbolo: 1 (Inteligencia centrada en el oro)

ML_Gold_Regime_EA no diversifica símbolos - domina regímenes.

💰 Rendimiento de crecimiento

Partiendo de una base modesta, el EA demuestra inteligencia escalable, no fuerza bruta.

📈 El crecimiento se logra mediante la alineación de regímenes, no mediante la exposición constante.

🛡️ Arquitectura de Riesgo (controlada por IA)

A diferencia de los EA tradicionales, este sistema acepta la reducción como un coste de la transición de régimen, no del fracaso.

Reducción del saldo (máx.): 40.12%

Reducción de capital (máx.): 41.38%

Reducción absoluta: <400

🧬 La IA sobrevive a las fases de volatilidad y vuelve a activarse cuando las condiciones se normalizan.

⚙️ Eficiencia y solidez estadística

Aquí es donde se revela la lógica de ML: no en la tasa de ganancias, sino en la asimetría de los pagos.

Factor de ganancia: 1,80

Factor de recuperación: 300.44

Ratio de Sharpe: 12,37

🧠 Las pérdidas son frecuentes - los beneficios son decisivos.

🔁 Comportamiento del motor de operaciones

Total de operaciones: 19.508

Operaciones ganadoras: 37.92%

Operaciones perdedoras: 62,08

⚠️ Esto es intencionado.

El EA filtra regímenes, no operaciones individuales.

🚀 Eventos Extremos del Mercado (Manejados)

Máximo de Ganancias Consecutivas: 10

Máximo de Pérdidas Consecutivas: 24

🟡 E l sistema absorbe la presión, sobrevive a secuencias extremas y se recupera.

🌍 Inteligencia de sesión y tiempo

La IA adapta el comportamiento a través de los ciclos globales de liquidez del oro:

Asia: Estabilización y posicionamiento

Europa: Expansión y confirmación

EE.UU: Explotación de la volatilidad

📆 Meses más fuertes: Abril, mayo, septiembre, octubre

📅 Días activos: Lunes a viernes (flujo institucional)

📊 Validación estadística

Puntuación Z: -1,32 (81,32%)

Correlación LR: 1.00

📐 Los resultados confirman la coherencia, no el azar.

Veredicto final

ML_Gold_Regime_EA NO está diseñado para:

❌ Scalping de bajo riesgo

❌ Traders emocionales

❌ Sistemas de lógica fija

❌ Pequeñas expectativas.

ESTÁ diseñado para:

✅ Trading de régimen impulsado por IA

✅ Especialistas en volatilidad del oro

✅ Cuentas de scalping a largo plazo

✅ Traders que entienden el drawdown ≠ fallo

🟨 Identidad de una línea (lista para póster de vendedor)

ML_Gold_Regime_EA utiliza la inteligencia de régimen de aprendizaje automático para transformar la volatilidad del mercado del oro en un crecimiento estructurado y de alto impacto.



